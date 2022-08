Un nuovo fine settimana sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 20 agosto 2022 con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornata è dalla vostra parte, arriva un fine settimana che aiuta, anche grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro queste giornate vi permetteranno di rimettervi in moto. Buone prospettive.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare agitazioni inutili, ma non mancheranno comunque delle occasioni e novità.

Nel lavoro si potrà discutere di un possibile rinnovo, ma questo a partire dalla prossima settimana.

Gemelli: a livello amoroso - grazie a diversi pianeti favorevoli - potrà tornare la voglia di amare. Se ci sono alcune questioni da affrontare parlatene ora. Nel lavoro è una fase di recupero, dovete solo gestire qualche possibile chiamata.

Cancro: in amore questo è un fine settimana che aiuta, ci sarà occasione per rivedere alcune questioni in sospeso. A livello lavorativo un'intuizione non mancherà e le idee saranno da sfruttare a pieno.

Leone: in amore è una fase che vi vede al momento un po' agitati, meglio portare pazienza. Nel lavoro arriveranno ora i primi frutti dopo quanto seminato.

Vergine: a livello amoroso è un fine settimana che porta qualche dubbio, può essere un momento di maggiore stanchezza nella vita di coppia.

Nel lavoro non si esclude l'arrivo di qualche buona notizia.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è un fine settimana interessante, in particolare per le emozioni che vivrete. State tornando a essere più forti. Nel lavoro è una fase di recupero, in particolare per chi ha iniziato qualcosa di nuovo.

Scorpione: in amore ci sono alcune decisioni da prendere, in particolare qualcuno sente anche la necessità di cambiare.

Nel lavoro un progetto forse ha bisogno di alcune modifiche, state pensando a come agire.

Sagittario: per i sentimenti è meglio cercare di chiarire con la persona amata e non esporsi troppo, la giornata invita alla prudenza. A livello lavorativo arriva un'opportunità per chi ha fatto una qualche richiesta in passato.

Capricorno: a livello amoroso è un fine settimana che permette di rivedere alcune scelte, il momento attuale aiuta a programmare qualcosa di importante.

Nel lavoro, se avete chiesto un cambiamento, ora potrà arrivare qualcosa.

Acquario: per i sentimenti è un fine settimana che aiuta, ma dovete fare attenzione a Venere in opposizione, che porterà problemi. Nel lavoro occorre avere prudenza nelle trattative e nelle possibili decisioni da prendere.

Pesci: in amore è un fine settimana che vi permette di mettere a punto diverse questioni, sentite la necessità di un confronto. Nel lavoro è meglio evitare di strafare anche dal punto di vista fisico.