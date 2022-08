L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 20 agosto 2022. Sul piatto della nostra bilancia astrale il primo giorno del weekend, come di consueto valutato sotto l'aspetto sentimentale e lavorativo. Ad essere messi sotto controllo, in questo caso, i sei simboli dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A questo punto, non ci resta che iniziare a dare soddisfazione alla crescente curiosità generale. Ecco cosa prevede l'oroscopo del giorno 20 agosto.

Previsioni zodiacali del 20 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Potrebbe risultare lievemente in stallo quest'inizio di weekend, destinato comunque a riprendersi col passare del tempo. La buona sorte elargita dagli astri non sarà abbondante, ma comunque riuscirà a fare la sua parte se unita alla vostra capacità organizzativa. Il periodo vi darà l'opportunità di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito. Ottimo l'umore: vi sentite più disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi. Nel lavoro non ci saranno molte opportunità, ma tranquilli, presto non dovrete fare altro che scegliere ciò che vi piace veramente. In amore, nel relazionarvi agli altri potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere.

Sì alle novità se single, ovviamente con un occhio di riguardo a chi eventualmente si avrà di fronte. Cogliete a piene mani tutto il buono che questa giornata potrebbe offrire, ma di fronte ad una tavola imbandita sappiate moderarvi.

Scorpione: ★★. Non troppo favorevole la giornata di sabato 20 agosto. Aggiungeteci anche un ascendente poco propositivo, e la frittata è fatta.

L'arcigna opposizione in atto tra Sole e Saturno contrasterà la vostra vitalità. La visione fiduciosa del futuro cederà il passo ad un'impalpabile sensazione d'incertezza. Avete molto da fare per voi stessi e per chi vi è vicino, quindi non arrendetevi al nervosismo ma cercate di pensare e agire con fiducia. Nel lavoro, invece, se vi sentiste ingabbiati in una qualche professione che proprio non vi va giù o che non soddisfa appieno le vostre aspettative, avrete tutte le carte in regola per rimettervi in gioco.

In amore sarà indispensabile per il partner armarsi di santa pazienza di fronte ai vostri sbalzi d'umore. Se non altro, con qualche coccola, chi amate vi farà tornare il sorriso. L'umore potrebbe essere un po' ballerino e le energie potrebbero scarseggiare. Uscite e respirate un po' di natura, vi sentirete subito meglio.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 20 agosto considera non troppo positivo il periodo che si appresta ad arrivare. Infatti la giornata, secondo quanto estrapolato dall'astrologia, sarà caratterizzata da un poco confortante sottotono. In generale saranno tante le piccole questioni da sistemare, e quasi tutte meriteranno un po' d'attenzione da parte vostra. Non sbuffate troppo. Invece di tergiversare, affrontatele con spirito costruttivo: sapete benissimo che è nel vostro interesse.

Anche per innalzare un grattacielo si comincia dalle fondamenta che devono essere solide e durature. Nel lavoro, molto probabilmente non sarà da escludere l'eventualità che sabato arrivino le tanto attese notizie in merito a quella domanda inoltrata da tempo: speriamo siano positive. In amore, qualche discussione potrebbe anche capitare per divergenze di opinioni, ma lo scambio dialettico servirà ad avvicinarvi ancora di più. Un atteggiamento concreto e ragionevole in ambito familiare è ciò che gli altri si aspettano da voi: dimostrate loro tutta la vostra disponibilità.

Oroscopo e stelle del 20 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Mercurio, Urano e Nettuno saranno alleati preziosi per voi durante la giornata del 20 agosto.

Non troverete nulla o nessuno che possa crearvi problemi o quant'altro: al limite, se ci dovesse essere qualcosa da mettere a posto, ci riuscirete in men che non si dica. La congiunzione tra Marte e Urano, nel segno del Toro, risveglierà i lati migliori del vostro carattere e vi conferirà un'imbattibile capacità di persuasione. La fortuna in questi giorni sarà strettamente correlata ai rapporti gradevoli che saprete stabilire. Nel lavoro vi aspettano momenti carichi di lusinghe: puntate alto e sarete accontentati in pieno. Farete forse anche un acquisto vantaggioso. Si tratterà di un colpo di fortuna. Per qualcun altro, un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega darà l'opportunità di scoprire alcune cose in comune.

In amore, invece, se il partner apparisse un poco ombroso, non certo per colpa vostra, fate di tutto per metterlo di buonumore: organizzate una sorpresa. Patti chiari e amicizia lunga però: pretendete di più e senza troppi giri di parole chiarirete le vostre aspirazioni.

Acquario: top del giorno. A dare una provvidenziale spinta al vostro segno sarà Saturno, sotto splendido trigono astrale con la Luna in Gemelli. Quando la Luna è favorevole, l'amore e i sentimenti in generale schizzano sempre molto in alto. Avrete buone opportunità dalla vostra, che saprete afferrare al volo grazie al coraggio e all'intraprendenza che vi regala Marte. Le stelle del periodo faranno a gara per sostenere le vostre iniziative, garantendovi ampi spazi di manovra.

Nel lavoro tutto bene anche per quello che concerne lo studio, l'attenzione e il calcolo. Un ottimo aiuto arriverà dal vostro buon Saturno nel segno. In amore, un buon controllo delle emozioni vi consentirà di giocare le vostre carte migliori per strappare il massimo consentito dalla sorte. L'energia della Luna vi raggiungerà nel migliore dei modi: con un flusso benefico non destabilizzante, ma chiaramente avvertibile e proficuo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 20 agosto, mette in primo piano l'ottima predisposizione alla positività del vostro Nettuno. Potrebbero arrivare per molti di voi (ovviamente non per tutti) delle inattese buone notizie. La fortuna potrebbe arrivare molto vicino questa volta: non lasciatela scappare.

Accogliendo un invito che si rivelerà piacevole, entrerete nell'orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili per voi o per le persone che vi sono intorno. Davanti a voi si apriranno interessanti prospettive; siate scaltri e utilizzate al meglio la vostra mente, il vostro cuore e l'immagine. Nel lavoro, intanto, troverete facile accoglienza a qualcuna delle vostre proposte. Date seguito alle idee più costruttive o alle collaborazioni più sicure, tralasciando persone e situazioni che riterrete non all'altezza. In amore sarete abbastanza romantici e seduttivi. Negli incontri a due la vostra passionalità sarà un catalizzatore di emozioni. Come tutti i nati in Pesci che si rispettino, dimostrate una grande resistenza fisica, tuttavia evitate di abusare troppo delle vostre forze.