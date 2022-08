Arriva il penultimo giorno del mese di agosto per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 30 agosto 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore, se c'è una questione da risolvere, dovrete ora farvi avanti. Rapporti favoriti in particolare con il segno del Leone e del Sagittario. Nel lavoro se vi propongono qualcosa di nuovo valutate bene prima di accettare.

Toro: per i sentimenti non mancano nuove opportunità, vi sentite più forti in questa giornata e disposti a vivere al meglio la storia.

Nel lavoro qualche novità non manca anche in vista del prossimo mese.

Gemelli: a livello amoroso c'è voglia di fare di più, ma qualche incomprensione non mancherà anche a causa dei dissidi nati nel weekend. Nel lavoro vi sentite più forti e pronti a rimettervi in gioco.

Cancro: in amore ci sono delle difficoltà adesso e delle discussioni potrebbero innervosirvi. A livello lavorativo qualcuno è contro di voi e questo potrebbe farvi perdere la pazienza.

Leone: per i sentimenti con la Luna favorevole gli incontri saranno interessati, giornata tranquilla. Nel lavoro alcune situazioni sono da risolvere ma Giove nel segno protegge.

Vergine: in amore si avvicinano delle giornate interessanti, in quanto vi sentite più forti al momento.

Nel lavoro giornata che porta novità interessanti anche in vista dei prossimi giorni.

Previsioni e oroscopo del 30 agosto 2022: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso gli incontri saranno importanti in questa giornata, grazie alla Luna nel segno. Una nuova storia potrà diventare importante. Nel lavoro sono buone le proposte che arrivano ora, questo è un momento che porta strategie vincenti.

Scorpione: per i sentimenti le stelle sono favorevoli, ma occorre fare attenzione a Venere contraria, che porterà qualche dissidio. Nel lavoro è il periodo giusto per far partire qualcosa di nuovo.

Sagittario: a livello amoroso la situazione vede diversi pianeti favorevoli per questo motivo se c'è un progetto in mente agite adesso.

A livello lavorativo avete la possibilità di rimettervi in gioco.

Capricorno: in amore - con la Luna in opposizione - potrebbero non mancare delle tensioni. Superate le piccole ansie. Nel lavoro sentite la necessità di dover ripartire dopo due giorni di blocco.

Acquario: nei sentimenti, se una storia non decolla, questa giornata aiuterà a ottenere buoni risultati. Nel lavoro evitate gli azzardi inutili.

Pesci: in amore occorre essere attenti a non fare troppe cose contemporaneamente, ma grazie alla Luna che non è più opposta ritrovate tranquillità. Nel lavoro risolverete un piccolo problema riguardante alcune questioni economiche.