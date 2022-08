È pronto l'oroscopo del 30 agosto 2022. Secondo le stelle sarà una giornata da sei e mezzo per molti segni zodiacali. Chi ha perso troppe occasioni di recente non ha ottenuto niente, perché non è riuscito a prendere una decisione decisiva. Adesso è arrivato il momento di fare questa scelta e portarla avanti per almeno un anno. Se siete curiosi di sapere che tipo di giornata sarà, e quali sono i vostri colori e momenti fortunati, date un’occhiata alle seguenti previsioni zodiacali di martedì 30 agosto.

Oroscopo per la giornata di martedì 30 agosto: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Non abbiate paura di affrontare un vostro superiore, se vi dà del filo fa torcere. È importante mantenere la propria posizione e non permettete a nessuno di intimidirvi, ma è anche importante fare il confronto e raggiungere un compromesso. Il vostro momento fortunato è tra le 16 e le 17. Il bianco è il vostro colore portafortuna. Voto: 6,5

Toro – Il pericolo principale è che in questa giornata potreste avere una tale fretta di fare le cose molto complicate. Potreste avere la forza e la capacità di resistenza per fare più lavori contemporaneamente, ma concentratevi su quello che vi ispira davvero. Se volete fare qualcosa d’importante, dalle 15 alle 17 è il vostro orario fortunato.

Per incanalare le vibrazioni positive di questo evento cosmico, indossate il colore rosa. Voto: 6,5

Gemelli – Si vi intromettete in una situazione che non vi riguarda, è molto probabile che ve ne pentirete. Anche se le vostre intenzioni sono onorevoli, dovete mantenere le distanze a meno che non vi venga chiesto direttamente di essere coinvolti.

L'Oroscopo consiglia di meditare per almeno un’ora dalle 8 alle 9 per tenere lontane le vibrazioni negative. Indossate il rosso vino per attirare la fortuna dalla vostra parte. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di martedì 30 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – A un certo punto dovrete decidere quale sono le cose più importanti per voi: la vostra famiglia o il lavoro.

Ovviamente dovrete trovare il tempo per riflettere attentamente, ma l'oroscopo vi esorta a concentrare la maggior parte della vostra attenzione sui vostri cari. Se avete intenzione di fare qualcosa di eccitante o essenziale, dovreste farlo dalle 17 alle 18:30 circa perché è il vostro momento fortunato. La fortuna sarà al vostro fianco se indosserete il colore giallo. Voto: 7

Leone – Vi peserà tanto tenere i vostri pensieri per voi, soprattutto se alcuni pensieri potrebbero turbare amici e colleghi se lo venissero a sapere. Non dovete dire agli altri cosa stanno facendo di sbagliato: lasciate che lo scoprano da soli. Il vostro colore portafortuna è il bianco, mentre il vostro momento fortunato è tra le 15 e le 17, quindi pianificate tutte le vostre attività importanti.

Voto: 6,5

Vergine – Valutate varie opzioni e siate pronti ad ascoltare i consigli di persone che hanno più esperienza di voi in determinati settori. Potreste essere un intellettuale, ma nemmeno una Vergine può sapere tutto. C’è ancora molto da imparare. Per una buona fortuna ed energia positiva, indossate qualcosa di rosso, consiglia l'oroscopo. L’orario dalle 18 alle 19 è baciato dalla fortuna, quindi pianificate cose importanti. Voto: 7

Astrologia di martedì 30 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata potreste desiderare ardentemente di essere da qualche altra parte, ma il fatto è che dovete affrontare ciò che avete di fronte. Solo allora potete pensare di andare avanti e raggiungere i vostri obiettivi.

Il vostro colore fortunato è il verde. Se avete qualche evento importante, pianificatelo dalle 14 alle 15 circa. Voto: 6,5

Scorpione – Ci sono momenti in cui le esigenze della vita quotidiana diventano un po’ troppo da affrontare anche per uno Scorpione, questo è quel momento. Se vi mancano le energie e l’entusiasmo, significa che non vi state concentrando sulle cose giuste. Tutte le cose importanti devono essere curate tra le 18 e le 19, se volete ottenere migliori risultati. L'oroscopo sconsiglia di indossare qualsiasi cosa in rosa. Voto: 6

Sagittario – Ovunque voi andiate e qualcosa cosa voi facciate, sarete accompagnati da una fastidiosa sensazione che qualcosa di brutto stia per accadere, ma non è così.

Molto probabilmente siete influenzati dalla negatività delle persone intorno a voi. Scegliete i vostri amici con più cura. Dalle 15 alle 16 è il vostro orario fortunato. Evitate di indossare il verde in queste 24 ore. Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche del giorno 30 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Siete ambiziosi per natura, ma dovete capire che il successo non è la cosa più importante nella vita. Ciò che conta è che vi assicuriate che la famiglia e le altre relazioni intime procedano senza intoppi. E se non lo sono, risolveteli. L'oroscopo consiglia di fare tutte le cose importanti dalle 13 alle 15. Per attirare la fortuna, indossate qualcosa di giallo. Voto: 6,5

Acquario – Potreste trovare qualche difficoltà nella prima parte della giornata, ma una volta che avrete il comando in mano rimarrete stupiti da quanti progressi farete.

Completate il vostro carico di lavoro, così potrete godervi una serata divertente con i vostri cari. Il vostro momento fortunato è tra le 10 e le 11. Il vostro colore portafortuna è giallo limone. Voto: 7

Pesci – Resistete all’impulso di sottolineare i difetti e le mancanze delle altre persone perché non lo prenderanno di buon grado e si vendicheranno, sottolineando quelle cose che avete sbagliato. Se i loro fallimenti non vi interessano, ignorateli completamente. Il vostro colore fortunato è il blu navy. Dovreste prendere decisioni importanti tra le 14:00 e le 16:00. Voto: 7