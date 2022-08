Previsioni astrologiche del giorno 8 agosto. Scopriamo come inizia la settimana per i 12 segni zodiacali e le previsioni su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la settimana inizia con particolare energia per l'ambito sentimentale. Bene anche il lavoro, dove non mancano delle buone prospettive.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di lunedì 8 agosto sarà caratterizzata da recupero in particolare in campo salutare. Non mancano responsabilità a livello lavorativo. Per quel che riguarda l'ambito amoroso saranno giornate importanti per capire quali situazioni affrontare.

Gemelli: in amore, con la luna è in opposizione, sarà meglio riflettere prima di agire nei confronti del partner e delle persone chiamate.

In ambito professionale potrebbero arrivare delle proposte.

Cancro: non mancheranno vantaggi in campo amoroso in questa giornata, è possibile che sorgano delle incertezze, ma riuscirete comunque a portare avanti il vostro sentimento. Nel lavoro è probabile che qualcuno debba rinunciare a qualcosa.

Leone: in ambito lavorativo giornata interessante, potrete fare dei passi avanti su progetti a cui tenete. In amore non manca energia, se ci sono dei discorsi in sospeso, sarà meglio affrontarli in questo inizio di settimana.

Vergine: attenzione a eventuali polemiche in ambito sentimentale, potrebbero infatti sorgere delle discussioni anche a causa di questioni esterne alla coppia. A livello lavorativo se ci sono delle decisioni da prendere sarà meglio aspettare i prossimi giorni.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite più forti rispetto alle giornate precedenti e pronti a mettervi in gioco per portare avanti il rapporto a cui tenete. Nel lavoro sarà meglio non affaticarsi troppo, risparmiate le energie per i prossimi giorni.

Scorpione: situazione astrologica interessante in particolare in amore.

Per quel che riguarda il lavoro è un momento tranquillo, pensate al futuro.

Sagittario: diversi pianeti favorevoli, è un buon momento per regalarvi belle emozioni con il partner, i single possono fare dei passi avanti nei confronti delle persone a cui tengono. Nel lavoro possibili progetti da effettuare, cercate di non farvi prendere dal nervosismo.

Capricorno: possibile stanchezza in questa giornata, situazione che potrebbe riversarsi in ambito sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro cercate di trovare il giusto equilibrio.

Acquario: qualcosa vi preoccupa in ambito sentimentale, sentite l'esigenza di maggiori stimoli per portare avanti il vostro rapporto. Nel lavoro cercate di non lasciarvi confondere e di prendere le decisioni più giuste per voi.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, la giornata di lunedì 8 agosto sarà caratterizzata da possibili tensioni in ambito sentimentale. Momento sottotono per il lavoro, qualcosa non va come vorreste.