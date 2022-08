Martedì 9 agosto troveremo sul piano astrologico la Luna e Plutone sostare sui gradi del Capricorno, nel frattempo Mercurio stazionerà nel segno della Vergine. Il Sole, invece, resterà stabile nel domicilio del Leone, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Urano, Marte e il Nodo Nord, infine, proseguiranno l'orbita in Toro come Venere continuerà la sosta in Cancro e Giove rimarrà in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: viaggi.

Che si tratti di una breve gita fuori porta o di una capatina nella vecchia casa al mare, i nati Vergine potrebbero concedersi un martedì dedito alla rigenerazione psicofisica, staccando la spina dal tran tran quotidiano.

2° posto Toro: azioni costruttive. Per la maggior parte dei nati Toro il momento della semina si è concluso e questo giorno estivo, con ogni probabilità, il segno di Terra ne avrà una prova tangibile, in quanto il parterre astrale lo indurrà a mettere in atto delle azioni costruttive nonché profittevoli.

3° posto Scorpione: amore top. Le prime due decadi di casa Scorpione parranno trascorrere ventiquattro ore col vento in poppa per ciò che concernerà le vicende sentimentali, riuscendo a soddisfare anche i desideri più arditi dell'amato bene.

I mezzani

4° posto Capricorno: energici. Il pianeta belligerante al giro di boa nel loro Elemento fornirà presumibilmente al segno Cardinale una mole di energie di tutto rispetto e, come piacevole conseguenza, i nativi saranno freschi come una rosa anche dopo aver adempiuto ad ogni attività in programma.

5° posto Bilancia: focus relazionale.

L'attenzione dei nati sotto il segno della Bilancia, nel corso di questo giorno d'agosto, potrebbe virare verso alcuni rapporti relazionali nati da poco, cercando di comprendere se gli stessi possano avere una lunga durata.

6° posto Leone: dubbiosi. Il lavoro sarà, c'è da scommetterci, il protagonista della giornata in questione per i felini, con quest'ultimi che s'interrogheranno se la professione che svolgono al momento è in linea con le loro ambizioni.

A fronte di ciò, alcuni nati Leone penseranno di iniziare a guardarsi attorno.

7° posto Gemelli: statici. La dinamicità tipica del segno d'Aria lascerà probabilmente spazio a un mood insolitamente statico questo martedì, coi nativi che preferiranno porsi in osservazione verso ciò che li riguarderà da vicino.

8° posto Acquario: al risparmio. Se i nati Acquario fossero degli animali sarebbero senza dubbio delle formiche durante questo giorno estivo, in quanto la loro unica preoccupazione parrà far ingrassare il salvadanaio risparmiando il più possibile.

9° posto Ariete: cocciuti. Il neo di casa Ariete, soprattutto del secondo decano, potrebbe essere la cupidigia nelle questioni professionali, coi nativi che sembreranno incaponirsi su un'opinione pur di non darla vinta all'interlocutore.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: in balia delle emozioni. Empatici e suscettibili, i nati Cancro avranno buone chance di rivelarsi oltremodo fragili quando si parlerà delle loro emozioni e ciò creerà una certa impasse nel partner, il quale non saprà proprio come comportarsi a riguardo.

11° posto Sagittario: finanze flop. Il bottino economico degli arcieri potrebbe subire un'inaspettata perdita in questo giorno d'estate, ad esempio per un'improvvisa multa da pagare, e tale dispendio finanziario non farà altro che renderà ancora più burberi i nativi.

12° posto Pesci: disincantati. Una recente delusione amorosa o un corteggiamento sentimentale dall'esito incerto avranno buone possibilità di rendere disincantato, nel corso di questo martedì, il dodicesimo segno zodiacale, specialmente il primo decano che si chiuderà in una metaforica campana di vetro.