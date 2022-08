Nella settimana dall'8 al 14 agosto troviamo sul piano astrale Venere spostarsi dal segno del Cancro al domicilio del Leone (dove risiede il Sole), nel frattempo la Luna viaggerà dai gradi del Sagittario ai Pesci (dove staziona Nettuno). Plutone, invece, continuerà la sosta in Capricorno, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete e Mercurio protrarrà il moto in Vergine. Saturno, infine, permarrà in Acquario come Urano, Marte e il Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Ariete, meno conciliante per Acquario e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: organizzati. Nulla, o quasi, sarà lasciato al caso dai nati Ariete da giovedì in poi, col segno di Fuoco che si riscoprirà spiccatamente organizzato specialmente per ciò che riguarderà le mansioni lavorative e i movimenti economici. Nelle prime tre giornate, invece, sarà bene che i nativi non si lascino abbattere da eventuali contrattempi pratici, anche perché gli stessi si dissolveranno in men che non si dica.

2° posto Bilancia: soluzioni. Qualora dovessero esserci degli imprevisti in casa, dei rallentamenti al lavoro o dei litigi tra il coniuge e i figli, a essere chiamati per risolvere la questione saranno probabilmente i nati Bilancia. In veste di supereroe settimanale, infatti, il segno Cardinale parrà trovare le parole giuste e/o la soluzione adeguata per riportare il sereno ovunque andrà.

3° posto Leone: prime indicazioni. Eccezion fatta per le possibili beghe relazionali dell'11 e 12 agosto, la settimana in questione sembrerà regalare ai felini le prime importanti indicazioni riguardo all'ottimizzazione di alcuni progetti in essere. Aggiustare il tiro, bandire l'impazienza e mirare il target clientelare idoneo saranno gli obiettivi che dovrebbero prendere in considerazione.

I mezzani

4° posto Sagittario: shopping. Grazie a qualche entrata finanziaria non preventivata, i nati Sagittario potrebbero decidere, nelle giornate centrali della settimana, di concedersi qualche sfizio rimandato da tempo, come l'acquisto di un elettrodomestico oltremodo funzionale o, nel caso del terzo decano, fare una sorpresa alla dolce metà stupendola con un dono inaspettato.

5° posto Toro: facilitazioni. Nei giorni del 9, 10, 13 e 14 agosto sarà probabile che al cospetto del primo segno di Terra giungano degli aiuti di natura economica tanto improvvisi quanto determinanti. A tendere la mano ai nativi sarà un membro della famiglia originaria, il quale sarà ringraziato più e più volte.

6° posto Scorpione: inizio smart. Con la Bianca Signora e il Messaggero degli Dei a favore sino a mercoledì, i nati Scorpione potrebbero affrontare la prima parte della settimana in questione con una spinta volitiva non indifferente, la quale gli permetterà di segnare dei punti a loro favore coi vertici aziendali. Attenzione, invece, alla giornata di venerdì quando le ostiche posizioni dei Luminari mineranno il loro tono umorale.

7° posto Pesci: bocca cucita. L'opposizione tra Mercurio di Terra e Nettuno che camminerà all'indietro sui loro gradi parrà tradursi, in primis lunedì e giovedì, in un insolito mood taciturno messo in campo dai nati Pesci, atteggiamento silenzioso che si rivelerà una saggia mossa per dribblare con arguzia strafalcioni dialettici. Seconda decade in vena di trasgressioni sentimentali nel weekend.

8° posto Gemelli: a tamburo battente. In alcune occasioni, come accadrà probabilmente questa settimana in casa Gemelli, mettersi di buona lena a faticare si scoprirà non essere l'esercizio migliore da attuare. I nativi farebbero meglio ad osservare piuttosto che pigiare il pedale sull'acceleratore, anche se il richiamo allo stacanovismo sarà più prorompente che mai.

9° posto Capricorno: traguardi lontani. Che si tratti di partecipare a una manifestazione sportiva, di cambiare il regime alimentare o di ammodernare la dimora, i nati Capricorno si renderanno conto, c'è da scommetterci, nei giorni di martedì e mercoledì che bisognerà darsi da fare sin da subito per avvicinarsi a tali mete. Traguardi che, seppur lontani, doneranno un ritrovato slancio al segno di Terra.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: in sordina. Un pizzico d'insoddisfazione e scoramento, più evidente sino a giovedì, potrebbe far tirare i remi in barca ai nati Cancro per ciò che concernerà alcuni progetti personali o di coppia. Domenica, fortunatamente, il loro atteggiamento in sordina parrà sciogliersi come neve al sole, così da permettergli di riprendere in mano le redini della loro esistenza e, di conseguenza, dei propositi accantonati in precedenza.

11° posto Acquario: verità a galla. Il giorno della Luna Piena nel segno, ovvero venerdì 12 agosto, sarà presumibilmente un momento di resoconti ma anche di verità che verranno improvvisamente e in maniera prorompente a galla. Realtà che i nati Acquario dovranno affrontare a viso aperto, prenderne coscienza e, se necessario, rendere partecipi le persone care interessate.

12° posto Vergine: perplessi. L'inizio e la fine di questa controversa settimana rappresenteranno due momenti alquanto problematici nel ménage amoroso di casa Vergine, coi nativi che rimarranno straniti dall'ambiguo atteggiamento del consorte e non sapranno come agire a proposito. Sebbene la perplessità non li abbandonerà nemmeno un istante, il segno di Terra farebbe bene a non prendere decisioni affrettate delle quali si pentirebbe all'istante.