È pronto l'oroscopo del 3 agosto 2022. È una giornata velata da una Luna in Bilancia, curiosi di sapere che effetto farà su di voi? Qual è il colore da indossare in questa giornata per attirare forze cosmiche positive e fortunate? Se siete curiosi di sapere anche qual è il vostro momento fortunato, leggete le seguenti previsioni astrologiche di mercoledì 3 agosto e le pagelle con voto da 0 a 10.

La giornata di mercoledì 3 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – La presenza della Luna in Bilancia vi aiuta a risolvere i malintesi nati tra voi e le persone care.

È importante risolverli subito perché portare avanti un problema influenzerà gravemente le vostre relazioni. L'Oroscopo suggerisce di spiegare tutto con chiarezza, in modo che non si creino incomprensioni. Indossate qualcosa di verde per ottenere vibrazioni cosmiche positive. Il momento migliore per fare qualcosa è nel tardo pomeriggio. Voto: 8

Toro – Nuove sfide per voi, tutte lanciate dalla Luna in Bilancia. Potreste essere soddisfatti di come affrontate le difficoltà e voler apparire a voi stessi e agli altri come un vincitore, superando queste sfide. La vostra determinazione e la vostra capacità di affrontare le sfide possono essere d’ispirazioni per le persone che vi circondano. Il colore fortunato per questa giornata è il grigio scuro, il vostro momento migliore è nel primo pomeriggio.

Voto: 8

Gemelli – È una giornata caratterizzata dalla Luna in Bilancia, siete positivi fisicamente e mentalmente. Siete in un immenso stato di felicità vendendo il risultato dei vostri progetti. Sul fronte della carriera attirare le persone. L’oroscopo prevede che la vostra efficienza sarà ai massimi livelli in termini di qualità e di quantità.

Anziano e colleghi coopereranno con voi. Cancellate tutte le attività in sospeso poiché il vostro tasso di produttività è molto alto questa giornata. Indossare sfumature verde scuro attirerà energia cosmica positiva. Iniziata qualcosa di nuovo tra le ore 11:00 e le 12:00 per ottenere risultati soddisfacenti.

Voto: 9

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 3 agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – La Luna in Bilancia vi sta esortando a trascorrere del tempo di qualità con amici e familiari. In questa giornata vivrete un’atmosfera tranquilla a casa, sarete in uno stato mentale equilibrato. Poiché questo è un periodo significativo per la vostra famiglia, dovreste rafforzare i legami trascorrendo del tempo di qualità con loro. L'oroscopo consiglia di essere aperti e onesti nella comunicazione. Aiuta a migliorare la fiducia e ad avere relazioni più sane con le persone a voi vicine. Dovreste pianificare un lavoro importante tra le 14:00 e le 15:00 per ottenere buoni risultati. Voto: 8

Leone – In questa giornata dovete essere molto cauti.

Il transito della Luna in Bilancia vi farà sicuramente impigliare in una discussione indesiderata e irrilevante con una persona cara. Una visione impropria delle cose creerà incomprensioni. È importante chiarire le cose e comunicare in maniera trasparente per evitare di essere incolpati per il malinteso. Non fatevi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Non mostrate a nessuno la vostra rabbia, non vi aiuterà in alcun modo. Non vestitevi di rosso, se non volete attirare la sfortuna. Fate attenzione tra le 14:00 e le 16:00. Voto: 6

Vergine – La vostra famiglia è sempre pronta ad aiutarvi nei momenti di bisogno. La Luna in Bilancia porterà grandi cambiamenti nella vostra vita, in particolare nella vostra famiglia.

Potete chiedere loro l’aiuto e il supporto che desiderate, quindi, ascoltateli chiaramente cosa vi dicono. L’oroscopo vi consiglia di prestare attenzione a ciò che dite, cercate di usare parole gentili. Il coloro fortunato per questa giornata è il blu e il vostro momento fortunato è tra le 16:00 e le 18:00. Voto: 8

Astrologia del giorno 3 agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata siete eccentrici, vedete problemi ovunque. Anche sul posto di lavoro potreste dover affrontare problemi banali che vi turbano. Dovete fare attenzione alla compagnia delle persone con cui scegliete di trascorrere il vostro tempo, perché potrebbero mettere in gioco il vostro nome e potrebbero danneggiare la reputazione che vi siete costruiti.

Indossate il verde perché attira l’energia positiva dal cosmo. Pianificate qualsiasi cosa importante per voi tra le 15:00 e le 16:00 poiché darà migliori risultati. Voto: 6,5

Scorpione – Si prevede una giornata fantastica per voi e di divertirete moltissimo con i vostri cari. Potete regolare bene le vostre emozioni e avere un benessere mentale positivo. Avete un eccellente senso di fiducia in voi stessi e capacità di comunicazione: usateli correttamente. La giornata potrebbe iniziare in maniera lenta, ma si riprenderà in maniera graduale e vi ritroverete a lavorare sodo. Secondo le stelle, il vostro momento fortunato sarà tra le 8 e le 10 del mattino. Inoltre, indossare il grigio sarà di buon auspicio per voi.

Voto: 10

Sagittario – Con l’effetto della Luna in Bilancia, sentite una mancanza di zelo nella vita, che rende il vostro umore ballerino per l’intera giornata. Alcuni di voi potrebbero sentirsi insoddisfatti di tutto ciò che fanno. L'oroscopo suggerisce di mantenere la calma e la pacifica tranquillità. Cercate di trovare la lucidità e di rimanere positivi, poiché è una fase temporanea della vita. Dovreste evitare di indossare il verde. Il vostro momento fortunato è tra le 15:00 e le 16:00, sfruttatelo per avere grossi vantaggi. Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche del 3 agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – La Luna in Bilancia vi fa sorridere. Vi sentite rilassati e soddisfatti.

Non siete dell’umore giusto per fare qualcosa di serio, però. Volete socializzare con gli amici, fare shopping, trascorrere del tempo all’aperto, mangiare in un ristorante e divertirvi. Non volete rovinare la giornata preoccupandovi di cose banali. Periodo felice e armonioso per le coppie innamorate. La Luna in Bilancia vi aiuta a rafforzare ulteriormente la vostra relazione. Canalizzate le energie cosmiche nella vostra vita indossando il colore rosso cremisi. Il vostro momento fortunato è dalle 18:00 alle 20:00. Voto: 9

Acquario – In questa giornata potreste sentirvi molto ispirati a cambiare la vostra routine quotidiana, il che è eccellente in quanto apportare modifiche può aiutarvi a sentirvi bene.

Inoltre, sarebbe meglio dedicare un po’ di tempo a servire i bisognosi in quanto può farvi sentire meglio con voi stessi. Tuttavia, non aspettatevi troppo dagli altri o di essere apprezzati. Le stelle vi consigliano di fare ciò che vi rende felice e ciò che vi fa sentire bene. Il vostro colore fortunato di questa giornata è il marrone e il vostro momento fortunato è dalle 14:00 alle 15:30. Voto: 8,5

Pesci – In questa giornata dovreste essere consapevoli delle persone che avete intorno a voi. Potrebbero esserci persone che non hanno in mente i vostri migliori interessi. Potrebbero essere i vostri colleghi o amici che sono gelosi dei vostri progressi di carriera o delle vostre relazioni. Inoltre, possono anche provare a prendersi il merito del vostro duro lavoro.

Quindi, l'oroscopo suggerisce di stare attenti. Una volta superata questa situazione, potrete trascorrere una serata piacevole e rilassante con la vostra famiglia. Indossate il rosso per canalizzare le energie cosmiche nella vostra vita. Il vostro momento fortunato è tra le 9:45 e le 10:30. Voto: 6,5