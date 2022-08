È pronto l'oroscopo del 1° agosto 2022. Con l’arrivo del nuovo mese ci saranno vari cambiamenti improvvisi nella vita personale e sul fronte lavorativo dei segni. Approfondiamo, di seguito, le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 1° agosto e le pagelle dall'Ariete fino ai Pesci.

La giornata di lunedì 1° agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Sarete grati per una parola gentile da parte di un amico, ma solo perché prova compassione per la vostra situazione non significa che sarà in grado di risolvere i vostri problemi.

È la vostra vita e solo voi sapete benissimo cos'è meglio per voi stessi. Abbiate fede, presto troverete la soluzione ad ogni vostro grattacapo. Voto: 6,5

Toro – Potreste pensare di avere tutto il materiale a portata di mano, ma siete davvero sicuri di avere tutto il materiale che vi serve per raggiungere i vostri obiettivi? Alcune stelle sono in contrasto tra loro, questo significa che dovete controllare almeno tre volte tutti i documenti e quando siete sicuri di avere tutto ciò che vi serve allora potete agire. Voto: 6

Gemelli – Questa giornata vi invita a divertirvi da soli o con i vostri cari, ma cercate di non essere sconsiderati, soprattutto con i soldi. Se tenete qualcosa di riserva, potrebbe tornare utile verso la metà della prossima settimana.

Investite nel vostro futuro, perché nessun altro lo farà per voi. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 1° agosto: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Cercate di evitare situazioni che potrebbero mettervi nei guai. Potreste desiderare eccitazione, ma l'Oroscopo avverte che i flirt e le avventure di breve durata che nascono in questo periodo sono molto rischiose e costose.

Rischiate di prosciugare anche i vostri risparmi, pensateci bene. Voto: 7

Leone – In questa giornata accadrà qualcosa che vi fa chiedere se ci si può ancora fidare di un amico o di un collega di lavoro. Molto probabilmente state vedendo solo un lato della storia, quindi, attendete qualche giorno finché il quadro generale non diventa più chiaro.

Voto: 6,5

Vergine – Qualcuno con cui di solito non andate d’accordo è sospettosamente gentile con voi. È un trucco? Un inganno? Forse lo è, ma potrebbe anche essere un tentativo da parte sua di andare oltre i disaccordi passati. Siate gentili con questa persona, ma non abbassate la guardia. Voto: 7

Astrologia della giornata di lunedì 1° agosto: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Questa giornata accadrà qualcosa che vi coglierà completamente di sorpresa e potreste non essere troppo felice. Tuttavia, se guardate la situazione da un’angolazione leggermente diversa, potreste trovare qualcosa che può aumentare le vostre entrate. Voto: 7,5

Scorpione – Potreste essere innamorati di una nuova moda, ma non tutti condividono la vostra passione, quindi, aspettatevi un commento negativo o due.

La buona notizia è che non siete mai stati il tipo che si preoccupa di ciò che pensano gli altri e non inizierete adesso. Voto: 7,5

Sagittario – Fate di tutto per andare d’accordo con chiunque questo periodo, anche con le persone che non vi piacciono molto. State facendo una cosa buona e non dovete permettere a nessuno di deridervi. Soprattutto, evitate di fare commenti cinici: è più probabile che gli altri esprimano parole offensive che carine. Voto: 8

Oroscopo e previsioni zodiacali del 1° agosto: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ciò che scoprite su una persona cara può essere uno shock per voi, ma se ci pensate attentamente vi renderete conto che i segnali sono sempre stati davanti ai vostri occhi.

Potreste non aver voluto riconoscere quei segnali in passato, ma adesso è giunto il momento di affrontare la realtà. Voto: 6

Acquario – Sfruttate questa giornata per riposarvi e ricaricare le batterie fisiche, mentali ed emotive. Lasciate che gli altri si preoccupino per un po’ di voi. Concedetevi una pausa in modo da poter tornare al lavoro pieni di energia e di forza. Voto: 8

Pesci – L’arrivo di agosto vi ispirerà a fare grandi progetti, ma l'oroscopo avverte che le informazioni che avete tra le mani potrebbero non essere affidabili. Pianificate per bene i progetti che volete realizzare nelle prossime settimane e controllate ogni piccolo dettaglio. Quando avete finito la parte teorica, potete dare vita ai vostri progetti. Le stelle sono dalla vostra parte e anche le persone che vi vogliono bene. Voto: 7