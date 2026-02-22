Una nuova settimana sta per cominciare. L'oroscopo di lunedì 23 febbraio non vede l'ora di mettere il modo in cui i pianeti influenzeranno la quotidianità dei dodici segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità subiranno dei cambiamenti non indifferenti, così come i sogni, le aspettative e le paure.

Il Toro e l'Acquario cercheranno di affrontare tutto con estrema calma. Non si faranno prendere dal panico e troveranno sempre un modo per lasciarsi alle spalle i momenti difficili. I Gemelli e la Vergine non si accontenteranno di fare tutto in regola.

Vorranno dare il massimo per riuscire a spiccare il volo.

Oroscopo di lunedì 23 febbraio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vita di coppia subirà qualche scossone inaspettato. Farete fatica ad adattarvi alle circostanze e la persona amata potrebbe avere reazioni poco gradevoli. Prima di iniziare a urlarle contro, tuttavia, sarà importante analizzare ogni singolo dettaglio e valutare il livello di stress. Potrebbe bastare davvero poco per sistemare le cose.

Toro: trasmetterete grande serenità al prossimo. L'ansia non prenderà il sopravvento, ma verrà rilegata in uno spazio sicuro, capace di contenerla completamente. Si tratterà di un ottimo modo per affrontare le cose. Brillerete sul posto di lavoro, i colleghi si fideranno di voi e il capo vi assegnerà mansioni sempre più importanti.

Gemelli: sarete molto ambiziosi. Vorrete ottenere un ottimo posto di lavoro e, per fare ciò, sarete disposti anche a compiere numerosi sacrifici. I risultati non saranno sempre positivi, ma la vostra forza d'animo vi spingerà ad andare avanti e a provare strategie potenzialmente efficaci. Non perderete di vista il traguardo.

Cancro: vi sentirete un po' apatici. Non avrete molta voglia di sperimentare. Tenderete a seguire sempre gli stessi schemi, aspettandovi un risultato simile ai precedenti. La zona di comfort rappresenterà un nido sicuro, ma potrebbe privarvi anche di occasioni preziose. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a uscire dal guscio.

Leone: sarete ottimisti e sinceri. In amore, tuttavia, non riuscirete ancora a trovare la persona giusta.

Non vi accontenterete facilmente e cercherete sempre di essere onesti con il prossimo. Non avrete alcuna intenzione di ricorrere a giustificazioni o di mettere in piedi inutili teatrini. Inoltre, non vi farete influenzare dalle reazioni altrui.

Vergine: non permetterete agli altri di oscurare il vostro successo. Stringerete i denti e andrete avanti a testa alta. La fatica non sarà un problema, così come il duro lavoro. Punterete solo al risultato finale. Fate attenzione, però, a non trascurare le persone care. La famiglia e gli amici, infatti, potrebbero sentirsi messi da parte.

Bilancia: le delusioni sentimentali non mancheranno. Vi sentirete presi in giro e questo non vi piacerà affatto. In un primo momento, tenderete a chiudervi in voi stessi.

Piano piano, tuttavia, deciderete di provare a cambiare approccio. Opterete per un confronto diretto, dove saranno i vostri principi a prevalere. Sarà il caso di non lasciare niente al caso.

Scorpione: tenderete a essere un po' impulsivi in amore. Non cercherete conferme, ma seguirete subito il vostro cuore. Questo vi porterà a vivere i sentimenti in modo intenso, quasi doloroso. Euforia e tristezza procederanno di pari passo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non abbassare la guardia e di tenere in considerazione il contesto generale.

Sagittario: non vi basterà parlare con il partner per risolvere le cose. Dovrete dimostrargli fiducia e rispetto. Sarà importante rivedere gli equilibri, in modo che la coppia torni a essere salda e stabile.

Insistere troppo sugli stessi argomenti, tuttavia, potrebbe causare l'effetto contrario. Un pizzico di tolleranza in più sarà auspicabile.

Capricorno: l'umore sarà un po' altalenante. Vi sveglierete con il piede giusto ma, con il passare delle ore, le cose potrebbero precipitare. Gli eventi cominceranno a pesare e le relazioni quotidiane con il prossimo vi stremeranno. Sarà importante trovare il tempo per dedicarvi alle vostre passione. Hobby ed esercizio fisico non dovranno mancare.

Acquario: avrete di fronte una giornata piuttosto lunga. Dovrete farvi carico di diverse responsabilità, ma non avvertirete alcun peso sulle spalle. Riuscirete a organizzarvi nel migliore dei modi, evitando di commettere errori o di farvi prendere dall'ansia.

Con qualche piccolo accorgimento, gli eventi proseguiranno senza alcun ostacolo.

Pesci: sarete consapevoli dei vostri obiettivi. Vorrete realizzarli in tempi brevi, ma non potrete assolutamente saltare le tappe. Ci saranno dei percorsi che dovrete seguire assolutamente. Per tale ragione, l'oroscopo del giorno vi consiglia di armarvi di pazienza e di circondarvi di persone degne di fiducia. La loro presenza potrebbe fare la differenza.