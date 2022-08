L'Oroscopo di venerdì 12 agosto ha in serbo tante sorprese. L'assetto astrale mette in evidenza gli aspetti principali della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si farà travolgere dalle dinamiche sentimentali e chi preferirà rimanere con i piedi per terra.

Nel dettaglio, Sagittario, Scorpione e Gemelli vivranno una giornata piena di successi, mentre Leone, Pesci e Bilancia si metteranno alla prova. Ariete, Capricorno e Vergine cercheranno una nuova serenità e, infine, Toro, Acquario e Cancro e non godranno di una buona influenza da parte delle stelle.

In fondo all'oroscopo del 12 agosto, è possibile trovare la classifica conclusiva del giorno. Essa è stata stilata in base alle pagelle ricevute da ogni segno.

Previsioni zodiacali del giorno 12 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: inseguirete la felicità con un'inaspettata determinazione. Saprete di poterla raggiungere, dovrete solo trovare il modo migliore per farlo. Non sopporterete la solitudine. Preferirete coinvolgere gli amici e il partner in tutto ciò che farete. Potreste scoprire anche qualcosa di nuovo sul loro carattere. Voto 6.5.

Toro: continuerete ad alternare momenti di grande felicità ad altri di apatia. Cercherete di chiedere aiuto ad amici e parenti, ma inizierete a sentirvi davvero soli.

Avrete bisogno di trovare persone con un carattere affine al vostro. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non gettare ancora la spugna. Voto 5.

Gemelli: troverete un equilibrio perfetto tra vita sentimentale e lavorativa. Riuscirete a dedicare tempo al partner, senza però distogliere l'attenzione dalle imminenti scadenze.

Sentirete di avere una vita piena e ricca di obiettivi. I prossimi progetti vi riempiranno il cuore di gioia. Voto 8.5.

Cancro: il weekend non inizierà nel migliore dei modi. Non avrete voglia di divertirvi né di incontrare i vostri amici. Preferirete rimanere in casa per svolgere le attività lasciate a metà. Non farete molti passi in avanti e il partner potrebbe non essere affatto contento di questo atteggiamento.

Voto 4.

Oroscopo e classifica del 12 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la giusta serenità per accettare nuove sfide. Sentirete il bisogno di mettervi alla prova e di esplorare situazioni inaspettate. Potrebbe essere il momento giusto per incontrare persone sconosciute e per scoprire hobby adatti a voi. Lo sport tornerà a stimolare la vostra curiosità. Voto 8.

Vergine: vi renderete conto di dover dare spazio ad altri aspetti della vostra vita. Non sarà facile, soprattutto se questo comporterà la rottura del legame con alcune persone. Per il momento, preferirete prendervi una piccola pausa di riflessione. L'illuminazione non tarderà ad arrivare. Voto 5.5.

Bilancia: nonostante la paura di iniziare un rapporto di coppia serio, troverete la forza per lasciarvi andare.

Finalmente, inizierete a sentirvi davvero voi stessi. Darete un nome alle emozioni provate e coinvolgerete gli altri nei vostri sentimenti. La famiglia sarà molto fiera dei progressi fatti. Voto 7.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da tanti successi lavorativi. Riuscirete a far valere le vostre ragioni e a mostrare le competenze acquisite nel corso del tempo. Il capo non avrà paura di darvi maggiori responsabilità perché si fiderà ciecamente di voi. Anche i colleghi la penseranno allo stesso modo. Voto 9.

Previsioni astrologiche e voti del 12 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: rimarrete sorpresi davanti al vostro ottimismo. Vi caricherete di energie positive, dandovi la possibilità di migliorarvi come persone.

Finalmente, sarete pronti a intraprendere un grande passo. Avrete davanti a voi un percorso lungo e faticoso, ma non potrete essere più felici di così. Voto 9.5.

Capricorno: deciderete di lasciarvi alle spalle alcuni aspetti importanti della vostra vita. Proverete un misto tra stupore e rassegnazione, ma continuerete a lottare. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a individuare vi vostri veri interessi. Questo vi sarà di grande aiuto per il successo professionale. Voto 6.

Acquario: nella testa, avrete una grande confusione. Continuerete a ripensare al passato, senza riuscire a perdonarvi per alcune azioni compiute. Avrete bisogno di essere più generosi con voi stessi, soprattutto in un momento tanto particolare.

Purtroppo, le stelle non vi favoriranno. Voto 4.5.

Pesci: non amerete stare senza fare nulla. Nonostante le vacanze estive, deciderete di impegnarvi al massimo per inseguire i vostri sogni. Proverete una profonda stima nei confronti delle persone care. Le loro parole vi saranno di grande supporto nella strada che deciderete di intraprendere. Voto 7.5.

Classifica finale dei dodici segni zodiacali del 12 agosto

Ecco la classifica conclusiva del 12 agosto. Ad ogni segno zodiacale è associato anche il rispettivo voto: