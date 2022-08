L'Oroscopo di giovedì 25 agosto avrà in serbo tante sorprese. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni vorranno trascorrere tanto tempo con la famiglia, mentre altri saranno più indipendente.

Nel dettaglio, Sagittario, Pesci e Ariete si troveranno ai primi posti della classifica, mentre Leone, Scorpione e Toro li seguiranno a ruota. Gemelli, Bilancia e Acquario proveranno ad affrontare le difficoltà e, infine, Vergine, Capricorno e Cancro cercheranno il supporto degli altri.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 25 agosto, con i voti e la rispettiva classifica.

Previsioni zodiacali e pagelle del 25 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete di esempio per tante persone. La vostra determinazione, infatti, colpirà nel segno. Darete valore al fallimento e lo considererete come un modo per accedere a nuove sfide. Il rapporto con il partner sarà incandescente. Vi completerete a vicenda dando vita a un legame intenso e duraturo. Voto 8.5.

Toro: avrete molti progetti in mente. Sarete determinati a portare a termine le sfide del giorno, senza ignorare, però, l'aspetto emotivo. Prenderete in grande considerazione le emozioni degli altri. In alcuni momenti, però, non saprete come esprimere le vostre.

La ricerca di un sano equilibrio vi sarà di aiuto. Voto 7.

Gemelli: per troppo tempo, avete trascurato gli ostacoli della vostra quotidianità. Sarà il momento giusto per affrontarli e cancellarli definitivamente. Dovrete sforzarvi un po' per riuscirci, ma i risultati vi renderanno davvero soddisfatti. Sarà importante non escludere eventuali aiuti da parte degli amici.

Voto 6.5.

Cancro: purtroppo, la fiducia in voi stessi tenderà a vacillare. Ci saranno situazioni, sul posto di lavoro, che vi metteranno in imbarazzo. Le stelle non vi saranno di aiuto, ma gli altri potrebbero dare un valido contributo. Se darete valore ai loro consigli le cose potrebbero totalmente cambiare. Voto 4.

Oroscopo del giorno 25 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: darete nuova grinta alla vostra emotività. Abbraccerete direzioni diverse perché vorrete poter accedere a tutte le alternative. Il lavoro vi renderà contenti, ma anche il rapporto con gli altri sarà uno degli aspetti a cui terrete di più. Le previsioni zodiacali vi consigliano di rimanere sempre fedeli a voi stessi. Voto 8.

Vergine: vivrete un momento di confusione. Smetterete di pianificare e di mettere al primo posto la razionalità. Sentirete il bisogno di entrare in contatto con la parte più profonda di voi stessi. Il fallimento non sarà un'opzione. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare una nuova storia sentimentale. Voto 5.

Bilancia: sarete desiderosi di realizzare i vostri sogni nel cassetto, ma riterrete che alcuni siano davvero impossibili. Deciderete di rivedere i vostri obiettivi, soprattutto quelli legati alla vita sentimentale e a quella lavorativa. I colleghi saranno piuttosto spietati con voi, ma cercherete di andare avanti a testa alta Voto 6.

Scorpione: sarete dolci con il prossimo, passionali in amori e decisi sul posto di lavoro. Cercherete di far emergere tutte le vostre migliori caratteristiche perché vorrete lasciare un segno indelebile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi influenzare dalle opinioni di persone estranee. Voto 7.5.

Previsioni astrologiche e classifica del 25 agosto:

Sagittario: sarete il segno più fortunato della giornata. Il partner vi conquisterà completamente. La sua complicità sarà in grado di accendere una scintilla nel vostro cuore. Ciò vi permetterà di muovervi con sicurezza in qualsiasi contesto. Anche il lavoro ne gioverà. Inoltre, avrete voglia di tornare a studiare. Voto 9.5.

Capricorno: fingerete di essere intraprendenti e ricchi di risorse. Però, in realtà, vi troverete in un momento di crisi. Vi sembrerà di non poter più accedere a determinate risorse. Rifiuterete il supporto degli altri, anche se le previsioni zodiacali vi consigliano di non prendere le distanze: amici e parenti saranno fondamentali.

Voto 4.5.

Acquario: sarete dotati di una forza interiore non indifferente. Il giorno non sarà facile da superare per via di alcuni ostacoli sul lavoro. Però, continuerete a combattere e ad avere fiducia nel prossimo. Vi piacerà fare gioco di squadra, ma attenzione a non raccontare segreti preziosi per voi. Voto 5.5.

Pesci: vi mettere in gioco con grande facilità. Sarete pronti ad affrontare sfide nuove. Cercherete stimoli in ogni imprevisto e in ogni persona. Avrete un rapporto intenso con il partner e uno ancora più speciale con la famiglia. Sarete intenzionati a crescere interiormente ed emotivamente. Voto 9.

Classifica finale del 25 agosto dei 12 segni zodiacali