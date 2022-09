Venerdì 30 settembre troviamo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre il Sole assieme a Venere stazioneranno in Bilancia. Giove, intanto, protrarrà il moto in Ariete, così come Nettuno permarrà in Pesci e Plutone continuerà l'orbita in Capricorno. Saturno, invece, resterà stabile come Marte rimarrà nel segno dei Gemelli. Urano insieme al Nodo Nord, infine, proseguiranno la sosta in Toro, mentre Mercurio risiederà nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Ad avere una marcia in più nel giorno che precede il weekend saranno, con ogni probabilità, i liberi professionisti del segno del Sagittario, in quanto riusciranno a farsi valere anche coi soci più menefreghisti e ad accalappiare le simpatie di nuovi clienti.

2° posto Ariete: investimenti. Venerdì sarà presumibilmente tempo di costruire sul piano lavorativo in casa Ariete, col segno di Fuoco che sarà favorito negli investimenti in tal senso, ad esempio acquistando dell'attrezzatura professionale all'avanguardia.

3° posto Bilancia: focus domestico. La dimora potrebbe richiamare l'attenzione dei nati Bilancia in questo giorno d'inizio stagione, col segno Cardinale che sarà chiamato ad adempiere alle faccende domestiche lasciate in sospeso nell'ultimo periodo.

Nonostante non sarà entusiasmante portarle a compimento, i nativi si sentiranno parecchio soddisfatti una volta svolti i compiti di casa.

I mezzani

4° posto Leone: leggerezza. La pesantezza figlia delle reiterate elucubrazioni mentali delle ultime tre settimane lascerà, con ogni probabilità, spazio a una fresca e più produttiva leggerezza cerebrale per i felini nel corso di queste ventiquattro ore.

5° posto Acquario: espansione. Grazie al Luminare notturno in sestile al duetto Sole-Venere, i nati Acquario avranno buone chance di espandere il loro territorio d'azione al lavoro, allargare la cerchia delle conoscenze oppure ampliare gli orizzonti esistenziali.

6° posto Scorpione: prove. Giorno settembrino che i nati Scorpione interpreteranno probabilmente come un gioco a premi, in quanto si divertiranno a mettere alla prova le altre persone con piccole allusioni e/o provocazioni.

7° posto Cancro: smanie di grandezza. Complici le ruggini relazionali degli ultimi tempi, i nati sotto il segno del Cancro potrebbero inconsciamente tentare di metterci una pietra sopra gettandosi nello shopping compulsivo, quello dove non si cerca la funzionalità bensì il lusso fine a sé stesso.

8° posto Capricorno: in cerca d'equilibrio. D'accordo che le questioni professionali hanno impegnato parecchio il segno Cardinale nelle ultime due settimane, ma questo venerdì i nativi si accorgeranno che sarebbe meglio iniziare a ottimizzare il tempo a loro disposizione. A tal proposito, sarà probabile che i nati Capricorno rinuncino a un doppio turno o a delle ore di straordinario per trascorrere più tempo con gli affetti più cari.

9° posto Pesci: decelerare. Semaforo acceso sul giallo per le riserve energetiche di casa Pesci in questa giornata autunnale, coi nativi che saranno chiamati dal parterre planetario a togliere il piede dall'acceleratore e adeguarsi ai ritmi odierni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: maldestri. Il rischio maggiore che potrebbe correre il primo segno Fisso questo venerdì sarà, c'è da scommetterci, di porre poca attenzione durante lo svolgimento di alcuni compiti pratici o lavorativi e ciò li farà risultati parecchio maldestri agli occhi dei vertici aziendali.

11° posto Gemelli: taciturni. Se da un lato qualcosa non girerà per il verso giusto nel ménage amoroso, dall'altro lato i nati Gemelli avranno buone chance di assumere un mood taciturno, quasi come a sottolineare al partner di essere tacitamente in collera con lui.

12° posto Vergine: castello di carta. I nati Vergine, in questo giorno di fine mese, potrebbero rendersi conto che non sarà il periodo ideale per avviare nuovi progetti, in quanto ogni buon proposito in tal senso parrà crollare come un castello di carta.