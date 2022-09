Lunedì 19 settembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Nettuno resterà stabile in Pesci e Giove rimarrà nel domicilio dell'Ariete. Mercurio, intanto, continuerà la sosta in Bilancia come Marte permarrà il transito in Gemelli. Il Nodo Nord assieme a Urano, infine, stazioneranno in Toro, nel frattempo il Sole insieme a Venere sosteranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: sensibili. Un mix di empatia e dolcezza farà presumibilmente parte del carnet caratteriale di casa Scorpione nel giorno inaugurale della settimana, coi nativi che risulteranno oltremodo sensibili alle tematiche inerenti al mondo del lavoro come il mobbing.

2° posto Cancro: tenaci. Far crollare emotivamente i nati Cancro questo lunedì potrebbe rivelarsi un'ardua impresa per chiunque, in quanto il segno Cardinale parrà dotato di una determinazione invidiabile che gli permetterà di raggiungere risultati che sembravano irraggiungibili sino a qualche giorno fa.

3° posto Toro: regime alimentare. Le prime due decadi dei nati Toro, nel corso del 19 settembre, avranno buone chance di accorgersi di aver preso qualche chilo di troppo oppure di non seguire un regime alimentare troppo salutare ultimamente.

A tal proposito, il segno Fisso sarà più che propenso a iniziare una nuova dieta che strizzi l'occhio anche ad un po' di esercizio fisico.

I mezzani

4° posto Pesci: schietti. Lunedì durante il quale sarà possibile assistere a una versione senza peli sulla lingua del dodicesimo segno zodiacale, specialmente nella cerchia amicale dove i nativi riusciranno finalmente a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

5° posto Leone: errori del passato. Il Luminare femminile nel segno alle spalle sommato all'opposizione Sole-Nettuno nell'asse Vergine-Pesci indurrà, c'è da scommetterci, i felini a fare tesoro degli errori commessi in passato sia sul fronte sentimentale che su quello familiare.

6° posto Bilancia: focus sulla lealtà. Complice la Luna e Plutone che si guarderanno di sguincio per l'intero dì, i nati Bilancia saranno chiamati a dare prova tangibile della loro lealtà, ad esempio restituendo un portafogli trovato in strada oppure rivelando al partner di essersi concessi una scappatella.

7° posto Gemelli: serrare i cordoni della borsa. Il compito primario della terza decade di casa Gemelli, durante questo giorno di fine stagione, sarà presumibilmente non fare il passo più lungo della gamba economicamente parlando, in quanto l'equilibrio tra entrate e uscite finanziarie sarà sottilissimo.

8° posto Acquario: parole col contagocce. Il quarto segno Fisso, già dalle prime ore mattutine, dovrebbe accorgersi che lo strafalcione dialettico sarà sempre in agguato e, a tal proposito, decidere di assumere un insolito ma proficuo mood taciturno.

9° posto Vergine: a passo di lumaca. Se i progetti professionali dei nati Vergine questo lunedì fossero un animale sarebbero senz'altro un bradipo, in quanto i risultati che otterranno avranno ottime chance di essere pochi o nulli e, inoltre, non si vedrà all'orizzonte nemmeno un nuovo cliente.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: acquisti inaspettati. Un guasto alla televisione o un problema all'automobile, nel corso del lunedì, potrebbero costringere il segno Cardinale a mettere mani al portafogli, sebbene lo stesso avrebbe preferito spendere quel denaro per la famiglia.

11° posto Sagittario: burberi. Insofferenti e parecchio nervosi, i nati Sagittario trascorreranno, con ogni probabilità, questa giornata settembrina dovendo fare i conti con una latente voglia di dare di matto e cambiare aria, anche se sarebbe molto meglio evitare qualsiasi colpo di testa.

12° posto Ariete: fuori giri. La destabilizzante posizione del Messaggero degli Dei farà il paio col quadrato della Luna al loro Sole di nascita e ciò renderà probabilmente la giornata dei nati Ariete non troppo scorrevole, nonché piena di equivoci e rallentamenti.