Per la giornata di giovedì 15 settembre 2022, l’Oroscopo preserverà tanto romanticismo ai nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci saranno dei ribassi che interesseranno i nati sotto il segno del Cancro e del segno dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Capricorno innamorato

1° Capricorno: lo scenario che state vivendo in questo periodo sarà di vitale importanza per il proseguimento della vostra storia d’amore; dunque, avviare qualche sorpresa in aggiunta per il partner potrebbe rivelarsi davvero ottimale per il buonumore di entrambi.

2° Ariete: quest’aria di cambiamenti in amore potrebbe essere uno stimolo per concretizzare la vostra storia con una convivenza oppure con il matrimonio. Nelle coppie già datate invece potrebbe presentarsi l’occasione di un viaggio o di uno strappo alla regola che possa essere in incentivo alla passionalità.

3° Leone: i guadagni recenti vi permetteranno di fare un investimento o comunque di far fronte a spese che altrimenti potrebbero arrecarvi qualche problema di fondo. Secondo l’oroscopo sarete propensi ad esprimervi più positivamente con la persona amata, anche confessando i vostri sentimenti.

4° Toro: ripartire in questo periodo significherà avere molti successi assicurati. Con la fortuna a portata di mano, saprete come giostrarvi fra i vari impegni e guadagnare molto di più rispetto a quanto previsto.

5° Vergine: avrete delle bellissime sorprese in amore che potrebbero fare al caso vostro se recentemente avete sentito il vostro sentimento farsi sempre più fervido. Con le questioni affaristiche si aprirà uno scenario di prospettive interessanti.

6° Gemelli: avrete la fortuna necessaria per far fronte a degli affari molto remunerativi e che potrebbero avviare un bel salto nella vostra carriera.

Secondo l’oroscopo l’affinità nelle amicizie potrebbe subire un rialzo considerevole a fronte di qualche disponibilità da parte vostra.

7° Scorpione: la situazione umorale sarà decisamente altalenante, ma ciò non vi impedirà di fare qualche bel salto sul lavoro. In amore invece dovrete andare incontro a qualche incomprensione abbastanza pesante sul piano pratico.

8° Bilancia: riuscirete a pianificare un bel progetto con la vostra squadra di lavoro, ma nel frattempo dovrà essere messo nel cassetto per un po’ di tempo. Ad ogni modo i successi non tarderanno ad arrivare, basterà essere un po’ più pazienti del solito.

Sagittario in calo sull’amore

9° Sagittario: potreste attraversare un terreno abbastanza scivoloso sul piano amoroso. Fare attenzione anche sul posto di lavoro con le parole potrebbe evitarvi qualche incomprensione piuttosto forte.

10° Pesci: la stanchezza vi farà scendere in basso alla classifica dell’oroscopo, insieme ad un umore che non sarà dei migliori. Staccare la spina da qualche vicenda familiare non esattamente congeniale a voi potrebbe sortire un effetto benefico.

11° Acquario: sarete impazienti di osare sul lavoro, ma per il momento potreste non avere molte prospettive per quanto riguarda i progetti. Dovrete cercare di essere molto pazienti e di sviluppare qualche piano secondario, soprattutto se siete ancora alla ricerca di un impiego.

12° Cancro: avrete un diavolo per capello, specialmente se si verificheranno situazioni professionali che non avete previsto in precedenza. Dovrete rimanere calmi, con la consapevolezza che ogni cosa con un po’ di concentrazione si aggiusterà.