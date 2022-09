Sabato 3 e domenica 4 settembre troveremo sul piano astrale il Sole transitare sui gradi della Vergine, mentre la Luna risiederà nel domicilio del Sagittario. Saturno, invece, proseguirà la sosta in Acquario, così come Plutone permarrà in Capricorno e Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Marte, invece, continuerà a transitare in Gemelli come Nettuno protrarrà il moto in Pesci e Venere rimarrà nel segno del Leone. Mercurio, infine, sosterà in Bilancia, nel frattempo Urano insieme al Nodo Nord transiteranno in Toro.

Oroscopo del weekend favorevole per Leone e Acquario, meno roseo per Sagittario e Pesci.

Sul podio

1° posto Acquario: collaborazioni. Stringere un patto o creare una nuova alleanza saranno probabilmente le azioni maggiormente proficue che i nati Acquario possano attuare in queste due giornate settembrine, col segno Fisso che noterà subito i vantaggi derivanti dalle stesse.

2° posto Bilancia: dritti al punto. Al bando qualsiasi barlume di diplomazia nelle doti dialettiche di casa Bilancia questo weekend, coi nativi che potrebbero andare dritti al punto con le persone che ultimamente non si sono comportate egregiamente nei loro riguardi.

3° posto Leone: leggerezza. Il 3 e 4 settembre si riveleranno, con ogni probabilità, due giorni estivi dove i felini, specialmente primo e secondo decano, potranno nuovamente attingere dall'anfora dell'armonia e ritrovare il sorriso smarrito.

I mezzani

4° posto Ariete: facilitazioni. Un aiuto insperato ma in gran tempismo avrà buone chance di giungere al cospetto del primo segno di Fuoco, soprattutto sino a metà pomeriggio domenicale quando i nati del segno potranno tirare un sospiro di sollievo grazie alla facilitazione che il parterre astrale gli donerà.

5° posto Scorpione: routine.

Il tran tran quotidiano alle volte odora di monotonia e quindi non risulta allettante ma nel fine settimana in questione, c'è da scommetterci, i nati Scorpione saranno ben contenti di avere a che fare con due giornate routinarie, così da scongiurare sorprese sgradite.

6° posto Cancro: chiarimenti. La giornata che chiude la settimana si rivelerà presumibilmente la più indicata in casa Cancro per lanciarsi in un doveroso chiarimento nel mènage amoroso, col segno d'Acqua che troverà le parole idonee a far sbollire l'ira pregressa della dolce metà.

7° posto Vergine: affaccendati. La mole ingente di attività in programma, perlopiù per impegni legati alla famiglia d'origine, renderanno probabilmente impossibilitati i nati Vergine a rinviare le stesse ai giorni seguenti, trovandosi a seguire passo passo il ruolino di marcia.

8° posto Toro: lavoro sottotono. Nel campo professionale i nati Toro, durante questi due giorni d'inizio mese, potrebbero essere inclini a concedersi qualche pausa di troppo e tale atteggiamento li metterà a serio rischio di ramanzine dai superiori.

9° posto Capricorno: occhio alla spesa. Giornate da prendere con le pinze, soprattutto sabato, per il segno Cardinale che avrà buone possibilità di prendere una cantonata economica non indifferente, spendendo più del dovuto per un oggetto o un servizio.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: scostanti. La perseveranza non sarà una delle frecce nella faretra di casa Pesci in questo weekend di fine stagione, coi nati del segno che si dimostreranno scostanti e a tratti indolenti nella sfera sentimentale, facendo irretire il partner.

11° posto Gemelli: dubbiosi. Il primo segno d'Aria, dalla tarda serata del 3 settembre in poi, sarà probabilmente avvolto da un velo di incertezze che si rincorreranno nelle loro menti, dubbi che riguarderanno soprattutto il settore professionale e finanziario del prossimo futuro.

12° posto Sagittario: bizzosi. Ciò che covava sotto la cenere in termini di insoddisfazione e scoramento parrà, a causa del sestile tra i Luminari, emergere in maniera prorompente in questo finale di settimana, con gli arcieri che sembreranno avercela con chiunque gli capiti a tiro.