L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro come potrebbe andare la giornata di questo venerdì. In primo piano dunque le previsioni zodiacali del 2 settembre 2022, in questa fase interessanti i primi sei segni dello zodiaco. In analisi pertanto, in esclusiva, i simboli astrali facenti capo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire chi avrà massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzando nei minimi dettagli il responso generato dall'oroscopo di domani 2 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 2 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 settembre in campo sentimentale è convinto che le stelle aiuteranno a ritrovare una perfetta sintonia con il proprio partner e forse anche una forma di armonia con i familiari. Avrete un sorriso ed una parola buona da dispensare a tutti, vivendo una giornata abbastanza positiva. Il cuore e i sensi potrebbero essere un poco in subbuglio, forse per un intensissimo bisogno d'amore o di dolci attenzioni. Single, uscire con gli amici sarà il vostro desiderio principale: avete bisogno di ridere, di scherzare e di confidarvi con chi vi conosce meglio al mondo. Avete in questi giorni idee molto chiare sul da farsi con anche ottime intuizioni.

Questo vi permetterà di cogliere al volo interessanti opportunità, qualora ce ne fossero. Sarete probabilmente attratti dal fascino di qualcuno che presto entrerà nella vostra vita. Nel lavoro è il momento per approfondire o migliorare le proprie competenze.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale avete bisogno di comunicare e capire le esigenze della dolce metà.

È una fase in cui sentite anche il bisogno di maggiore unione in coppia. Si innalzerà la voglia di vivere con entusiasmo la vita a due: in questa giornata di inizio mese ritroverete un’atmosfera di concordia che vi farà condividere tempi e spazi con chi avete accanto. Single, il vostro fascino è indiscutibile, ecco perché già da oggi sarete circondati da pretendenti: valutate bene, perché ci sarà certo l'imbarazzo della scelta.

Le stelle amiche vi aiuteranno a guardare in voi stessi da una nuova prospettiva. Il cambio di punto di vista vi permetterà di agire in maniera coerente e di rapportarvi alle persone in maniera positiva. Dopo tante delusioni, una giornata tutta da gustare. Avrete la possibilità di fare nuove conoscenze e forse andare oltre la gioiosità d'un flirt. Nel lavoro, energie e produttività andranno di pari passo. Approfittate per mettere in luce le vostre qualità.

Gemelli: 'top del giorno'. In amore vi si aprirà a una giornata particolarmente briosa e in armonia con le vostre corde sentimentali. La vita a due alimenterà il senso di partecipazione, l’ideale per riprendere relazioni e legami, specie se ultimamente si fossero un po’ allentati.

Le coppie vivranno comunque dei momenti di grande felicità, proprio come sperato in cuor loro da tempo. Finalmente le cose stanno migliorando, e di molto, anche per i single: un trend favorevolissimo caratterizzerà questo secondo giorno di settembre, che vi vede al primo posto sul podio dei segni fortunati. Tanti i corpi celesti che tiferanno per voi, consentendovi di mietere consistenti successi di qua e di là. In particolare, sarà l'astro scintillante e benevolo, Giove, a riscaldarvi il cuore con nuove emozioni ed entusiasmi. Un desiderio di rinnovamento pervaderà i nati del segno e molti sentiranno il bisogno di nuove itinerari sentimentali. Nel lavoro, la vostra capacità di organizzazione vi farà portare a termine un progetto ancor prima del previsto, continuate così.

Oroscopo di venerdì 2 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, sarà inutile ostinarsi in vicende amorose troppo intricate. L'influenza di Venere sulla coppia non sarà troppo a favore ma nemmeno da buttare. In qualche caso, con impegno, potreste fare piccoli passi avanti, magari dimenticando l'insicurezza o la timidezza, in modo da prendere quella decisione che state rimandando ormai da troppo tempo. Se volete raggiungere una meta puntate su velocità e tattica, doti che dopotutto non vi mancano. Single, Mercurio renderà la giornata particolarmente movimentata ( in senso buono, ovviamente) e vi metterà in contatto con nuove persone con le quali far nascere buone e durature amicizie.

Alla fine potreste vivere una giornata abbastanza emozionante. Avrete una buona parola per tutti e vi piacerà impiegare il vostro tempo a chiacchierare con le persone a cui volete bene, dispensando a destra e m anca buoni consigli. Nel lavoro, state per concludere un progetto importante: anche se vi avesse un po' stancato mentalmente, presto ne godrete tutti i frutti.

Leone: ★★. In amore, Saturno in opposizione al vostro Sole potrebbe creare confusione con il partner o in famiglia costringendovi ad accettare delle situazioni che potrebbero farvi soffrire. A qualcuno del segno dispiace che dei parenti non si rivolgano la parola e non sapete cosa fare per riportare la pace. Questa tristezza vi accompagnerà per tutta la giornata, rovinando momentaneamente la relazione con gli altri.

Vi piace avere un partner che dia protezione e aiuto, cosa che in questa giornata non sarà in grado di dare. Single, Venere potrebbe portare a fare delle mosse azzardate in campo sentimentale. Qualcuno, pur di smuovere le acque sarà pronto a tutto, ma si renderà ben presto conto che forse sarebbe meglio aspettare altri tempi. Potreste avere una giornata di tentazioni rifiutate, desideri irrealizzati e quant'altro possa mandare in fumo i pensieri di un Leone. Cercate di mantenere i nervi saldi, perché il vostro nervosismo, potrebbe fare danni duraturi. Nel lavoro, troppi impegni e progetti vi renderanno ansiosi: cercate di organizzare al meglio gli impegni e calmatevi.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 2 settembre, in campo sentimentale predice che alcuni astri, con i loro influssi dissonanti, vi impediranno di guardare con distacco le varie situazioni che vivrete.

Potrebbe persino capitare di dare in escandescenze e far preoccupare il partner. Avrete bisogno certamente di recuperare energia in modo da potervi dedicare a qualsiasi altra cosa. Molti del segno stanno attraversando un momento critico in coppia: la convivenza sta mettendo in luce grandi divergenze con nuovi problemi da affrontare. Single, tenete sotto controllo il nervosismo, ok? Sapete bene che eventuali incomprensioni potrebbero rovinarvi la giornata. Se credete nella vera amicizia dovreste fare qualcosa per dimostrare il vostro smisurato affetto verso chi ben sapete. Anche in famiglia ci saranno alcune complicazioni: pensate troppo a voi stessi, dimenticandovi completamente di chi avete attorno.

Nel lavoro, prendete il giusto tempo per riflettere a fondo prima di agire. Presto dovrete fare una scelta molto importante.

