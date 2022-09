Secondo l'oroscopo del 23 settembre una persona ha in mente di ingannare il segno dello Scorpione e per tale motivo consiglia di non abbassare mai la guardia. Con Mercurio retrogrado è meglio non dare nulla per scontato, questo messaggio è diretto proprio ai nativi del Sagittario. Se siete curiosi di sapere che effetto fa al vostro segno il transito retrogrado di Mercurio, qua trovate le accurate previsioni astrologiche dedicate alla giornata di venerdì 23 settembre e le pagelle delle stelle, con voto da 0 a 10.

Oroscopo di venerdì 23 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Più aspettate che le cose buone vi cadano tra le mani, più sarete frustrati quando vedrete altre persone ricevere ricompense che ritenete avrebbero dovuto essere vostre. Potete ottenere ciò che desiderate, ma dovete fare un grosso sforzo. Voto: 6

Toro – Più qualcuno con cui lavorate o con cui fate affari canta le vostre lodi, più dovete stare in guardia. Quasi sicuramente i loro discorsi dolci sono progettati per farvi cullare in un falso senso di sicurezza: attenzione. Voto: 6

Gemelli – Potreste non voler ammettere di avere la testa tra le nuvole, ma se continuate a percorrere la vostra strada senza chiedere un aiuto, è probabile che peggiorate una situazione già brutta.

Nessuno si aspetta che voi sappiate tutto, quindi non aspettatevelo da voi stessi. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo del giorno 23 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Secondo alcune persone avete passato troppo tempo a divertirvi e non abbastanza a prendervi cura delle vostre responsabilità. Potrebbero avere ragione, ma non c’è motivo per cui dovreste sentirvi in colpa per questo.

Divertirsi non è un peccato. Voto: 8

Leone – Nei prossimi giorni sicuramente esagererete in qualche modo, ma non è detto che sia una cosa negativa. Secondo l'Oroscopo siete in uno di quegli stati d’animo in cui credete sinceramente che tutte le cose siano realizzabili. Forse lo sono. Voto: 7

Vergine – Dovete affrontare ciò di cui avete paura da qui al fine settimana.

Potreste essere sorpresi di scoprire che, una volta che avete affrontato i vostri demoni, non sembrano più così intimidatori. La prossima volta, non spaventatevi così facilmente. Voto: 7

Astrologia per il giorno 23 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Tutti sembrano dire esattamente quello che volete sentire in questo momento. Vi sembra sospetto? Poiché il pianeta mentale Mercurio si sta ancora muovendo retrogrado, dovete controllare i fatti per voi stessi, non lasciatelo fare agli altri. Voto: 7

Scorpione – Più qualcuno cerca di coinvolgervi in una questione finanziaria, più dovrete stare in guardia. È molto probabile che questa persona voglia ingannarvi e realizzare un rapido profitto a vostre spese.

Non lasciate che questo accada. Voto: 6,5

Sagittario – Potreste credere di non aver fatto nulla di sbagliato in questo periodo, e potreste avere ragione, ma mentre il pianeta mentale Mercurio è in moto retrogrado, non dovete dare nulla per scontato. Non esiste una cosa sicura. Voto: 6,5

Oroscopo e previsioni astrologiche di venerdì 23 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Qualcosa che pensavate stesse andando bene adesso potrebbe subire una piccola battuta d’arresto, ma non c’è motivo di preoccuparsi. Secondo l'oroscopo è solo un inconveniente temporaneo e sarete di nuovo in cima alla situazione nel fine settimana. Voto: 6

Acquario – Visto che Mercurio, il pianeta della comunicazione, sta per uscire dal settore professionale almeno per un po’, fareste bene a non fare promesse a colleghi e datori di lavoro che potreste non essere in grado di mantenere.

Gestite le loro aspettative. Voto: 7

Pesci – Resistete all’impulso di correre qui, là e ovunque. Mantenete le cose semplici, sia nella vostra carriera che nella vostra vita privata e ignorate coloro che dicono che dovete lavorare di più e muovervi di più velocemente, perché si sbagliano. L’equilibrio è giusto com’è. Voto: 6,5