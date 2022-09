L'oroscopo di venerdì 23 settembre descrive le principali emozioni della giornata. Le previsioni zodiacali si concentrano sugli aspetti più importanti della vita dei segni zodiacali, come il lavoro, l'amore e la socialità. Non tutti, però, intraprenderanno lo stesso discorso. L'influenza delle stelle, infatti, a seconda dell'assetto astrale, saprà essere dolce o spietata.

Vicino a ogni profilo è presente una valutazione riassuntiva e, alla fine, c'è anche la classifica generale.

Previsioni zodiacali e voti del 23 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete pronti per assumervi le vostre responsabilità.

Non fuggirete dai vostri incarichi, ma sarete intenzionati a trovare il modo migliore per portarli a termine. Il gioco di squadra vi darà forza, ma non farete troppo affidamento sugli altri. Preferirete mettervi alla prova senza interferenze. Voto 8.

Toro: proverete dei sentimenti molto contrastanti, ma molto positivi. La giornata sarà caratterizzata da tanti eventi, ma saranno quelli positivi ad avere la meglio. Vi sentirete carichi di energia e di entusiasmo, soprattutto per via del bellissimo rapporto con la persona amata. Voto 9.5.

Gemelli: sarete fieri del vostro lavoro, ma non della relazione di coppia. Il partner, con il suo modo di fare, vi metterà davvero alla prova. Le sue parole saranno colme di astio e di rancore.

Per risolvere la situazione, in un momento di tranquillità, dovrete dare inizio a un dialogo aperto e sincero. Voto 4.

Cancro: non riuscirete a concentrarvi per tanto tempo. Avrete così tante cose da fare che prenderete in considerazione l'idea di modificare la routine quotidiana. Per fortuna, potrete contare sull'aiuto delle persone che vi vogliono bene.

Il loro supporto, costante ed empatico, farà la differenza. Voto 6.

Oroscopo del giorno 23 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: proverete una rabbia incontrollabile. Per voi, sarà impossibile mettere un freno alle emozioni provate. Vi getterete a capofitto sui vostri hobby, nel tentativo di lenire il dolore. Le previsioni zodiacali del 22 settembre vi consigliano di provare a trasformare le sensazioni più forti in carburante per i vostri sogni.

Voto 6.5.

Vergine: sentirete di aver raggiunto il punto di rottura. Dovrete prendere una decisione importante che avrà diverse conseguenze. Rischierete di perdere il compagno di una vita e di rinunciare a ciò che, fino ad adesso, vi ha tenuto a galla. L'inizio di una nuova vita, però, non vi spaventerà affatto. Voto 4.5.

Bilancia: vi muoverete con grande sicurezza. Il lavoro vi riempirà il cuore di gioia, soprattutto perché sentirete di avere davanti un mondo di opportunità. Sarete discreti, ma attenti. Non vi impiccerete degli affari dei colleghi perché non vorrete essere trascinati in situazioni spiacevoli. Voto 9.

Scorpione: la giornata inizierà con il piede giusto. Riceverete una notizia che vi renderà fieri di voi stessi.

Anche gli amici, ovviamente, non vedranno l'ora di poter condividere questo successo con voi. Sarete determinati a fare sempre meglio e a mettervi in gioco in ogni avventura. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali di venerdì 23 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete poco portati per l'arte. Preferirete dedicarvi a qualcosa di più pratico e concreto. Purtroppo, però, non tutto andrà nel verso giusto. Dovrete affrontare un numero incalcolabile di imprevisti che vi lasceranno con l'amaro in bocca. Le previsioni zodiacali vi consigliano di non farvi prendere dal panico. Voto 5.5.

Capricorno: il ritrovato equilibrio vi impedirà di mettervi di nuovo nei guai. Cercherete di non sfidare la pazienza degli altri, ma di prendervi cura solo delle questioni di vostro interesse.

Non sarete troppo precipitosi e, prima di agire, ragionerete per diverso tempo. La vostra routine quotidiana ne gioverà. Voto 7.

Acquario: ci sarà un grande disaccordo tra voi e la vostra famiglia. I punti di vista, sempre più differenti, rischieranno di creare una vera e propria frattura. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a rimediare, ma adottando la giusta strategia. Non dovrete lasciare le cose al caso. Voto 5.

Pesci: il rapporto di coppia sarà caratterizzato da un'intramontabile passione. Crederete ciecamente di aver trovato la vostra anima gemella. Vi proteggerete a vicenda e condividerete sentimenti colmi di affetto e ammirazione. Potrebbe esserci una piccola sorpresa per voi.

Voto 7.5.

Classifica del 23 settembre di tutti i segni zodiacali