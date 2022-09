A grandi passi sta per avvicinarsi un nuovo fine settimana, l'ultimo del mese di settembre. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo del 23 settembre 2022 con tutto quello che accadrà sia in amore che nel lavoro dal punto di vista astrologico per tutti i segni zodiacali.

Ariete: in amore c'è la necessità di ritrovare un po' di serenità, qualcosa non è andato come avreste voluto in un rapporto. Nel lavoro possibili rallentamenti che non vi hanno permesso di agire come avreste voluto.

Toro: per i sentimenti giornata di recupero grazie a diversi pianeti favorevoli, un incontro potrà essere speciale.

Nel lavoro agite con maggiore coraggio e supererete tutte le tensioni.

Gemelli: a livello sentimentale Venere sarà favorevole a breve e porterà qualche novità. Nel lavoro meglio agire con maggiore calma.

Cancro: in amore fine settimana che porterà dei chiarimenti, le sensazioni che provate ora saranno importanti. A livello lavorativo sarà possibile risolvere qualche piccolo problema.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere attiva vi permetterà di ottenere di più, arriveranno nuovi chiarimenti. Nel lavoro ritrovato lo stato di maggiore serenità, vi sentite più stabili.

Vergine: a livello amoroso fine settimana in arrivo che vedrà la Luna nel segno e le stelle della vostra parte.

I rapporti vivranno momenti importanti. Nel lavoro c'è da capire come comportarsi in questo momento.

Previsioni e oroscopo del 23 settembre 2022: la giornata

Bilancia: per i sentimenti con il Sole nel segno potrete vedere qualcosa in più. Nel lavoro ci sono tante cose da fare ma le stelle portano un recupero.

Scorpione: a livello amoroso si avvicina un fine settimana di recupero, in particolare per le coppie di lunga data.

Nel lavoro attenzione alle relazioni e ai rapporti professionali che valgono di più in questa fase.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le relazioni che nasceranno adesso saranno interessanti. Nel lavoro con nuove idee avrete la possibilità di risolvere alcune questioni.

Capricorno: a livello amoroso sta per arrivare un weekend che porterà diverse novità da sfruttare e buone opportunità.

Nel lavoro periodo che può portare a nuove soluzioni dal punto di vista professionale.

Acquario: per i sentimenti se una persona vi interessa fatevi ora avanti, avrete la possibilità di mettere a punto qualcosa di speciale. Nel lavoro ci sarà la possibilità di risolvere alcuni problemi.

Pesci: in amore arrivano adesso delle giornate sottotono, una situazione che non vi interessa più potrebbe essere chiusa. Nel lavoro questo momento può portare a delle chiusure definitive.