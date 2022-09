Secondo l'oroscopo del 29 settembre si prospetta una giornata abbastanza impegnativa per gli Ariete e difficoltosa per i Capricorno. I nati sotto il segno dei Pesci, in questo periodo, sono occupati a risolvere delle questioni di famiglia. Per sapere che cos’altro hanno in serbo i pianeti per il vostro segno zodiacale, di seguito le previsioni astrologiche di giovedì 29 settembre e le pagelle, con voto da zero (giorno faticosissimo) a dieci (giorno facilmente gestibile).

Oroscopo di giovedì 29 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Avete già abbastanza progetti in corso, quindi, perché vorreste iniziarne un altro?

Se dovete davvero iniziare qualcosa di nuovo, almeno riducete un po’ il vostro programma attuale. Nemmeno un Ariete può fare tutto in una sola volta. Voto: 7

Toro – Visto la forza di Marte, pensate di poter farla franca con qualsiasi cosa, ma se andate troppo lontani potreste trovarvi di fronte a un avversario che ha la meglio su di voi. Non siete gli unici che lottate per il riconoscimento. Voto:7

Gemelli – Marte nel settore economico vi ispirerà a sfruttare di più i vostri talenti, questo significa guadagnare tanti soldi. Le richieste che fate alle altre persone possono sembrare eccessive, ma una volta che si rendono conto che siete dei buoni intenditori, accoglieranno le vostre proposte.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo del giorno 29 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Il fatto che adesso sembrate così appassionati di qualcosa di cui fino a poco tempo fa non ve ne importava nulla confonderà alcune persone. Coloro che vi conoscono meglio lo accetteranno anche se riconosceranno il vostro bisogno di tagliare e cambiare.

Prevedibili che non siete altro. Voto: 8

Leone – Dovete prendere sul serio qualcosa che consideravate uno scherzo. Prima che la giornata sia finita, riconoscerete che è molto più importante di quanto avesse immaginato in precedenza. Tutto il vostro sostentamento, finanziario e professionale, potrebbe essere in gioco. Voto: 6,5

Vergine – Fate sapere agli altri chi comanda.

Potreste non voler essere visti come una persona pesante, ma la situazione attuale richiede che una persona prenda il controllo in modo che tutti gli altri siano costretti a camminare nella stessa direzione. Voto: 6

Astrologia per il giorno 29 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – I datori di lavoro e altre persone importanti saranno eccezionalmente esigenti con voi. Sarà meglio darsi da fare, ma cercate di non fare le cose in maniera esagerata. A un certo punto potreste non voler più eseguire le loro richieste. Voto: 6

Scorpione – Non è necessario chiedere il permesso per andare per la propria strada e fare le proprie cose. Al contrario, l'Oroscopo vuole che voi andiate avanti indipendentemente dall’opposizione.

Nessuno vi ostacolerà. Voto: 7,5

Sagittario – Avete fatto bene a tenere nascosta la vostra antipatia per qualcuno per così tanto tempo, ma in questo periodo i vostri veri sentimenti verranno a galla. Non lasciate che diventi una faida a lungo termine, però. Dite la vostra e agite. Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche di giovedì 29 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Secondo l'oroscopo, in questo periodo avrete difficoltà ad andare d’accordo con alcune delle persone con cui avete a che fare sul fronte del lavoro. Adesso è il momento di prendere provvedimenti per evitare qualsiasi confronto. Voto: 6

Acquario – Non vi mancherà l’energia, ma c’è il rischio che voi possiate utilizzarla in modi che altri non approvano.

Se volete mantenere la pace, sia a casa che al lavoro, assicuratevi che tutti sappiano e siano d’accordo con quello che state per fare. Voto: 7

Pesci – Le questioni di famiglia vi terranno occupati questa giornata, ma assicuratevi di mettere da parte un’ora o due per divertirvi e giocare, o forse semplicemente per rilassarvi. La vostra natura sensibile significa che sono necessari periodi di recupero regolare. Voto: 6