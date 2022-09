L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 10 settembre. Ad essere presi "di mira" per così dire, come al solito del resto, i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pertanto, le analisi astrologiche e stelline del giorno interesseranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di scoprire qualche indizio in più? Bene, allora non resta che passare direttamente ad analizzare l'oroscopo del giorno 10 settembre e relativa scaletta con le stelline quotidiane: focus mirato sull'amore e riguardo le attività lavorative.

Previsioni zodiacali del 10 settembre, l'oroscopo sul primo giorno di weekend

Bilancia: top del giorno. Ottimo inizio weekend tutto all'insegna di un ottimo Marte in trigono a Mercurio, quest'ultimo presente nel vostro segno. Rafforzato dal sestile con Giove, Marte è già pronto a regalare il meglio di sé in quanto a buon senso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo e conto in banca in leggero aumento! Pertanto, giornata perfetta per pianificare lavori di ristrutturazione della casa, sperimentare ricette dietetiche ma appetitose o qualsiasi altra cosa vi passi per la testa. Nel lavoro, una bella rassettata alla casa, giardino e terrazzo compresi, qualche coccola tributata a voi stessi, una visita ad amici che non vedete da un po’ e la giornata è bella che passata.

In amore. volendo magari avvicinare una persona che vi “intriga” da tempo, da evitate di essere troppo diretti: piano piano si fece Roma... Sempre meglio un approccio sapientemente soft per cogliere nel segno.

Scorpione: ★★★★★. Giornata favorevolissima in quasi tutti i settori. Alla grande i rapporti familiari, e sentimentali in generale.

Le stelle vi invitano a fermarvi un attimo, proprio voi che siete sempre in movimento, e ad approfittare del momento "si" per riflettere un po’ sulla situazione generale e, volendo, preparare qualche mossa da fare nei prossimi giorni. Prenderete in considerazione gli errori commessi in passato e aggiusterete la rotta affinché non si ripetano ancora.

Nel lavoro potrebbe risultare decisiva, se non di vitale importanza, qualsiasi decisione presa in armonia con le vostre possibilità. Qualsiasi scelta andrà valutata con senso critico e con realismo. In amore invece, la compagnia dei vostri soliti amici riuscirà a farvi dimenticare una momentanea battuta d’arresto riguardante alcuni progetti sentimentali.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 10 settembre preannuncia un periodo poco positivo. In prima lista, probabilmente, la presenza di qualche problema in ambito sentimentale. Con la Luna in Pesci sotto opposizione dal Sole, dovrete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. Nessun problema: l’impegno non vi spaventa e la pazienza senz'altro la troverete.

Quando è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva sapete tirar fuori le unghie e combattere contro qualsiasi nemico: l'unico contro il quale non avete speranza è "voi stessi". Nel lavoro procedete pure senza fretta. Il terreno è insidioso e basta un niente per cadere nella trappola del successo facile ma quanto mai ingannevole. In amore invece, è vero che avete molte cose da fare e impegni da sbrigare, ma è un secolo che non uscite a divertirvi. Non pensate che il malcontento del partner sia giustificato?

Classifica stelline e oroscopo del 10 settembre, previsioni zodiacali ultimi tre segni

Capricorno: ★★★★. Un sabato stabile, routinario, semplice. Nulla di più e nulla di meno alle tante giornate già vissute in precedenza dove a farla da padrona una scontata normalità.

Nonostante qualche intralcio, il conforto della Luna in Pesci sarà un vero toccasana per le ansie del cuore. Rassicurazioni e conferme da chi vi sta vicino potrebbero arrivare quanto prima. L’intuito poi, di certo si alleerà alla logica e insieme sforneranno soluzioni prodigiose per i vostri piccoli problemi quotidiani. Nel lavoro una risposta positiva ad una proposta vi darà il segnale di quanto la vostra attività sia apprezzata all’interno dell’ambiente in cui operate. In amore intanto cresce la temperatura e la tensione amorosa tocca finalmente livelli accettabili. In questo periodo sarete particolarmente seducenti, soprattutto di primo mattino. Presto potrebbe capitare qualcosa di dolce e sensuale...

Acquario: ★★★★. Periodo buono quel che serve, con qualche piccolo sprazzo fuori dai soliti schemi riguardanti per lo più la parte legata alle amicizie o al lavoro. Con la Luna passata in Pesci mancherà quel pizzico di fortuna capace di fare la differenza. Se le cose pertanto non dovessero andare nella direzione immaginata, inutile forzare la mano: aspettate tempi migliori e, nel frattempo, pensate a come poter eventualmente porre rimedio a problemi o situazioni in stallo. Non perdete tempo a rimuginare sui torti subiti ma guardate al futuro con serenità ed ottimismo. Nel lavoro, per non incorrere in critiche che deprimerebbero la vostra immagine, cercate di stare attenti a non esporvi al pericolo di imbarazzanti gaffe.

In amore tranquillizzatevi. invece di cercare continue conferme alle vostre ansie, fareste meglio a concedere al partner la fiducia che merita.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 10 settembre, promette un periodo molto positivo. Preparatevi a gustare una giornata molto promettente, almeno sulla carta. Grazie alla Luna in transito nel vostro segno, questo anticipo di weekend certamente saprà offrire, se non proprio tutto, almeno parte di ciò di cui avete bisogno. A fare da volano nel periodo, spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere nel frattempo, consultatevi pure con una persona che gode degli appoggi giusti.

Nel lavoro potrebbe invece maturare una giornata sufficientemente ricca di novità. Ottime occasioni per mettersi in luce non appena dovessero manifestarsi. In amore sappiate che solo con un dialogo sincero risolverete certe incomprensioni. La vostra calda sensualità, se single, farà la differenza.