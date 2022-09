Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 settembre, i nati sotto il segno del Leone vivranno delle novità. Per i Capricorno, invece, ci sono delle sorprese in arrivo, tenete gli occhi ben aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete un po' provati in questo periodo. Cercate di rimettervi in sesto quanto prima in modo da farvi trovare pronti nel caso in cui dovessero esserci nuove opportunità all'orizzonte.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 9 settembre vi invitano ad essere un po' più reattivi.

Essere passivi non vi porterà da nessuna parte, quindi, datevi da fare.

10° Leone: in amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Ci sono dei cambiamenti sul fronte sentimentale, quindi, è importante avere le idee ben chiare in modo da non farsi trovare impreparati.

9° Vergine: siete un po' in crisi dal punto di vista emotivo. Ci sono delle novità in arrivo, ma non siete particolarmente predisposti a prenderle in considerazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata di ripresa per i nati sotto questo segno. Ci sono delle cose da riorganizzare e da rivedere. Imparate ad essere un po' più flessibili e meno rigidi su certe situazioni.

7° Cancro: i single potrebbero fare delle nuove conoscenze.

Allargate i vostri orizzonti e cercate di andare un po' oltre il vostro naso. Ci sono delle piacevoli novità anche dal punto di vista professionale.

6° Gemelli: l'oroscopo del 9 settembre vi invita ad essere un po' più risoluti. Ci sono delle cose da valutare, soprattutto in ambito professionale. Tenete gli occhi ben aperti anche in amore.

5° Ariete: alti e bassi per i nati sotto questo segno. Ci sono delle novità a cui è necessario fare fronte, ma cercate di essere pazienti. Dal punto di vista professionale è bene mettere subito in chiaro certe cose.

Oroscopo segni fortunati del 9 settembre

4° in classifica Capricorno: sorprese in arrivo per voi. Le previsioni dell'oroscopo del 9 settembre vi invitano ad essere un po' più propositivi.

In ambito professionale stanno per sbloccarsi delle situazioni.

3° Acquario: nel lavoro pian piano state riorganizzando il vostro tempo. Non trascurate il partner e i vostri affetti in generale. Cercate di non perdere troppo tempo in chiacchiere.

2° Toro: ci sono delle novità per quanto riguarda la sfera sentimentale. Una persona dal passato potrebbe scombussolare i vostri equilibri, quindi, cercate di prestare attenzione. Ottime novità sul lavoro.

1° Bilancia: buon momento per dimostrare a tutti quanto valete. Questa è la vostra occasione di riscatto e non permettete a nessuno di oscurare la vostra luce.