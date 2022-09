L'Oroscopo di martedì 13 settembre vedrà un Leone più tenace sul posto di lavoro, pronto a gestire con più cura e attenzione i propri progetti, mentre Mercurio in opposizione potrebbe confondere le idee ai nativi Ariete. Acquario mostrerà ambizione e determinazione con le proprie mansioni, mentre dolcezze e tenerezze faranno parte della vita dei nativi Scorpione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 13 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 13 settembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata piacevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Vi sentirete ancora di buon umore nei confronti del partner, e non mancheranno momenti intensi, da vivere con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio in opposizione potrebbe confondervi le idee. Fate un attimo mente locale, e cercate di tenere alta la concentrazione, affidandovi a Giove e Marte. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali davvero convincenti secondo l'oroscopo di martedì. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti, perché con Venere in trigono arriveranno momenti davvero romantici. Se siete single il pianeta dell'amore renderà più semplice instaurare nuove conversazioni. In ambito lavorativo dovrete essere più sicuri delle vostre scelte per raggiungere i risultati sperati.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di martedì discreto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in sestile vi farà sentire più affiatati e vicini nei confronti della persona che amate, single oppure no. Attenzione però perché costruire un rapporto stabile non sarà facile. In ambito lavorativo invece mostrerete la vostra solita tenacia e determinazione, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: questa prima parte della settimana vedrà alti e bassi in ambito amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, dovrete vedervela con la Luna in quadratura, che non sempre vi farà sentire a vostro agio con la persona che amate. In ambito professionale dovrete uscire dalla modalità vacanza, e iniziare a pensare a come svolgere bene i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: è arrivato il momento di mettersi la testa a posto in ambito lavorativo. Anche se questo cielo sarà dalla vostra parte, dovrete svolgere i vostri progetti con meno superficialità e più concentrazione per convincere i vostri superiori. In amore la Luna sarà in trigono, e vi permetterà di stabilire una buona intesa tra voi e il partner, ma anche voi single potreste fare incontri interessanti. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo abbastanza sereno per voi in ambito amoroso grazie a Venere nel segno. Romanticismo e passione non mancheranno in questa giornata e, cuori solitari o meno, arriveranno momenti davvero interessanti, tutti da vivere. Per quanto riguarda il lavoro vorreste avere il pieno controllo della situazione, ma se non siete voi a gestire l'intero progetto, dovrete attenervi a quanto vi è stato detto di fare.

Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà la giornata ideale per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di martedì 13 settembre. La Luna sarà in opposizione, ciò nonostante non mancherà in voi la voglia di amare, semplicemente dovrete essere in grado di gestirla discretamente. In ambito lavorativo rimarrà in voi un certo entusiasmo, che vi permetterà di gestire efficacemente i vostri progetti, merito di questo cielo davvero convincente. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata splendida dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, dolcezze e tenerezze non mancheranno. Single oppure no, non ci sarà momento migliore per godere di momenti davvero magici. Sul fronte professionale centrare i vostri obiettivi non sarà sempre così semplice, soprattutto quando l'ambiente di lavoro non sarà dei più favorevoli.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Può essere una buona giornata per rilassarsi e pensare di più al benessere della persona che amate. Se siete single dovrete essere meno impacciati quando proverete ad approcciarvi a nuove persone. Nel lavoro non sarete particolarmente attivi, ciò nonostante idee e progetti non mancheranno, e lentamente li porterete a termine. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo martedì non sarà così invitante per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, dovrete essere più determinati nei confronti della persona che amate, e cercare di farla sentire importante. Nel lavoro non sempre i vostri progetti prenderanno la giusta piega, per cui siate prudenti nelle vostre scelte.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo sempre più convincente da ogni punto di vista per voi nativi del segno. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna a regalarvi piacevoli emozioni, aiutandovi a instaurare un ottimo affiatamento tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale sarete dei maestri in quel che fate, mettendo insieme risultati da primo della classe. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni astrali non molto convincenti per voi nativi del segno. Questo periodo non sarà il più adatto in amore per voi, considerato che Venere si troverà in opposizione. Se avete dei problemi con il partner, dovrete essere comprensivi e cercare di risolverli insieme. Sul fronte professionale svolgere i vostri progetti non sarà sempre così facile, ciò nonostante ci metterete tutto il vostro impegno. Voto - 6️⃣