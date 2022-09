Una nuova settimana ed un nuovo periodo prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo del 12 settembre 2022, con i cambiamenti astrologici e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore con la Luna in buon aspetto i progetti andranno bene, vivrete al meglio i rapporti con la persona amata. Nel lavoro se c'è la necessità di dire qualcosa, portate avanti un chiarimento, agite adesso.

Toro: per i sentimenti vi sentite più forti in questo momento, i rapporti con gli altri saranno favoriti.

Nel lavoro momento che permette di recuperare, siete meno agitati.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna favorevole gli incontri saranno interessanti, avrete modo di superare i momenti di nervosismo. Nel lavoro con diversi pianeti in opposizione, fase che vi vede maggiormente stanchi.

Cancro: in amore fine settimana che ha portato qualche dubbio, miglioreranno però le relazioni con il passare delle ore. A livello lavorativo a causa della Luna dissonante le cose non andranno come vorreste.

Leone: a livello sentimentale se qualcuno vi interessa fatevi avanti, vivrete tutto al meglio e con maggiore coraggio. Nel lavoro c'è la voglia di fare di più, siete infatti in recupero.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che parte in modo interessante, le cose ora andranno meglio.

Nel lavoro meglio evitare di fare troppo, gestite al meglio quello che arriva.

Previsioni e oroscopo del 12 settembre 2022: la giornata

Bilancia: in amore Luna in opposizione, attenzione quindi a possibili polemiche in una storia. Nel lavoro meglio lasciarsi scivolare le cose addosso, vi sentite molto stanchi al momento.

Scorpione: per i sentimenti giornata che vi permette di fare qualcosa in più, dovrete solo fare attenzione a qualche possibile momento no.

Nel lavoro le nuove idee non mancano, favoriti i cambiamenti.

Sagittario: a livello amoroso momento che vi permette di superare diversi problemi, se qualcuno al momento è contro di voi potrete recuperare. Nel lavoro con la Luna in buon aspetto non mancano le nuove idee.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che permette un recupero, supererete tutti i momenti di disagio.

A livello lavorativo alcune questioni si potranno risolvere, stelle che promettono bene.

Acquario: per i sentimenti, chi è single avrà ora delle opportunità, ci sono nuove idee da portare avanti. Nel lavoro possibili cambiamenti e nuovi ruoli.

Pesci: in amore fase di recupero, momento interessante per risolvere diversi problemi. Nel lavoro stato di maggiore serenità, un ambiente difficile finalmente non vi darà più problemi.