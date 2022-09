Mentre il mese di settembre si avvicina alla sua naturale conclusione, prosegue il percorso astrologico per tutti e dodici segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo le previsioni del 22 settembre 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vede la Luna favorevole, ci saranno dei momenti da sfruttare e non lasciarsi sfuggire. Nel lavoro meglio evitare passi azzardati, siate cauti nelle scelte.

Toro: per i sentimenti giornata che potrebbe portare diverse provocazioni da dover tenere sotto controllo.

Nel lavoro ci sono grandi possibilità e nuove decisioni da prendere.

Gemelli: a livello sentimentale se ci sono alcune questioni da risolvere meglio agire adesso. Non mancheranno le belle idee. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte e aiutano.

Cancro: in amore se una storia non sta più andando potreste anche dire basta, non portare avanti ulteriori complicazioni. A livello lavorativo qualche certezza in più arriverà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione interessante, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più. Nel lavoro non mancherà qualche buona soddisfazione.

Vergine: per i sentimenti se una storia non sta andando come vorreste potreste anche dire basta.

Fase di maggiore nervosismo. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover rivedere e progetti da rifondare.

Bilancia: a livello amoroso giornata interessante in particolare per chi ha vissuto una separazione. Nel lavoro nuove strategie da portare avanti e qualcosa di nuovo da iniziare.

Scorpione: in amore qualcosa potrà non sembrarvi chiaro in questa giornata, meglio evitare le provocazioni inutili.

Nel lavoro se c'è una nuova attività sarà importante gestire al meglio le spese.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna in buona aspetto insieme a Venere alcune questioni potranno essere risolte, in particolare se c'è stato un allontanamento. Nel lavoro non mancano le novità, in questa giornata scelta importanti da fare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le prossime saranno giornate favorevoli, riuscirete finalmente ad ottenere di più. Nel lavoro attenzione visto che Giove potrebbe essere in opposizione e portare difficoltà.

Acquario: per i sentimenti alcune incomprensioni potranno essere superate, problematiche messe da parte. Nel lavoro alcune situazioni potrebbero non andare più come avevate deciso, possibili chiusure.

Pesci: in amore potreste essere decisi in una storia e portare finalmente un chiarimento. Nel lavoro possibile calo dal punto di vista fisico.