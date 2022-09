L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì 6 settembre 2022. In primissimo piano i sei segni interessanti la seconda tranche zodiacale. Allora, ansiosi di conoscere quali saranno i simboli astrali appoggiati dall'Astrologia quotidiana? Benissimo, allora senza perderci in inutili quisquilie e relative pinzillacchere, iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 6 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti. Occhi puntati in esclusiva su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquari e Pesci.

Previsioni zodiacali del 6 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata decisamente poco positiva purtroppo. Non sottovalutate le distonie di Giove in Ariete, nel contesto in opposizione al vostro Mercurio. Soprattutto, non puntate troppo in alto ma mirate solo ad obiettivi alla vostra portata. È ovvio che vorreste di più, ma leccarsi le ferite sarebbe molto più doloroso. Meglio prevenire che curare, diceva qualcuno. Nel lavoro invece, avrete molte carte a vostro favore, ma il problema è che al dunque potreste giocarle come si deve. Fermatevi un momento a riflettere, ok? In amore, se con la persona amata non avete trovato i giusti equilibri, non affrettate i tempi. La scelta per una eventuale convivenza è ancora prematura.

Concedetevi uno spazio tutto per voi, da dedicare al relax, alla meditazione o a qualsiasi altra cosa possa restituirvi l’equilibrio.

Scorpione: ★★★★. Martedì all'insegna di alti e bassi. La buona sorte planetaria diciamo che va e viene. Perciò potendo contare su blandi appoggi da Urano e Marte, sfruttate ogni piccola buona occasione.

Per il momento accantonate i vostri progetti di svago con amici e familiari e impegnatevi di più nelle cose importanti. Nel lavoro potete contare su un’attività soddisfacente e anche su discreti risultati. Come vedete, la giornata è meno peggio di come la dipingete in cuor vostro in questo momento. In amore le stelle vi saranno invece molto meno amiche del solito, ma a volte il segreto sta soprattutto nel sapersi accontentare e nel riuscire a sopportare la solita quotidianità.

Non lasciatevi coinvolgere in iniziative troppo impegnative. Siete un po’ sotto pressione e avete bisogno di recuperare l’equilibrio.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 settembre prevede che, forti del sostegno di una nutrita schiera planetaria, possiate ripartite di slancio più forti e positivi che mai. Questo martedì vi riserverà molte piacevoli sorprese: tenetevi pronti. Carisma e fascino saranno al top per l’ottima configurazione della Luna in trigono a Urano. In questo periodo forse potreste ottenere anche l’impossibile! Nel lavoro invece, il vostro umore altalenante può indurvi in errore, spingendovi a valutare in modo errato progetti o situazioni. Fatevi consigliare da qualche collega ferrato in materia.

In amore mille proposte e altrettante idee per organizzare il prossimo weekend: con la persona amata state già progettando scenari da favola. Single, sia che che aspiriate a una relazione duratura o semplicemente a una parentesi di leggerezza nulla cambia: tutto filerà secondo le vostre aspettative.

Oroscopo e stelle del 6 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La Luna, in armonioso contatto con Nettuno (sestile) e anche in perfetta sintonia con Urano in Toro (trigono), vi renderà concreti e decisi come raramente capita. Se sfruttata nel modo giusto, tanta benevolenza planetaria vi permetterà di concretizzare un sogno o portare a buon fine una situazione che avete a cuore.

I rapporti di lavoro intanto, anche quelli più complessi, si distenderanno e imboccheranno la strada della positività. Avviate nuove e proficue relazioni con colleghi o persone che "fanno comodo". In amore tutto ok: tante le gratificazioni in campo sentimentale, in famiglia o nelle amicizie. Forse semplicemente sotto forma di un bel caffè fumante servito a letto dal partner. Finalmente recupererete l’equilibrio e l’armonia che nei giorni scorsi vi erano mancati del tutto. Fate attenzione alle persone poco affidabili. Volete una storia seria? Forse state solo cercando una compagnia occasionale.

Acquario: ★★★★. Giornata abbastanza buona, anche se interessata dalla solita monotonia. Non tutte le ciambelle a volte riescono con il buco, neppure a tipi precisi e meticolosi come siete voi.

Perciò non fatela più grave di quanto non sia, ok? Anziché farvi assalire dai sensi di colpa, ragionate su cosa potete fare per rimediare ad eventuali mancanze o errori. Nel lavoro, incertezza e eccessiva emotività saranno i vostri nemici. Con un simile stato d’animo è possibile che prendiate una decisione errata. In amore intanto, tutto si volge a vostro favore, come d’incanto e senza che abbiate fatto niente per migliorare la vostra relazione. Un bel regalo degli astri. È consigliabile ridurre un po’ i vostri ritmi, ultimamente troppo sostenuti, se non volete finire col rimanere a corto di energie: moderatevi!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 6 settembre, prevede qualche piccolo imprevisto.

In generale qualcuno (o qualcosa) potrebbe fastidiosamente punteggiare la vostra giornata. Non è certo il caso di farne un dramma: basterà organizzarsi un po’ e via; anche se parlare di organizzazione a tipi impulsivi e incostanti come voi non mai cosa semplice. Nel lavoro intanto non stateci a pensare troppo: se per realizzare il sogno che coltivate da tempo doveste ricorrere ad un pizzico di opportunismo, poco male. In amore e state iniziare adesso le vostre vacanze, fate in modo che il viaggio sia proporzionato alla vostra possibilità di spesa, ok? Per chi le vacanze già le ha fatte si consiglia un po' di riposo nel dopo lavoro. Di bello in tanti avete una cosa: ciò che vi infastidisce riuscite a farvelo scivolare addosso senza che lasci traccia e questo vi fa sentire sereni.