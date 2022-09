Per la giornata di lunedì 5 settembre 2022, l’Oroscopo si dimostrerà eccellente per i nati sotto il segno dell’Ariete e per i nativi del segno dello Scorpione. Ottimi anche gli altri segni di acqua, mentre in alto ci sarà il segno dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: ottimi affari per Scorpione

1° Ariete: avrete la determinazione che vi serve per fare tanti progetti in poco tempo, riuscendo ad avere sempre le redini in mano nonostante i grossi impegni a cui andrete incontro. Con la famiglia riuscirete a trovare dei punti di accordo dopo tanto tempo di turbolenza interna.

2° Pesci: finalmente potrebbe arrivare una bella notizia dalla famiglia di origine, che potrà non solo risollevarvi l’umore, ma anche rendervi produttivi sul posto di lavoro. Secondo l’oroscopo, in amore potrebbe ritornare la sintonia di un tempo, con la maturità attuale.

3° Scorpione: con gli affari vi dimostrerete sempre e comunque all’altezza della situazione, anche grazie a dei risvolti niente male che potrebbero toccare la sfera lavorativa. Secondo l’oroscopo potreste vivere una serata decisamente magica con la persona amata.

4° Vergine: sicuramente questo inizio di settimana potrebbe già portare con sé i presupposti per vivere una bella esperienza di viaggio, che possa rigenerare sia il vostro fisico che la vostra mente.

Con gli affari sarete sempre e comunque sulla cresta dell’onda, secondo l’oroscopo.

Avventure per Toro

5° Toro: avrete delle avventure da vivere e qualche pensiero con cui rapportarvi in modo positivo. Con il lavoro potrete ritrovare il dinamismo che caratterizza il vostro modo di essere. In serata ci saranno dei risvolti amorosi molto stimolanti per il proseguimento della vostra storia d’amore.

6° Cancro: sarete sempre più aperti e spigliati con le persone che vi circondano, anche se queste potrebbero essere una fonte importante di distrazione dalle vostre mansioni quotidiane o lavorative. Fare qualche strappo alla regola sarà doveroso nei confronti dello stress.

7° Bilancia: avrete delle riflessioni profonde che probabilmente vi faranno chiudere in voi stessi e vi impediranno di godervi appieno la serata, soprattutto se questa sarà in assenza di un partner.

Secondo l’oroscopo avrete una amicizia che riuscirà a comprendere i vostri pensieri.

8° Leone: avrete una incertezza che per voi apparirà piuttosto anomala, perciò recuperare le ragioni per cui state tentennando così, soprattutto in amore, potrebbe essere una soluzione valida a questo tipo di problema, secondo l’oroscopo.

Gemelli teso

9° Sagittario: avrete un periodo di solitudine che però vi servirà molto per incrementare la vostra autostima e probabilmente anche per poter rimettere a posto le idee dopo un periodo abbastanza turbolento, forse in famiglia.

10° Gemelli: ci sarà della tensione che potrebbe toccare molti aspetti della vostra quotidianità, a cominciare dalla vostra relazione che potrebbe essere decisamente arrivata al capolinea.

Con le questioni finanziarie avrete delle spese in aggiunta da non sotto valutare.

11° Capricorno: avrete dei momenti piuttosto sottotono che probabilmente vi daranno del filo da torcere a livello emozionale. Ci saranno situazioni che potrebbero essere deleterie per la vostra situazione sentimentale, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: fate molta attenzione al nervosismo, all’ansia e a quelle cose che probabilmente non vi vanno giù. Dovrete essere il più tranquilli possibile se ci saranno delle problematiche questo pomeriggio, come ad esempio le spese.