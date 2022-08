Secondo l'oroscopo del mese di settembre, i nati sotto il segno dei Gemelli dovrebbero godersi un po' di più qualche avventura. Per i Sagittario, invece, ci sono dei cambiamenti all'orizzonte.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° Toro: le previsioni dell'Oroscopo riferite al mese di settembre vedono i nati sotto questo segno in un stato un po' confusionale. Forse è necessario fermarsi a riflettere bene sulle decisioni da prendere.

11° Leone: se non vi sentite appagati dal vostro presente, cercate di fare il possibile per cambiare la direzione degli eventi.

Lasciar sempre correre potrebbe portare ad un punto di non ritorno.

10° Ariete: questo mese sarà caratterizzato da un po' di alti e bassi in amore. Potreste fare delle conoscenze interessanti che, tuttavia, potrebbero sfumare a causa di un colpo di scena inaspettato.

9° Gemelli: l'amore procede in maniera abbastanza tranquilla per le coppie stabili. I single, invece, potrebbero fare un po' di fatica in più nel trovare la propria metà. Nel frattempo godetevi con leggerezza qualche avventura.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: ci sono alti e bassi nella vita, ma la cosa importante è come ci si comporta dinanzi a un intoppo. Sul lavoro potrebbero arrivare delle interessanti novità, ma non senza un po' di fatica prima.

7°Bilancia: settembre è un mese spesso impegnativo per voi, sia nel bene sia nel male. Quest'anno sarà importante fare un po' di ordine sia nella vostra mente sia nel vostro cuore.

6° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del mese di settembre vi invitano a non perdere la concentrazione. Non perdete di vista quelli che sono i vostri obiettivi e fate di tutto pur di realizzarli.

5° Pesci: ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere pazienti. Con l'arrivo dell'autunno potrete mettere a segno qualche colpo vincente sul lavoro, abbiate un po' di pazienza.

Oroscopo segni fortunati mese di settembre

4° in classifica Scorpione: i segreti, talvolta, rendono più intriganti in amore. Ad ogni modo, adesso è il momento di calare giù la maschera.

Non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete.

3° Acquario: in amore stanno per arrivare delle novità. Se avete intenzione di compiere passi importanti, vi conviene affrettarvi poiché questo periodo è propizio. Non perdete tempo in chiacchiere.

2° Sagittario: con ingegno e un po' di fortuna potrete realizzare degli obiettivi molto importanti. Questo è un momento ricco di cambiamenti e di novità, cercate di fare il possibile per dedicare più tempo a voi stessi e ai vostri affetti.

1° Capricorno: il mese di settembre sarà pieno di soddisfazioni per voi ma, al contempo, anche ricco di sacrifici. Impegnatevi allo scopo di riuscire a portare a termine tutti i sogni che avete in questo momento.