Per il fine settimana del 10 e dell’11 settembre 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno dell’Ariete e della maggior parte dei segni di terra. Lo Scorpione sarà focalizzato sulla vita di coppia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del fine settimana: novità per Ariete in amore

1° Ariete: le novità in amore potrebbero essere tante e variegate. Nella coppia si instaurerà un legame sempre più forte e positivo, mentre con le amicizie l’affinità potrebbe regalarvi dei risvolti decisamente inaspettati.

La giornata di domenica sarà particolarmente rilevante per gli hobby.

2° Capricorno: ci saranno delle belle sorprese che vi attenderanno nella serata di sabato e per le quali sarete di buonumore per molto tempo a questa parte. Secondo l’oroscopo avrete a che fare con un romanticismo decisamente fuori dalle righe.

3° Vergine: questo weekend potrebbe essere estremamente fortunato per quanto riguarda le amicizie e la voglia di trascorrere del tempo con la persona amata. Nella serata di sabato potreste fare qualche incontro che potrebbe costituire una potenziale amicizia, mentre la domenica sarà dedicata alla famiglia.

4° Scorpione: fare qualcosa per la vita di coppia, rivoluzionandola in qualche aspetto, potrebbe essere un incentivo per proseguire la vostra storia in modo molto più dinamico.

Se siete single ora sarà meglio stare da soli, perché ci potrebbe essere molta leggerezza da entrambe le parti.

Gemelli in miglioramento

5° Gemelli: scaricare finalmente l’ansia vi darà una mano nei progetti lavorativi e nella concentrazione in generale. Potreste fare qualche bella esperienza che vi rinvigorirà il fisico e vi darà modo di conoscere altri contesti al di fuori del vostro.

6° Pesci: avrete un po’ di ansia che però sarà spazzata via dalla forte collaborazione della cerchia dei colleghi e una spiccata fiducia nelle vostre stesse capacità. Vi attenderà un fine settimana molto allettante per gli svaghi e i passatempi, mentre con gli impegni la prenderete molto tranquillamente.

7° Sagittario: avrete una ripresa considerevole in amore che però non avrà dei risvolti romantici in senso stretto, piuttosto una forte propensione a fare del vostro meglio.

Faticherete a trovare un accordo sul lavoro che possa esservi del tutto soddisfacente.

8° Bilancia: isolarvi per un po’ da tutto e da tutti vi aiuterà a ristabilire un vostro equilibrio ma soprattutto a mettere ordine nella vostra vita. Escludere qualche amicizia che non ha più motivo di esserci potrebbe essere un modo per poter ritornare a considerare di più voi stessi.

Toro distaccato

9° Toro: in amore potreste avere un atteggiamento piuttosto freddo che però potrebbe allentare nel corso della serata di sabato. La spigliatezza sarà riservata di più alle amicizie e alla famiglia di origine, mentre con il lavoro avrete la necessità di staccare la spina.

10° Leone: avrete qualche bel daffare nel corso del fine settimana corrente, dunque anche il tempo ibero potrebbe scarseggiare.

Secondo l’oroscopo potreste avere qualche novità sul piano lavorativo che potreste sfruttare.

11° Cancro: dovreste fare in modo di assumere un atteggiamento molto più riflessivo e meno impulsivo, perché purtroppo in questo momento le delusioni saranno dietro l’angolo. La famiglia sarà l’unico rifugio sicuro, in questo momento.

12° Acquario: avrete a che fare con dei contrattempi professionali che vi impediranno di godervi appieno il vostro fine settimana. Sarà necessario ritagliarvi del tempo per il riposo o per il relax.