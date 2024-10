L'oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre garantisce serenità amorosa ai nativi dell’Ariete e molti cambiamenti nella vita di coppia dei nati in Toro. I colpi di fulmine sono presenti nel programma settimanale dei single nativi del Cancro. Lungo il loro cammino, i single del Leone finalmente incontreranno una persona che regalerà grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il settore del lavoro, la fortuna bacerà i lavoratori dipendenti che appartengono al segno dei Pesci. Infine, le ambizioni professionali delle persone Acquario saranno favorite dal pianeta Saturno.

Il settore dell'amore e del lavoro dall'Ariete a Cancro

Ariete – Se avete sperimentato esitazioni e incertezze in amore, questa volta sarete rassicurati. Con questo aspetto di Venere, il vostro clima amoroso ritroverà la sua serenità. I legami già creati si approfondiranno. Difficilmente vi annoierete con il vostro partner, che vi rivelerà la sua conoscenza del mondo e la sua ironia. Tutto intorno a voi sarà in movimento. Sarà una settimana di profondi cambiamenti che potrebbero portare a grandi risultati. Tuttavia, non sopravvalutate le vostre capacità. Selezionate con cura le vostre idee e i vostri progetti di lavoro. Scegliete solo i progetti più realistici, quelli che possono essere portati a termine il più rapidamente possibile, e mettetevi subito al lavoro.

Voto: 8

Toro – Single, preparatevi ad affrontare dei cambiamenti nella vostra vita. In questo periodo dovrebbe avvenire un incontro decisivo. Potrete quindi ringraziare il pianeta Venere, l’artefice del vostro destino sentimentale. I vostri improvvisi sbalzi d'umore non faciliteranno l'armonia nella vostra vita di coppia. Il vostro partner sarà spesso confuso.

E se vi mostrerete troppo sfuggenti, è probabile che venga eretto un muro di incomprensione tra voi e lui/lei. Urano potrebbe causare una certa insicurezza nel lavoro e persino portare a cambiamenti che, a prima vista, non sono di vostro gradimento. Tuttavia, vi sforzerete di adattarvi, vi renderete presto conto che i cambiamenti in atto portano buoni frutti.

Quindi fatevi coraggio, mantenete la fiducia in voi stessi e nel futuro: sarete contenti di averlo fatto. Voto: 7

Gemelli – Per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, avrete più che mai fiducia nella vostra buona stella. Non immaginerete nemmeno per un momento che qualcuno possa resistervi. Non perderete tempo in inutili sciocchezze o in preliminari. La persona che vi piace saprà subito qual è la vostra posizione. Questa tattica dovrebbe dare buoni risultati se siete alla ricerca di avventure di una sola notte. Sul fronte lavorativo, l'affermazione e la realizzazione saranno le vostre principali priorità e farete tutto il possibile per ottenerle. Ma sarà difficile creare un'armonia tra la vostra vita privata e quella professionale: mentre il vostro lavoro progredirà a passi da gigante, la vostra vita sentimentale potrebbe lasciare a desiderare.

Voto: 7

Cancro – Questo aspetto insolito di Urano potrebbe causare qualche disaccordo in casa, ma le riconciliazioni saranno toccanti e potrebbero rivelarsi un fattore di avvicinamento. Se siete single, colpi di fulmine, una storia d'amore vorticosa, la possibilità di un cambiamento drastico: tutto questo è previsto per questa settimana. Alcuni di voi incontreranno una persona che rimetterà tutto in discussione; altri prenderanno una decisione improvvisa che potrebbe essere un impegno molto duraturo; altri ancora decideranno di prendersi una vacanza emotiva. Sarete una vera e propria fonte di idee per la vostra squadra di lavoro. Non abbiate paura di dare dei suggerimenti più audaci: saranno accettati.

Sarete in piena attività, quindi approfittatene. Tutti i lavoratori trarranno grande soddisfazione dalla loro attività. Voto: 7,5

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La dolcezza della vita, la dolcezza dell'amore. È in questo clima sensuale e dolce che vi evolverete. L'armonia e il benessere regneranno sovrani nella vostra vita di coppia e potrete rafforzare i legami di complicità che vi uniscono al vostro partner. Se vivete insieme da molti anni, sentirete persino una rinnovata passione reciproca e avrete l'impressione di ritrovare l'atmosfera eccezionale dei primi tempi della vostra unione. Se siete single, la vostra vita sociale sarà molto attiva e incontrerete qualcuno che vi darà grandi soddisfazioni!

Sul fronte finanziario, l'Oroscopo consiglia di approfittare del vostro attuale stato d'animo per fare la mossa decisiva che vi permetterà di ottenere la vittoria. Se esitate, se procrastinate, avrete eterni rimpianti. Voto: 8

Vergine – Il clima astrologico di questa settimana è molto favorevole alle gioie del cuore. I nativi in coppia rafforzeranno il loro rapporto e vivranno la loro unione sotto il segno del sentimentalismo e dei sogni. Se siete single, questo potrebbe essere il periodo in cui avrete ottime possibilità di stabilizzare la vostra vita affettiva. Tuttavia, non lasciatevi trasportare troppo velocemente dalle prospettive economiche che un matrimonio ‘di facciata’ potrebbe riservarvi.

In generale, è sempre bene tenere separati amore e denaro. Avrete difficoltà a prendere le decisioni che devono essere prese, e tutto il vostro lavoro ne risulterà rallentato. Nonostante la buona volontà dei vostri colleghi, che cercheranno di tirarvi su di morale, non succederà nulla. Dovrete aspettare qualche giorno per ricominciare. Voto: 7

Bilancia – Quando Saturno è in uno spiacevole aspetto non si è mai troppo prudenti. Una semplice ferita alla vostra autostima rischia di provocare un grande dramma, le cui conseguenze potrebbero rivelarsi disastrose per la vostra relazione d’amore. Se siete single, grazie alla Luna, avrete tutto il tempo per fare la conoscenza che il cielo ha previsto per voi: batticuore, tenera vicinanza e promesse per il futuro garantite!

Organizzate tutte le vostre attività professionali con l'intento di recuperare e, se possibile, anticipare un'agenda già molto fitta. Ce la farete. Voto: 7

Scorpione – In quest'atmosfera astrologica, è probabile che vi capiti di fantasticare su qualcuno che non sia il vostro partner. Ma probabilmente non avrete alcun desiderio di mettere in pratica le vostre fantasie. Vi accontenterete di sognare la persona che vi attira. E questo è ancora meglio, perché la persona in questione non è affatto quella che immaginate. Se siete single, questa volta non potrete evitare di innamorarvi. L'attrazione sarà probabilmente più sensuale che sentimentale, ma sarà sufficiente a soddisfarvi. Approfittatene! Con questo aspetto del pianeta Urano, sarà il momento di mettersi in gioco e di stabilire tutti i contatti che possono migliorare la vostra vita professionale e facilitare lo sviluppo dei vostri progetti.

Non abbiate paura: ‘Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto’ (Vangelo). Voto: 7

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Urano influenzerà il settore della vostra vita di coppia e potrebbe darvi qualche attacco di impazienza o di malumore. Se una piccola tempesta sconvolge la vostra routine quotidiana, dovrete mettere le cose in chiaro. Rivalutate le basi del vostro rapporto e guadagnerete in comprensione e affiatamento. Se il vostro cuore è ancora libero dai legami sentimentali, le stelle promettono di farvi vivere grandi emozioni in amore. Momenti di speranza si alterneranno a momenti di ansia, ma tenete bene a mente che ''speranza e paura contribuiscono ad aumentare il desiderio.

È dalla lotta di questi due sentimenti che nascono le passioni più intense'' (E. Bonnot). Gli influssi astrali di questa settimana vi daranno una straordinaria determinazione sul lavoro. Sarete in grado di affrontare qualsiasi sfida e di trasformare le sconfitte in vittorie. Sembrate addirittura cercare gli ostacoli, che sembrano servire da stimolo e scatenare in voi un'energia fantastica. E una volta presa una decisione o una scelta, non c'è modo di fermarla: la porterete a termine. Inoltre, avrete il gusto del rischio, credendo fermamente che il successo è sempre stato figlio dell'audacia. Voto: 8

Capricorno – Sotto l'influenza positiva ma esplosiva di Marte, potete aspettarvi uno sconvolgimento improvviso e persino radicale nella vostra vita sentimentale.

Un amore a prima vista, un tornado sentimentale, la possibilità di un cambiamento drastico. Alcuni di voi faranno un incontro che rimetterà tutto in discussione; altri prenderanno una decisione improvvisa che potrebbe essere un impegno molto duraturo; altri ancora decideranno di prendersi una vacanza emotiva! Sul lavoro vi aspettano ancora una volta contrattempi dovuti a Urano e una certa confusione causata da Nettuno. Il Sole, anch'esso fastidioso, non vi aiuterà: in un momento in cui dovreste adattarvi ai cambiamenti senza fare rumore, vi spingerà a pretendere un riconoscimento forte e chiaro che le persone non sono disposte a darvi. Voto: 7,5

Acquario – Sotto l'influenza di Venere in splendido aspetto, farete un serio tentativo di pacificare le vostre relazioni d’amore; vi sforzerete di comportarvi in modo realistico e ragionevole.

Sarete irriconoscibili! Continuate a lavorare bene e sarete felici come coppia. Se siete single, vorrete legare la vostra vita a quella del vostro futuro partner, nel bene e nel male. Saturno in buon aspetto favorirà tutte le vostre imprese professionali. Avrete ragione di essere ambiziosi. Tuttavia, rinunciate a progetti che sono chiaramente al di sopra delle vostre possibilità o che sembrano destinati a fallire fin dall'inizio. Voto: 8

Pesci – Sotto l'incantesimo di Marte e Venere, le vostre relazioni amorose faranno grandi passi avanti. La vostra vita di coppia non conoscerà momenti di stallo. Passione, imprevisti, un breve viaggio forse, ma molto divertente! Tutto sommato, sarete al settimo cielo. Se siete single, l'amore ha in serbo per voi una meravigliosa sorpresa. Se siete pronti, potrete prendere subito una decisione molto oculata, che trasformerà felicemente la vostra vita da cima a fondo. Andate avanti senza paura: le stelle saranno dalla vostra parte. La vostra vita professionale sarà a vostro favore. La piccola spinta di Nettuno vi aiuterà a trovare una soluzione originale a certi problemi difficili o a migliorare le vostre condizioni di lavoro. Avrete tantissima fortuna, se il vostro è un lavoro dipendente o se siete impiegati pubblici. In questi casi, non abbiate paura di chiedere una promozione o un aumento di stipendio: probabilmente sarete accontentati. Voto: 10