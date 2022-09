L'Oroscopo di domani è pronto a dare un senso alla giornata di lunedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 12 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Focus in direzione di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In evidenza in questo inizio settimana due segni su sei in analisi: l'Ariete e la Vergine, entrambi pronosticati in giornata fortunata, indicata in scaletta con le cinque stelline dei periodi top. In leggera difficoltà invece i nati sotto il segno del Cancro: il simbolo astrale di Acqua questo lunedì risentirà della dissonante quadratura in atto tra Venere e Marte.

Curiosi di scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 12 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 12 settembre predice un lunedì molto positivo. In campo sentimentale la bella presenza della Luna nel segno spianerà i vostri passi. In coppia coltiverete un intenso sentimento, un amore romantico. La passionalità farà da volano al rapporto, permettendo di rinsaldare eventualmente anche rapporti in crisi. Viaggerete in tanti sulle ali della fantasia, affascinati da nuove forti emozioni. Single, siete uno dei segni più appetibili dello zodiaco, il più ricercato non c'è dubbio.

Se poi appartenete alla seconda o terza decade, il vostro sguardo penetrante riuscirà a creare atmosfere ambigue, degne delle aspettative più piccanti. Con l'aiuto di una grandissima forma fisica vi sentirete in grado di conquistare il mondo intero: chi vi ha rapito il cuore presto cederà! Nel lavoro, sentirete di avere una marcia in più.

Presto sarete pronti a realizzare qualsiasi desiderio.

Toro: ★★★★. In arrivo una normalissima giornata. In campo sentimentale si farà sentire un’atmosfera di sufficiente positività. Ad essere esaltata potrebbe essere finalmente quella parte sensibile del vostro carattere. Le unioni recenti si stabilizzeranno, anche grazie a un buon contributo di passionalità favorito da Venere in aspetto positivo.

Insomma, una giornata all'insegna della serenità, tutta da condividere con chi avete accanto. Single, dovete smetterla di cercare sempre la soluzione più originale. Una romantica storia d'amore, semplice semplice, fatta di baci e carezze, non sarà niente male per riempirsi il cuore di gioia. Nel lavoro, vincerete le vostre titubanze e vi farete avanti per mostrare le vostre idee ed i vostri progetti.

Gemelli: ★★★★. Svantaggiati dalla quadratura Venere-Marte. Malgrado ciò, in amore non farete mancare nulla alla persona amata, provvedendo a ogni suo più piccolo desiderio. Rendere felice la persona del cuore per voi sarà una vera gioia. Sappiate aspettare: presto vedrete momenti ancora più intensi.

Il cielo è orientato decisamente in questa direzione. E la Luna farà sì che questa dedizione venga ampiamente ricambiata e questo vi riempirà il cuore di soddisfazione. Single, la vostra parlantina questo lunedì farà una strage di cuori: intratterrete piacevoli conversazioni che lasceranno ben sperare ai fini sentimentali. Sarete anche capaci di ispirare altre persone grazie al vostro modo di fare piacevole e apprezzato. Nel lavoro dimostrerete di saper fare la differenza grazie alle vostre idee innovative ed alla vostra tenacia senza eguali.

Oroscopo di lunedì 12 settembre, previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo poco positivo. Parte dei sentimenti saranno da considerare in stallo.

Potreste sentirvi meno intraprendenti rispetto ai giorni passati, perciò fatevi forza. Non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti che avete avviato nelle scorse settimane. Non dovrebbero esserci dubbi sull'amore della persona amata, dunque non createveli ma sentitevi liberi di vivere in serenità il rapporto. In caso di problemi con il partner, lasciate passare un po' di tempo, vedrete che poi tutto tornerà a posto. Single, esporsi può essere pericoloso ma il non farlo certe volte può essere anche peggio. Nel frattempo comunque, non negatevi nessuna delle nuove opportunità che presto arriveranno. Nel lavoro vi distinguerete per una lentezza assoluta. Forse sarete anche meno spigliati del solito: pian piano farete quello che dovete.

Leone: ★★★★. In amore il periodo abbastanza buono aiuterà a stemperare qualche lieve incomprensione eventualmente creatasi con il partner. Le coppie di lunga data recupereranno eventuali sintonie perdute o magari in via di affievolimento, raccogliendo i frutti di ciò che è stato seminato in precedenza. La voglia d’amore riaccenderà il desiderio, innalzando la passione a livelli abbastanza alti. Se potete, perché non regalarsi una serata tutta da vivere in intima complicità, solo per voi. Single, presto avrete modo di approfondire una nuova conoscenza, sicuramente molto interessante. Potrebbe essere il momento giusto per invogliare qualcuno - che ben conoscete - a guardare con occhi diversi l'attuale rapporto.

Nel lavoro, avrete la grinta necessaria per battere in partenza chi concorrerà per le vostre stesse cose.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 12 settembre, indica che potrebbe essere questo uno dei giorni più interessanti dell'anno. In amore, periodo più che positivo: il rapporto di coppia è già pronto a dare soddisfazioni ed a viaggiare in totale serenità. Entusiasti ed euforici, vi preparerete a vivere nuove emozioni insieme alla dolce metà. Single, se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in relazione con qualcuno che sappia apprezzare le battute, i sorrisi e il buon dialogo. Le stelle hanno preparato per voi un incontro seducente: è da tempo che non vi sciogliete in tenerezze e baci, ora sta arrivando il momento di recuperare queste dolci emozioni.

Nel lavoro, sarete persuasivi e carismatici riuscendo a coinvolgere anche i colleghi nelle vostre attività. Il periodo potrebbe veder crescere a dismisura qualcuno di voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 12 settembre.