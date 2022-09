L'Oroscopo della giornata di lunedì 12 settembre prevede un Ariete più rilassato in amore e responsabile grazie alla Luna in congiunzione, mentre per il Capricorno potrebbe esserci qualche piccola incomprensione in amore. Bilancia dovrà fare attenzione al benessere del partner, oltre che al proprio, mentre Cancro dovrà saper evitare possibili imprevisti al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 12 settembre. [VIDEO]

Previsioni oroscopo lunedì 12 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un momento favorevole per concentrarsi di più sulla vostra storia d'amore grazie alla Luna nel segno.

Maturità e romanticismo saranno in voi, e la vostra relazione di coppia continuerà a darvi importanti soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro avrete a disposizione tutto ciò che serve per riuscire a mettere insieme risultati positivi. Voto - 8️⃣

Toro: la nuova settimana inizierà molto bene sul piano amoroso secondo l'oroscopo. Venere vi farà sentire a vostro agio con il partner, e anche voi cuori solitari riuscirete a vivere belle emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo gestire le vostre mansioni non sarà facile, ciò nonostante ci metterete tutto l'impegno possibile per ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: questa settimana inizierà con la Luna in sestile secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Tra voi e il partner ci saranno ancora alcune cose da risolvere, e questo potrebbe essere un buon momento per farlo. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per concentrarsi su altro, come lavoro o amicizie. Per quanto riguarda l'ambito professionale, invece sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, e presto riuscirete a raggiungerli.

Voto - 7️⃣

Cancro: questa Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e la vostra anima gemella. Per fortuna Venere sarà ancora dalla vostra parte, ciò nonostante non prendetevi troppi rischi. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe procurarvi degli imprevisti, e non sarà così facile raggiungere la meta.

Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete, riscoprirete i piaceri della vostra vita amorosa. Single oppure no, questa prima parte della settimana avrà molto da offrirvi, dunque non lasciatevi sfuggire possibili occasioni romantiche. Nel lavoro il vostro obiettivo sarà migliorare, e cercare di venire incontro alle esigenze dei vostri superiori. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo migliore sul fronte amoroso per voi ora che la Luna non sarà più sfavorevole. Con Venere in congiunzione poi, potrete vivere un rapporto sereno e stabile con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito professionale porterete avanti i vostri progetti con il vostro solito impegno, ma attenzione alle energie, che non saranno il massimo per via di Marte in quadratura.

Voto - 8️⃣

Bilancia: con questa Luna in opposizione, dovrete evitare possibili incomprensioni con la vostra anima gemella. Cercate di pensare di più al benessere della vostra anima gemella, senza ovviamente annullarvi. In ambito lavorativo invece saprete come prendervi cura dei vostri progetti, e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo stabile sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di lunedì 12 settembre. In amore il sostegno di Venere in sestile sarà importante per vivere una relazione affiatata, o se siete single per fare nuove conoscenze e fare breccia nel cuore della persona che vi piace tanto. In ambito lavorativo state vivendo una situazione difficile da gestire, ma non è detto che sia tutta colpa degli altri.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo in lieve rialzo sul fronte sentimentale, ma con Venere in quadratura sarà meglio comunque non avere grandi aspettative. Single oppure no, dunque, concentratevi sui vostri pregi, e cercate di metterli in mostra il più possibile. In ambito lavorativo le idee non mancheranno, e con impegno e pazienza, riuscirete a metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Capricorno: prima giornata della settimana che vi vedrà in difficoltà sul fronte amoroso per via della Luna in quadratura. Ci saranno ancora alcune cose da sistemare tra voi e il partner, ciò nonostante siete sulla buona strada per vivere un rapporto più sereno, dunque abbiate pazienza. In ambito lavorativo meglio non avere troppa fretta con i vostri progetti, perché potreste dimenticarvi alcuni dettagli.

Voto - 6️⃣

Acquario: giornata splendida per quanto riguarda le faccende di cuore. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a esaltare al meglio la vostra vita sentimentale, cuori sentimentali o meno. Sul fronte lavorativo darete il meglio di voi in questo periodo, e con queste stelle sarà possibile dedicarsi a progetti davvero ambiziosi. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di lunedì non molto entusiasmante in amore per i nati del segno. La Luna non sarà più nel vostro segno zodiacale a sostenervi, e Venere in opposizione sarà motivo di qualche discussione tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete abbastanza concentrati in quel che fate, ma per ottenere buoni risultati dai vostri progetti dovrete saper mettere in pratica le vostre idee. Voto - 7️⃣