Martedì 13 settembre troveremo sul piano astrale la Luna, Urano e il Nodo Nord in transito sui gradi del Toro. Venere e il Sole risiederanno nel segno della Vergine. Marte, invece, permarrà in Gemelli, così come Saturno resterà stabile nel domicilio dell'Acquario, e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Mercurio, infine, continuerà la sosta in Bilancia, Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci e Giove rimarrà nel segno dell'Ariete.

Oroscopo del 13 settembre favorevole per Vergine e Toro, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: affascinanti.

I nati sotto il segno della Vergine, specialmente nelle prime due decadi, potrebbero calamitare gli sguardi altrui grazie al fascino che il binomio Luna-Venere gli donerà martedì 13 settembre. Meno effervescenti, invece, le effemeridi per la terza decade, la quale sarà alle prese con qualche piccola ruggine relazionale.

2° Toro: soluzioni. Se il primo segno di Terra fosse un cartone animato, sarebbe senz'altro Bob aggiustatutto, in quanto i nativi riusciranno a trovare argute e innovative soluzioni pratiche laddove altri scorgeranno soltanto delle problematiche.

3° Cancro: briosi. Scanzonati e tendenti alla battuta ironica, i nati in Cancro sembreranno abbandonare finalmente gli umori malmostosi degli ultimi giorni, e ciò sarà oltremodo apprezzato dalle persone che gli vogliono bene.

I mezzani

4° posto Acquario: fiduciosi. Saturno donerà maggiore efficacia al trigono Marte-Mercurio nell'asse Gemelli-Bilancia, e ciò stimolerà la fiducia che il quarto segno Fisso riporrà nel futuro.

5° Capricorno: sostenere un affetto. Nonostante la predominanza di valori di Terra nel parterre planetario, il Messaggero degli Dei e il pianeta dell'invisibile riusciranno probabilmente a indurre i nati in Capricorno a sostenere moralmente una persona cara, magari trascorrendo più tempo del solito insieme a lei.

6° Leone: darsi da fare. Il Luminare notturno in ostica posizione aizzerà il quadrato Urano-Saturno, spingendo i felini a premere sul pedale dell'acceleratore, anche se darsi da fare non dovrà significare peccare d'impazienza.

7° Sagittario: testardi. I figli e/o il partner potrebbero tentare di far mutare atteggiamento ai nati in Sagittario riguardo alcune questioni relative all'ambiente domestico.

Gli arcieri però si dimostreranno più testardi che mai, e continueranno a comportarsi come più gli aggrada.

8° Bilancia: dosare le energie. Il semi-Stellium in Toro andrà a inficiare gli influssi benevoli di Marte in Gemelli rispetto al Sole di nascita dei nati in Bilancia. Il segno d'Aria sarà probabilmente invitato a dosare con scrupolo le poche energie che avrà a disposizione.

9° Scorpione: doveri. Recarsi al lavoro o accompagnare il figlio in piscina potrebbero essere dei doveri che, nel corso del 13 settembre, peseranno non poco sul groppone della terza decade di casa Scorpione, coi nativi che preferirebbero avere un clone che vada al posto loro.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: confusi.

Se da un lato la comunicazione col prossimo sembrerà poco fluida, dall'altro, la mente dei nati in Ariete si rivelerà zeppa di idee e pensieri non troppo lucidi. A fronte di ciò, sarà bene che il segno di Fuoco tenga a freno la lingua e non faccia troppo caso a ciò che gli frullerà per la testa.

11° Gemelli: questioni da chiarire. Qualche falla nel mènage amoroso di casa Gemelli, perlopiù della seconda decade. I nativi cercheranno invano di chiarire le loro posizioni dinanzi ad una dolce metà più agguerrita che mai.

12° Pesci: ripicche. Il primo decano dei nati in Pesci potrebbe rivelarsi dispettoso e tendente alle critiche nei riguardi di un membro della famiglia originaria, trascorrendo la giornata con lo sguardo corrucciato.