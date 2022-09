L'Oroscopo di domani è pronto a tracciare la rotta alla giornata numero quattro della corrente settimana, ossia quella di giovedì. In primo piano nel frangente le previsioni zodiacali dell'8 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Si presume che già in tanti sappiate quali sono i segni della prima tranche zodiacale, caso contrario, per quei pochi che ancora non li abbiano bene a mente, ecco il filotto interessato: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Astrologicamente parlando, il periodo vede la Luna transitare nel tratto finale del settore dell'Acquario, pronta a sbarcare in Pesci.

Grande attenzione puntata sul segno della Vergine, pronta a godere di un ottimo giovedì all'insegna del Sole in trigono a Urano. Tra i protagonisti assoluti della giornata, oltre ovviamente alla scontatissima Vergine segnalata al top del giorno, la classifica stelline premia sia l'Ariete che il Leone, entrambi valutati in periodo da cinque stelle. Pronti a scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 8 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali dell'8 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 settembre prevede l'arrivo di un'ottima giornata. In amore potrebbe maturare qualcosa di stimolante, con momenti di gioia in famiglia e soprattutto con il partner.

La forma psicofisica sarà ottimale e questa è già un’ottima base di partenza per realizzare quello che avete in mente. Da tipico segno di Fuoco amate il bricolage, la buona cucina e sempre in cerca di nuovi hobby che vorreste imparare per trascorrere del tempo in relax. Single, Venere porterà aria di novità a coloro che sono in cerca dell'anima gemella: fatevi avanti!

State vivendo una fase positiva e le cose andranno sempre meglio. Se non avete nessun programma per la giornata, lavoro permettendo, approfittate per fare una visita rilassante in uno dei tanti borghi disseminati nel nostro paese. Nel lavoro, presto riceverete una notizia gratificante. Sarete laboriosi, dedicandovi con intensità ai vostri compiti.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale vi avvicinerete alla persona amata esaltandola con tenerezze e atteggiamenti di condivisione totale. Il Sole, nel frattempo in trigono al vostro Urano, sarà il vostro migliore amico. In famiglia avrete la capacità di riunire le varie anime che compongono il vostro sfaccettato clan, con la naturalezza e il garbo di saper accontentare tutti. Preparatevi a trascorrere una serata serena tutti insieme. Single, le attuali congiunzioni astrali portano creatività e tanta fantasia da sfruttare nei vostri momenti liberi. L'analisi del firmamento fa presagire nuove conoscenze, grazie al vostro fascino e al vostro buon carattere. Un consiglio: mettendo in risalto le vostre qualità migliori i risultati non tarderanno ad arrivare.

Nel lavoro, per qualche ragione potreste interessarvi all'attività in modo non convenzionale, tanto che alcuni dettagli potrebbero fare la differenza.

Gemelli: ★★. Questo giovedì una discussione col partner potrebbe alterare l'umore: cercate di chiarire subito e risollevate la situazione. Se vi fossero cose che non soddisfano, le stelle suggeriscono di utilizzare questo giorno per riflettere e prendere decisioni definitive. Se sarete come al solito pungenti, trattando con sarcasmo chi avete accanto, di sicuro finirete col creare un'atmosfera poco piacevole. Si consiglia di non essere troppo polemici nel rapporto, anche perché dai e dai alla fine basta un nonnulla per mandare all'aria anche il menage più collaudato.

Single, in questa particolare giornata gli astri raccomandano di non pensare al peggio. Cercate di vedere le cose da un punto di vista ottimistico. Non siate troppo esigenti con voi stessi: non siete perfetti, del resto nessuno lo è. Nel lavoro non inquietatevi se foste costretti a rinunciare a qualche importante obiettivo: studiare la situazione.

Oroscopo di giovedì 8 settembre, previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Parlando di sentimenti, il troppo pensare vi sta allontanando dalla persona amata. C'è sicuramente molto di cui discutere ma questo non vi da certo diritto di pretendere. Siate delicati nell'esprimervi, evitando di urtare la sensibilità altrui: il rischio infatti è proprio quello di far star male chi in realtà non lo merita.

Single, la Luna esorta a liberare le emozioni, senza alcun timore. Ultimamente vi sentite un po' frenati, forse per paura che qualcuno possa approfittare di una debolezza per danneggiarvi. Rilassatevi, ok? Sappiate che i familiari, come anche gli amici, fanno il tifo per voi: problemi o preoccupazioni condivideteli con quelli che vi vogliono bene! In questo periodo avete bisogno di ascoltare il parere di qualcuno neutrale, ossia che non abbia interesse nel vedervi vincere o fallire. Nel lavoro non riuscirete a restare in silenzio se provocati.

Leone: ★★★★★. Momento davvero speciale: avvertirete un desiderio di quiete, un caldo abbraccio da condividere con la dolce metà. Gli astri del periodo favoriranno eventuali riunioni affettive, specie se di recente ci fossero stati screzi.

Attivate quel buon fiuto percettivo che solo voi possedete, in modo da comprendere quale sia lo stato d’animo del partner. Quel particolare senso di partecipazione emotiva che sapete tirar fuori, riuscirete a trovare la strada giusta per agire al meglio. Lo scopo è di far ritornare il sereno nella vita di coppia. Single, se aveste bisogno di schiarirvi le idee, ecco una buona giornata particolarmente utile. Tutto o quasi vi apparirà più lineare e semplice. Anche quelle persone che spesso dimostrano meno facilità nel comprendervi vi vedranno sotto una luce diversa, migliore. Nel lavoro, una ventata di energia porterà nuove idee. Qualche progetto si concretizzerà.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 8 settembre, predice un periodo godereccio a tanti del segno.

In amore sarà esaltato il livello di comunicazione e l'intesa con la persona amata. Coloro uniti da poco vivranno momenti appassionanti, da mille e una notte. Un parterre planetario tutto teso a favorirvi costellerà il cielo di questo giovedì di settembre con Sole e Venere pronti a innalzare l'asticella alla vostra gioia di vivere. Venere in questi giorni, oltretutto, farà senz'altro risplendere la vostra bellezza fisica, dando particolare risalto al sorriso, rendendolo decisamente solare e più radioso del solito. Single, novità all'orizzonte per quanto riguarda la sfera affettiva: nuove conoscenze porteranno entusiasmo nella vostra vita allargando la cerchia delle amicizie a scopo sentimentale.

Nel lavoro, il momento è propizio per nuovi agganci. Potrebbero cambiare in meglio il vostro operato.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 8 settembre.