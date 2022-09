Giovedì 8 settembre troviamo sul piano astrale la Luna insieme a Saturno transitare sui gradi dell'Acquario, nel frattempo il Sole assieme a Venere sosteranno nel segno della Vergine. Plutone, invece, continuerà a risiedere in Capricorno, così come Giove resterà stabile in Ariete e Mercurio proseguirà il transito in Bilancia. Urano e il Nodo Nord, infine, permarranno nel segno del Toro come Marte protrarrà il moto in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Gemelli, meno entusiasmante per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Acquario: risoluti.

Energici e celeri nell'operare una scelta, i nati sotto il segno dell'Acquario potrebbero dare dimostrazione di gran risolutezza questo giovedì, in primis nelle faccende professionali dove la loro rapidità nell'agire verrà apprezzata da capi e colleghi.

2° posto Gemelli: caos ordinato. Col Grande Malefico retrogrado e congiunto al satellite femminile unito al transito della Bianca Signora di Terra, questo giorno di settembre avrà buone chance di risultare ai più oltremodo dispersivo e confusionario. Ma tale sensazione non l'avvertiranno i nati Gemelli, in quanto quest'ultimi parranno trovare un loro armonioso ordine nel caos generale.

3° posto Bilancia: mediatori. Il secondo segno d'Aria, nel corso dell'8 settembre, metterà presumibilmente in campo una delle sue maggior qualità, ovvero la mediazione, grazie alla quale riuscirà con semplicità a far riappacificare tra loro due persone care.

I mezzani

4° posto Ariete: il posto giusto. Le prime due decadi di casa Ariete, durante questo giorno di fine stagione, saranno pervase, c'è da scommetterci, dal rasserenante sentore di trovarsi nel posto giusto al momento giusto.

5° posto Sagittario: scrigno amoroso. Sebbene sino al tardo pomeriggio la giornata, sia sul fronte pratico che professionale, sarà condita da beghe e imprevisti, gli arcieri potranno probabilmente sciacquarsi via in un batter d'occhio le brutture quotidiane per merito dell'affetto che gli riserveranno la dolce metà e della prole.

6° posto Cancro: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante, con ogni probabilità, latiterà in casa Cancro durante queste ventiquattro ore, coi nativi che preferiranno esprimere opinioni e giudizi esclusivamente nella loro mente.

7° posto Pesci: contatti. Giovedì durante il quale il dodicesimo segno zodiacale potrebbe avvertire la necessità di mettersi in contatto con una vecchia amica o un familiare che abita lontano, così prenderà lo smartphone e accorcerà le distanze con una telefonata.

8° posto Capricorno: rudi. Le maniere dolci o i modi affabili sembreranno non far parte del carnet caratteriale del segno Cardinale nella giornata in questione, coi nativi che risulteranno rudi e poco avvezzi a tendere la mano a chi sarà in difficoltà.

9° posto Vergine: rimandare. Alcune spese non indispensabili, come il rinnovo del vestiario per l'autunno, dovranno probabilmente essere procrastinate dai nati Vergine questo giovedì perché vi saranno delle uscite economiche impellenti e decisamente più importanti alle quali provvedere.

Ultime posizioni

10° posto Toro: diatribe finanziarie. Il focus del giovedì di casa Toro parrà incentrato su alcuni dialoghi inerenti al denaro da dover affrontare, ad esempio domandare ai vertici d'azienda la motivazione dietro il mancato pagamento delle ore di straordinarie fatte recentemente.

11° posto Scorpione: sotto scacco. Non riuscendo a sfuggire da alcune stantie dinamiche relazionali, specialmente legate alla cerchia sentimentale, i nati Scorpione potrebbero sentirsi sotto scacco nella giornata in questione e inalberarsi per questioni di poco conto.

12° posto Leone: nostalgici. Girando metaforicamente il viso all'indietro, i felini avranno buone chance di rivedere luoghi e persone che hanno scelto di lasciare andare, anche se in questo giorno settembrino un pizzico di malinconia potrebbe pervaderli.