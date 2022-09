L'Oroscopo della giornata di martedì 27 settembre vede i nati Ariete sotto pressione in ambito amoroso, complice la Luna in opposizione e questo cielo in forte cambiamento, mentre Gemelli si sentirà sempre più a proprio agio sul fronte amoroso. Leone non dovrà tenere ritmi lavorativi troppo elevati e concentrarsi per bene su pochi progetti, mentre Pesci potrebbe liberarsi di alcune amicizie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 27 settembre.

Previsioni oroscopo martedì 27 settembre 2022 segno per segno

Ariete: ci saranno nubi all'orizzonte in questa giornata di martedì per i nati del segno.

La Luna sarà in opposizione, e Venere sta per spostarsi in una posizione piuttosto scomoda. Sul fronte sentimentale dunque, dovrete proteggere, preservare quanto di buono avete costruito nella vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo questo cielo sarà favorevole, ciò nonostante meglio non prendersi troppi rischi. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in questo periodo secondo l'oroscopo. Fare complimenti e apprezzamenti alla persona che amate metterà di buon umore voi e la persona che amate. Se siete single la vostra simpatia sarà apprezzata e vi aiuterà a fare interessanti conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee interessanti, che vi permetteranno di arrivare dritti al punto con i vostri progetti, e raggiungere discreti successi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di martedì migliore sul fronte sentimentale grazie alla Luna in trigono. Il vostro buon umore vi permetterà di vedere le cose dal loro lato positivo, e questo vi permetterà di recuperare terreno in amore. Se siete single abbiate più fiducia nelle vostre capacità. Presto troverete la persona giusta per voi.

Nel lavoro forse a volte potreste commettere degli errori di valutazione, ciò nonostante sapete cosa state facendo, e non sarà una sbavatura a fermarvi. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia non sempre potreste essere un tutt'uno con la persona che amate. Secondo l'oroscopo di martedì 27 settembre dunque, attenti a non tradire la fiducia della vostra anima gemella.

In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi terrà ben focalizzati sui vostri obiettivi, di conseguenza sarete più produttivi. Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che procederà regolarmente in questa giornata di lunedì per i nati del segno. Ciò nonostante, l'oroscopo vi consiglia di non tenere ritmi troppo elevati. Concentratevi per bene solo su alcuni progetti. In ambito sentimentale la Luna sarà favorevole, e vi permetterà di sentirvi in perfetta armonia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo favorevole sul fronte amoroso in questa prima parte di settimana. Secondo l'oroscopo però, Venere sta per lasciare il vostro cielo, ed è arrivato il momento di portare stabilità e armonia tra voi e il partner.

Preoccupatevi di più del benessere della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete molto da fare, e con Mercurio nel segno sarete della giusta mentalità per gestire bene i vostri progetti. Attenzione però a Marte in quadratura che vi toglierà molte energie. Voto - 8️⃣

Bilancia: con questa Luna in congiunzione sarete particolarmente ottimisti e fiduciosi nei confronti della persona che amate. Secondo l'oroscopo di martedì 27 settembre, darete maggior peso alla vostra vita sentimentale, single oppure no. Lentamente, potreste ottenere davvero tanto in amore. Non smettete di credere nell'anima gemella. In ambito lavorativo ci penseranno astri come Marte e Giove a mettervi nelle condizioni ideali per gestire efficacemente i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di martedì favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Il vostro oroscopo sarà interessante in amore, e con questa Venere ancora in sestile, le opportunità per condividere le vostre emozioni con la persona che amate non mancheranno, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo andrete dritti al punto, prestando attenzione anche ai dettagli. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di martedì che vedrà la Luna dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura meglio non pretendere troppo dalla persona che amate. In ogni caso, cercate di mostrare tutta la vostra comprensione e pazienza. Per quanto riguarda il lavoro non è mai bello avere degli imprevisti, ciò nonostante avrete tutte le conoscenze e abilità di cui avrete bisogno per risolvere tutto velocemente e fare comunque un buon lavoro.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di martedì. Venere alimenterà il romanticismo che sarà in voi, ma con la Luna in quadratura potreste non essere in grado di esprimerlo al meglio. Single oppure no, dunque, prima, cercate di entrare in empatia con la persona che amate. In ambito lavorativo state lentamente migliorando, ma avrete ancora molto da imparare per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata per i nati del segno, che vedrà un cielo ben equilibrato e piacevole. In amore la Luna in trigono vi aiuterà a sentirvi più in sintonia con la persona che amate, ma anche voi cuori solitari sarete più attivi e in vena di conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro sarete una macchina da guerra, in grado di mettere a segno discreti successi, grazie soprattutto alle vostre abilità e conoscenze. Voto - 9️⃣

Pesci: questo cielo non sarà dalla vostra parte secondo l'oroscopo di martedì, soprattutto sul fronte amoroso. Potreste anche decidere di liberarvi di alcune amicizie, che ormai hanno fatto il loro corso. Amicizie che forse vi stanno solo rallentando e mettendovi in difficoltà. Sul fronte lavorativo invece una strategia differente potrebbe esservi d'aiuto per raggiungere il successo che meritate. Voto - 6️⃣