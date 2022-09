Secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 settembre, i nati sotto il segno del Cancro devono osare. I Toro, invece, vivranno degli alti e bassi, specie in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno stanno vivendo una fase di tensione, per cui è meglio mantenere la calma. Non prendete decisioni in maniera troppo frettolosa, specie sul lavoro.

11° Ariete: buon momento per iniziare un nuovo progetto, ma attenzione alle persone di cui vi circonderete. Non tutti si stanno comportando in maniera onesta e sincera, quindi, cercate di essere cauti.

10° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 27 settembre vi invitano a tenere gli occhi aperti sul lavoro. Ci sono delle nuove opportunità in arrivo, ma non dovete farvele sfuggire.

9° Toro: alti e bassi per quanto riguarda l'amore e la vita di coppia. Se state vivendo un momento particolarmente intenso dal punto di vista sentimentale è opportuno fermarsi un attimo e capire.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: sul lavoro c'è dell'arretrato che vi sta generando un po' di turbamento. A ogni modo, non vi preoccupate e cercate di agire in maniera consapevole e razionale e tutto si risolverà.

7° Gemelli: le stelle sono un po' altalenanti. In amore ci sono delle novità in arrivo, ma è opportuno valutare attentamente quelli che sono i vostri sentimenti.

Dal punto di vista professionale, invece, ci vuole coraggio.

6° Cancro: giornata piuttosto produttiva e piena di impegni. In amore è tempo di dedicarsi ai vostri affetti e non trascurate le persone care o potreste pentirvene in seguito.

5° Capricorno: se siete in attesa di una risposta, forse è il caso che mostriate maggiore pazienza.

In amore dovete essere coraggiosi e non nascondervi dietro un dito. L'oroscopo del 27 settembre vi invita a osare.

Oroscopo segni fortunati del 27 settembre

4° in classifica Vergine: non siate troppo rigidi e severi con voi stessi. Poco alla volta riuscirete a risolvere tutte le questioni che avete in sospeso. In amore, però, è necessario chiudere i conti con il passato.

3° Scorpione: interessanti risvolti sul fronte professionale. Allargate un po' di più i vostri orizzonti e non abbiate paura di osare. Anche in amore è importante non porsi alcun limite.

2° Sagittario: siete molto determinati a raggiungere degli obiettivi specifici. Niente e nessuno potrà ostacolarvi. L'oroscopo del 27 settembre vi invita ad andare avanti per la vostra strada.

1° Pesci: oggi vi sentite particolarmente in forma, quindi, approfittate per mettere a posto tutte quelle faccende che, solitamente, vi generano un po' di noia e turbamento.