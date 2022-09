Per il primo fine settimana di ottobre, l'oroscopo porta delle novità piacevoli ad alcuni segni e spiacevoli agli altri. A trascorrere un weekend carico di vitalità sarà proprio il segno dell’Acquario, il quale metterà in risalto nuove abilità. Per i nati in Bilancia che hanno dei sogni nel cassetto, è giunta l’ora di dargli forma. Per i nativi del Sagittario arriveranno delle sorprese e qualche preoccupazione di troppo. In evidenza, l’astrologia dedicata al weekend 1 e 2 ottobre, e le previsioni astrologiche con la classifica zodiacale.

Oroscopo di sabato 1 e domenica 2 ottobre: i tre segni sul podio

1° Capricorno – Potreste avere ispirazione per progetti creativi e anche le persone che frequentate saranno ispirate da voi. Capire gli altri può aiutarvi a capire meglio voi stessi. Le vostre idee possono essere trasmesse con sincerità. In questo periodo potete acquisire molte conoscenze teoriche, ma è anche facile discutere su alcuni punti di vista diversi e lavorare con gli altri potrebbe non essere agevole come previsto. Avete ancora bisogno di esperienza, quindi, continuate.

2° Acquario – In questo primo fine settimana di ottobre avete molta vitalità. Potete provare ad apprendere nuove abilità. Trascorrete più tempo con la vostra famiglia.

Prestate attenzione a ciò che vi circonda e ai sentimenti, espressioni e azioni delle persone intorno a voi. Siate consapevoli di come potrebbero sentirsi gli altri con cui interagite. Alla fine, succederanno cose speciali.

3° Vergine – Cercate di mantenere il vostro ritmo e andate avanti, perché ciò di cui siete preoccupati non è così influente.

Attraverso la comunicazione, potreste ottenere la giusta soluzione ai vostri conflitti. Imparate a modificare i vostri piani recenti. Trovate un obiettivo e lavorateci sopra, invece di fissare troppi obiettivi contemporaneamente. Non vincete la battaglia ma perdete la guerra, e cercate di coltivare i rapporti con le persone che sono veramente importanti per voi.

Per le cose meno importanti dovreste lasciare che la natura faccia il suo corso.

Le previsioni per il fine settimana 1-2 ottobre: i segni che si aggiudicano il quarto, quinto e sesto posto

4° Gemelli – Provate a cambiare il vostro modo di vestirvi. Le persone restano ammaliati dal vostro fascino distintivo. L’ispirazione promuove il vostro lavoro. Potreste finalmente vedere i progressi tanto desiderati. Potreste dover affrontare alcune prove questo weekend e la vostra fortuna potrebbe non essere gentile con voi. Potrebbe anche essere necessario affrontare un pasticcio. Mantenersi calmi e razionali questo periodo è un must.

5° Cancro – Il focus di questo weekend è la comunicazione con la famiglia.

Imparate ad ascoltare e a mantenere il rispetto. Potreste trovare inaspettatamente ciò che avete perso e ricordare un bel ricordo. Questo è un fine settimana impegnativo al lavoro, ma dovreste dedicare più tempo a riorganizzare la vostra vita privata. Le emozioni possono variare notevolmente, ecco perché dovete tenerle sotto controllo. Forse pensare con calma vi aiuterà a superare questo periodo.

6° Ariete – Un sogno stimolante vi sta aspettando. Potete godervi un sonno giusto e dolce. Un weekend luminoso per realizzare il vostro recente desiderio. Raccogliete il coraggio per cogliere le opportunità. Questo weekend ci saranno molte occasioni per interagire con le persone. Tenete presente che ci sono persone di ogni tipo nel vostro gruppo di amici, quindi, dovete tenere gli occhi aperti e non essere troppo entusiasti di nessuno.

Mantenere una distanza moderata è una buona opzione.

Astrologia del primo weekend di ottobre: i segni che meritano il settimo, ottavo e nono posto

7° Pesci – Questo weekend porta vibrazioni amorevoli per voi, Pesci. Potreste andare a un appuntamento o iniziare una nuova relazione amorosa. La riconciliazione è meglio delle liti. Cercate di esprimere i vostri pensieri con calma e rispetto. Questo è il momento in cui imparare a usare la forza della squadra, ma ci vuole tempo e pazienza per andare avanti con i vostri rapporti personali e cercare di rimanere in contatto quando non siete d’accordo.

8° Scorpione – È un weekend che parla di sentimenti. Potete organizzare un appuntamento romantico o iniziare una storia d’amore.

Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi, lungo il vostro percorso potreste trovare delle sorprese. Questo fine settimana potreste essere in grado di capire alcune cose, come l’amore tardivo, le scelte lavorative e così via. Comprendete gradualmente che continuare a soffermarsi su questi problemi è inutile. L'Oroscopo raccomanda di non farvi ostacolare da questi misteri irrisolti.

9° Sagittario – Avrete una grande sorpresa o due. Potete aspettarvi un regalo da qualcuno. Sfruttate questo periodo per stabilire un buon inizio, dal momento che potreste aver esitato a lungo. Potreste provare sentimenti di preoccupazione o disagio. Gran parte di questa preoccupazione deriva dalla paura di prendere una decisione sbagliata.

Quando iniziate a prendere decisioni sulla vostra vita, mantenete la concentrazione sul presente o sul quasi presente.

Le previsioni dell'oroscopo per il fine settimana 1 e 2 ottobre: gli ultimi in classifica

10° Bilancia – L’amore vi sta chiamando. Potete fare nuove amicizie o presentarvi a un appuntamento galante. Se avete un sogno nel cassetto, è il momento di realizzarlo. Vari eventi sociali spunteranno durante le ore libere e vi toccherà svolgere tutti i compiti. Le parole escono velocemente dalla vostra bocca perché la vostra mente sta correndo o potreste essere mentalmente stressati da tutte le voci e le informazioni.

11° Toro – Tenetevi pronti anche se le cose si svilupperanno in maniera diversa da come l’avevate immaginato.

Siete vicini al traguardo, non mollate proprio adesso. È un bel periodo per uscire con gli amici. Godetevi il calore della compagnia. In questo weekend siete soggetti a sbalzi d’umore e dovete essere consapevoli di come si svilupperanno certe situazioni. Ricordate di non farvi distrarre da ciò che vi circonda. Siate audaci quando dovete essere proattivi.

12° Leone – È il momento di parlare con il vostro partner. Potreste capirvi ulteriormente. Potreste percepire il romanticismo nelle piccole cose, che possono darvi un prezioso conforto. Ci sono alcuni problemi pratici da appianare, ma l'oroscopo consiglia di non essere troppo pratici per servire i vostri migliori interessi quando li risolvete.

Fissarvi solo su una cosa potrebbe rendervi miope perché non riuscite a vedere le cose preziose che ruotano attorno a voi. Quindi, cercate di concentrare l’attenzione sulle conseguenze a lungo termine piuttosto che sui benefici a breve termine.