L'oroscopo della giornata di venerdì 9 settembre vedrà forza e capacità al lavoro per i nativi Bilancia, forti del pianeta Mercurio in congiunzione, mentre Venere in Vergine darà una mano ai nativi del segno in ambito amoroso. Alti e bassi in amore per i Pesci, a causa di queste stelle contrastanti, mentre un ardito Ariete sarà favorito dalla spinta di Marte in sestile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 9 settembre.

Previsioni oroscopo venerdì 9 settembre 2022 segno per segno

Ariete: sarete arditi e pronti a tutto sul posto di lavoro, merito di Marte che vi darà la spinta di cui avrete bisogno per i vostri progetti.

Giove invece vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. In amore questo cielo potrebbe sembrarvi un po’ anonimo, ma non sarà così male per vivere belle emozioni, single oppure no. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo di venerdì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, finalmente arriveranno buoni sentimenti tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single tornerete a essere davvero romantici, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ci metterete impegno nei vostri progetti, ma la costanza non sarà sempre la stessa. Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti secondo l'oroscopo. Venere e Luna saranno entrambi in quadratura, e i rapporti con la persona che amate non saranno così affiatati.

Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Queste stelle continuano a indicarvi la direzione più giusta per i vostri progetti, e presto arriveranno risultati davvero convincenti. Voto - 6️⃣

Cancro: l'amore tornerà a essere al centro dei vostri pensieri per voi nativi del segno. Single oppure no, questo cielo vi aiuterà a sentirvi più vicini alla persona che amate, e concedervi un po’ di tempo in più per emozioni, sentimenti, e nuovi progetti da fare insieme al partner.

In ambito lavorativo sarà più una giornata di routine, con risultati tutto sommato nella media. Voto - 7️⃣

Leone: anche se Venere non sarà più dalla vostra parte, in amore avrete ancora tanto da dimostrare, e ora che la Luna non sarà più opposta, concentratevi di più verso la persona che amate, impegnandovi per renderla felice.

Sul fronte lavorativo potreste aver bisogno di qualche entrata in più, ma dovrete dimostrate tutto il vostro impegno e voglia di fare. Voto - 8️⃣

Vergine: anche se Venere sarà in congiunzione, in amore questa giornata non sarà frizzante come immaginate. La Luna sarà opposta, per cui, prima di lasciarvi andare alle emozioni, cercate di portare stabilità nella vostra vita sentimentale. Sul fronte lavorativo questo cielo sarà tutto sommato discreto per provare a mettere insieme buoni progetti, ma attenzione alla vostra salute, in quanto Marte sarà ancora in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile in amore, nonostante alcuni cambiamenti astrali. Single oppure no, continuerete a essere romantici quanto basta nei confronti della persona che amate, e con un po’ di fortuna, tutto ciò farà bene all'intesa tra di voi.

In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in congiunzione e su altre stelle, che vi daranno forza e determinazione a sufficienza per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: cielo che finalmente tornerà a sorridervi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Venere e Luna saranno dalla vostra parte, e sarà il momento di sistemare tutto ciò che non va più tra voi e la persona che amate. Se siete single credeteci di più ai colpi di fulmine. In ambito lavorativo non ci saranno grandi cambiamenti, per cui non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Sagittario: con il pianeta Venere in quadratura dal segno della Vergine, vivere una relazione di coppia discreta non sarà così semplice.

Come se non bastasse, ci sarà anche la Luna a mettervi in difficoltà. Attenzione dunque a possibili discussioni. In ambito lavorativo sarete spesso in grado di prendere l'iniziativa, e riuscirete a mettere insieme buoni risultati. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di venerdì 9 settembre. Questo cielo vedrà nuovamente Venere e la Luna in buon aspetto, che vi metteranno nelle condizioni migliori per vivere un rapporto stupendo. In ambito lavorativo invece non sarà facile sviluppare buone idee con Mercurio e Giove in cattivo aspetto. Cercate di non uscire fuori dai binari. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale sicuramente più convincente in questa giornata di venerdì.

Questo cielo finalmente comincerà a darvi qualche soddisfazione in più, e riuscirete a vivere una relazione migliore con la persona che amate. In ambito lavorativo vi darete da fare per gestire al meglio i vostri progetti, e con Mercurio in trigono arriveranno idee davvero valide. Voto - 8️⃣

Pesci: con così tanti cambiamenti astrali, sul fronte sentimentale ci saranno alti e bassi per voi secondo l'oroscopo. Single oppure no, siete in una fase di recupero, dunque non ci sarà motivo di combinare guai. Sul fronte lavorativo avrete bisogno di alcune idee davvero valide per riuscire a raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣