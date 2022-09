Prosegue la penultima settimana del mese di settembre. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di martedì 20 settembre con l'Oroscopo e le stelle in amore, nel lavoro e per la salute dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata con la luna in opposizione rimarrà del nervosismo. Possibili le incomprensioni da affrontare. A livello professionale non siete al top, manca energia.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata di martedì 20 settembre sarà caratterizzato da un bel cielo, in particolare per quel che riguarda l'amore.

Potrete vivere emozioni interessanti. Nel lavoro possibili scelte importanti da fare.

Gemelli: in ambito lavorativo bisognerà prestare attenzione, in particolare se negli ultimi tempi avete iniziato un nuovo progetto. Con Giove favorevole, belle le situazioni che si creano in amore.

Cancro: a livello sentimentale sarà una giornata interessante, possibili gli incontri da non sottovalutare. Mettetevi in discussione. Nel lavoro vi sentite più energici e pronti ad affrontare le diverse situazioni che si presenteranno.

Leone: ottima giornata, in amore potrete esprimere i vostri sentimenti e con alte probabilità sarete ricambiata. Nella situazione astrologica anche per il lavoro.

Vergine: nel lavoro possibili problematiche troveranno una soluzione, non manca la capacità di guardare oltre.

In amore valutate bene le persone a cui vi affiancate.

Astrologia del giorno dei segni zodiacali

Bilancia: momento di stress per il segno, alcune situazioni non vanno come vorreste. In amore si avverte della stanchezza. Possibile calo anche a livello lavorativo.

Scorpione: in campo sentimentale possibile ripresa, le storie nate in questo periodo hanno buone possibilità di rafforzarsi.

Rimandate decisioni importanti ai prossimi giorni.

Sagittario: buon momento per il lavoro, cercate di sfruttare questa situazione per ottenere ciò che desiderate. In amore momento di ripresa, circondatevi delle persone che amate.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di martedì 20 settembre sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione.

Momento sottotono, in particolare per quel che riguarda il lato sentimentale. Nel lavoro cercate di non reagire prima di riflettere.

Acquario: momento di recupero in campo amoroso, possibili storie possono nascere. Nel lavoro potrete risolvere un problema che da tempo vi distrae.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata di fine settembre vi vedrà agitati. Possibili discussioni riguardano il lato amoroso. Nel lavoro attenzione alle complicazioni in particolare con i collaboratori.