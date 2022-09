Siamo giunti all'ultima giornata del mese di settembre. Si è concluso il lungo periodo per tutti i segni ma sta per partire uno nuovo. Di seguito le indicazioni e l'Oroscopo del 30 settembre 2022 con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in quest'ultima giornata dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore cielo che chiede maggiore attenzione, dovrete misurare tutte le parole. Nel lavoro i nuovi progetti sono favoriti grazie a diversi pianeti che sono della vostra parte.

Toro: per i sentimenti massima attenzione, ci sono delle scelte importanti da fare.

Nel lavoro possibili cambiamenti o possibili ridimensionamenti.

Gemelli: a livello moroso meglio non dare retta alle provocazioni a causa della Luna in opposizione. Venere comunque aiuterà. Nel lavoro non mancano le opportunità per coloro che si daranno da fare.

Cancro: in amore mese che porterà delle verifiche quello in arrivo per questo motivo meglio evitare errori banali. A livello lavorativo state facendo molto di più ma i risultati non sono quello che vi aspettavate.

Leone: per i sentimenti potrete decidere se continuare o meno una storia, in particolare dopo alcune giornate veramente pesanti. Nel lavoro a breve ci sarà una piccola rivincita ma siate più ottimisti.

Vergine: a livello sentimentale le stelle aiutano i nuovi incontri, un'amicizia nata da poco potrà diventare qualcosa in più.

Nel lavoro scelte importanti da fare in vista del futuro, dovete puntare a qualcosa di nuovo.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna favorevole che potrà portare belle sensazioni, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro non sottovalutato un progetto che vi potrebbe portare diverse novità.

Scorpione: in amore con Venere che a breve sarà nel segno vivrete nuove sensazioni, momento migliore per rimettersi in gioco.

Nel lavoro alcuni dovranno ripartire, sono giornate veramente impegnative.

Sagittario: a livello amoroso il mese ha portato alcune opportunità ma anche diverse incomprensioni. Ora con Venere attiva si vedranno momenti piacevoli. Nel lavoro i progetti saranno da valutare con maggiore attenzione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore diversi problemi da dover affrontare, meglio evitare alcune problematiche.

Nel lavoro ci sono alcuni obblighi da dover rispettare anche dal punto di vista economico.

Acquario: per i sentimenti con diversi pianeti attivi la giornata diventerà importante, una forte agitazione sarà superata. Nel lavoro sarà possibile trovare nuove soluzioni.

Pesci: in amore con Venere che non è più in opposizione si potrà pensare ad una nuova storia, momento che vi vede più vicini. Nel lavoro possibile nervosismo con Marte in opposizione, dovete però impegnarvi di più.