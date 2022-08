Per la stagione autunnale che caratterizzerà quest’anno 2022, l’Oroscopo si presenterà con delle posizioni planetarie inerenti al segno della Bilancia e della Vergine. Venere passerà da una costellazione all’altra, di quelle citate, influendo positivamente anche su altri segni. Fondamentale sarà anche la presenza di Mercurio, preponderante nella costellazione della Vergine. Verso la conclusione, Venere sarà presente anche nella costellazione dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per l’amore dell’autunno 2022 per tutti i segni zodiacali.

L’oroscopo dell’autunno in ambito amoroso: Pesci in testa

1° Pesci: l’intesa amorosa potrebbe essere la chiave di volta per poter mandare avanti la vostra relazione in modo sereno e produttivo. Sicuramente questo Venere nella costellazione dello Scorpione nel bel mezzo della stagione autunnale porterà una bellissima notizia. Anche se non vi sembrerà molto semplice, avrete comunque alle porte una convivenza oppure un arrivo decisamente inaspettato che farà felice la coppia.

2° Acquario: nel corso della stagione autunnale l’oroscopo prevede una apertura mentale da parte vostra davvero molto produttiva in amore. Avvierete dei veri e propri confronti con il partner per esporvi a vicenda, riuscendo a sorpassare quegli ostacoli dettati dall’incomprensione e da qualche gelosia passata.

Avrete il cuore e la mente decisamente proiettati verso un futuro molto promettente dal punto di vista sentimentale.

3° Ariete: gli influssi di Mercurio nel periodo autunnale saranno fondamentali per poter avviare dei dialoghi costruttivi con il partner. In questo modo l’affinità di coppia crescerà nel corso delle settimane, portandovi ad un ottobre inaspettatamente colmo di passionalità e romanticismo.

Avrete qualche progetto in due che sarà molto più semplice cominciare, come la convivenza o prendere una casa insieme. Secondo l’oroscopo, la famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

4° Capricorno: la creatività che dimostrerete anche in altri settori sicuramente si manifesterà anche sul piano amoroso. Il tempo libero sarà molto di più, e non ci vorrà molto per voi ad indirizzarlo verso il partner e alla coltivazione della vostra relazione amorosa.

Il romanticismo potrebbe dare qualche slancio in più alle vostre serate all’insegna della passionalità.

Scorpione empatico

5° Scorpione: la parola che vi rappresenterà nel corso dell’autunno 2022 sarà ‘empatia’. Riuscirete perfettamente a comprendere gli altri e mettervi a disposizione per dare consigli, e nella vostra relazione amorosa non farete eccezione. Secondo l’oroscopo con il partner potreste andare incontro a dei chiarimenti, spesso molto incisivi e produttivi, però potreste avere anche un occhio molto critico su qualcuno a cui tenete particolarmente.

6° Leone: questo autunno 2022 sarà letteralmente diviso in due per il vostro segno. Si passerà da un inizio davvero molto passionale, in cui farete faville sia nella coppia che come single, ad un novembre che vi farà sentire molto indisponenti e tenderete a rimanere soli con voi stessi.

Anche sul piano familiare l’affinità potrebbe calare, per cui ciò che sarà veramente importante sarà aver stabilito a priori la necessità personale di stare un po’ per conto vostro in totale relax.

7° Toro: la caratteristica principale del vostro segno zodiacale nel periodo autunnale sarà quella di essere davvero magnetici e affascinanti per molti, ma allo stesso tempo da parte vostra dimostrerete di non volere una relazione, ma essere semplicemente al centro dell’attenzione. Nella coppia svilupperete una bella complicità, ma di quelle che non hanno niente a che vedere con il romanticismo. Secondo l’oroscopo potreste procrastinare una evoluzione nella vostra storia, ma vi va bene così.

8° Cancro: sicuramente avrete una gran bella pazienza nel corso di questo periodo.

Ci sarà stabilità ma nessuna evoluzione nella coppia. Tuttavia, avrete comunque una bella sintonia, ma se questa non vi basta e cercherete di più, allora il consiglio principale sarà quello, appunto, di pazientare. Non sarà un male guardarvi attorno, ma essere sinceri sarà senza dubbio un elemento fondamentale nella vostra storia d’amore.

Bilancia onesto

9° Bilancia: sicuramente avrete un atteggiamento molto più onesto con il partner e con voi stessi, dunque non sarà molto strano in questo periodo autunnale di andare incontro alla necessità di stare per conto vostro il più a lungo possibile, cosa che vale anche per i single. Avete bisogno dei vostri spazi, di poter ritrovare un equilibrio interiore con voi stessi prima di dedicarvi anche agli altri.

Secondo l’oroscopo, verso la fine dell’autunno sarete pronti a fare un passo in avanti nella vostra relazione.

10° Sagittario: secondo l’oroscopo questo autunno 2022 si dimostrerà molto incerto sul piano sentimentale, perché il bisogno di risposo e di rimanere soli per lunghi lassi di tempo potrebbe compromettere la vostra relazione. Avrete un comportamento migliore per ciò che riguarda la vostra famiglia di origine. Tenderete a dedicarvi molto di più ai rapporti che non prevedono un coinvolgimento molto forte.

11° Gemelli: essere alle ultime posizioni non vorrà dire andare male in amore, questa volta. Nel periodo autunnale del 2022 avrete una connessione molto profonda con tutti e al tempo stesso sarete focalizzati molto su voi stessi.

Coltiverete un grande apprezzamento verso le amicizie e per la famiglia di origine, dando a voi stessi occasione di socializzare di più e prendervi cura molto di più del vostro corpo e della vostra mente.

12° Vergine: sarete all’ultima posizione semplicemente perché amerete molto stare da soli a contatto con qualcosa che vi faccia stare bene, come la natura o gli animali. Avrete voglia di tagliare i ponti e ricominciare da capo, come se non fosse autunno, ma come a Capodanno. Anche nella coppia ci sarà questo clima per cui sarà necessario voltare pagina, per entrambe le parti. L’amicizia invece sarà quella ben accetta, ma solo se profondamente connessa con voi e onesta.