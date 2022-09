Per la giornata di martedì 20 settembre 2022, l’Oroscopo si presenterà eccezionale per i segni di aria, in particolare per il segno dell’Acquario. Seguiranno il segno dell’Ariete e il segno del Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Acquario estremamente fortunato

1° Acquario: la fortuna sarà alla vostra portata sul piano sentimentale, riuscendo a farvi aprire alla persona amata senza lasciarvi prendere dal panico. Secondo l’oroscopo anche l’evoluzione di coppia potrebbe essere più serena e incentivata dalla sintonia fra le due parti.

2° Ariete: gli affari potrebbero darvi un salto di qualità nel mondo del lavoro e vedere fruttare in modo esponenziale le risorse a vostra disposizione. Sarete soddisfatti di alcune decisioni prese in passato riguardanti il lavoro e gli affari, secondo l’oroscopo.

3° Vergine: la sensibilità vi è sempre appartenuta, ma ora la sfoggerete in tutto il suo splendore. Secondo l’oroscopo potreste risultare molto più affabili e disponibili con le persone che vi circondano, anche per il bene della vostra parentela.

4° Gemelli: la creatività farà parte integrante della vostra tabella di marcia della giornata di martedì, mentre le sfide saranno molto più semplici sia per voi stessi che per la vostra squadra sul posto di lavoro, secondo l’oroscopo.

Toro determinato

5° Toro: questa capacità di prendere in mano le redini della vostra situazione professionale potrebbe spingere i vostri affari molto lontano, sia per quanto riguarda la dimensione spaziale che quella legata alle soddisfazioni, anche personali, secondo l’oroscopo.

6° Leone: state davvero facendo molti progressi con le questioni finanziarie, dando una svolta alle vostre finanze in modo più celere e duraturo.

I progetti potrebbero favorire anche delle nuove situazioni contrattuali che prevedono un coinvolgimento maggiore da parte vostra.

7° Sagittario: dovrete fare leggermente attenzione alle vostre questioni finanziarie, perché ora come ora ci potrebbe essere un leggero calo delle risorse. Fintanto che farete economia in questo momento sarete in grado di reggere a eventuali spese.

8° Capricorno: avrete qualche amicizia che se ne andrà, o comunque con la quale d’ora in avanti non avrete un rapporto molto stretto. Potreste entrare in contrasto con una faccenda con la quale avete sempre avuto un atteggiamento piuttosto sereno e a tratti disinteressato.

Scorpione impegnato

9° Scorpione: dovrete fare in modo da non farvi pesare il fatto che molto tempo libero sarà inevitabilmente assorbito da impegni vari, fra cui il lavoro e gli affari che in questo periodo si stano facendo sempre più incalzanti. Con gli affetti si aprirà un periodo attraversato da qualche incomprensione.

10° Bilancia: avrete un po’ di delusione nei confronti del vostro partner, probabilmente perché vorreste un atteggiamento molto più sciolto e sicuro da parte sua.

Fare in modo da forzare le cose no sarà un atteggiamento da prendere in considerazione, secondo l’oroscopo.

11° Pesci: probabilmente raggiungerete il punto di rottura causato dal forte stress a cui adesso siete sottoposti, quindi prendervi del tempo per prendervi cura di voi stessi potrebbe essere molto più produttivo che continuare a lavorare ininterrottamente.

12° Cancro: purtroppo potreste sentire ancora della pesantezza mentale che non andrà via in questo momento. Faticherete molto a esprimervi con il partner, soprattutto per argomenti che riguardano da vicino la vostra relazione amorosa.