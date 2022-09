Con l'oroscopo del 5 settembre 2022 inizia una nuova settimana di settembre e le stelle sono pronte a rivelare quali segni zodiacali vivranno un periodo eccellente e quali, invece, saranno costretti a combattere contro le intemperie del tempo. Per approfondire di seguito trovate le accurate previsioni astrologiche dedicate alla giornata di lunedì 5 settembre con le pagelle zodiacali per tutti i segni.

Oroscopo di lunedì 5 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Attenzione a non fare passi falsi al lavoro, a non commettere errori. Concentratevi al massimo.

Forse non avete dormito bene oppure vi sentite stanchi per i troppi impegni accumulati. Non rinunciate a una serata in compagnia delle persone che potrebbero aiutarvi a rilassarvi. Voto: 6,5

Toro – Sembra davvero una buona giornata per svolgere le cose di lavoro che più vi interessano. Non arrendetevi in fretta perché i risultati potrebbero arrivare presto e potreste anche ritrovare fiducia in voi stessi. In amore, alcune coppie potrebbero discutere in maniera animata, forse credete che il vostro partner sia troppo distante oppure lo avete idealizzato troppo. Voto: 7,5

Gemelli – È meglio evitare le discussioni con altre persone perché potreste perdere le staffe. Non preoccupatevi se il lavoro non va come vorreste, cercate di pensare positivo e che questi momenti passino presto.

Uscite con i vostri amici e forse potreste incontrare una persona che vi affascinerà così tanto da togliervi il fiato. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 5 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Se sentite l’esigenza di mettervi alla prova, ne avrete la possibilità nei prossimi giorni. La vostra vita familiare sarà sotto le stelle eccellenti questa settimana, quindi, se avete bisogno di sanare le crepe con i vostri cari, allora questo è il momento adatto.

Ricordate, non importa chi ha ragione e chi ha torto, importa solo che si rispettino le opinioni reciproche. Voto: 8

Leone – Se un vostro collega prova piacere a provocarvi, oppure vi mette i bastoni tra le ruote, non pensateci più, fatevi scivolare le cose di dosso e andate avanti per la vostra strada. Nel pomeriggio andate a fare shopping e comprate qualcosa che vi piace tanto, che vi regala tanta gioia.

Se in amore state vivendo un brutto momento, è la giornata adatta per fare chiarezza con il vostro partner. Voto: 6

Vergine – Sarebbe meglio in questi giorni provare a fare pace con una persona con cui magari in passato avete avuto un litigio. Cercate di capire che se avete torto, potrebbe anche essere disponibile ad accettare le vostre scuse. Il dialogo è importante, soprattutto in amore. Se siete single e siete innamorati di una persona impegnata sentimentalmente, sfogatevi con una persona di fiducia. La serata porta relax. Attenzione a non spendere troppo per cose banali. Voto: 7

Astrologia per il giorno 5 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questo periodo molte persone vorranno avvicinarsi a voi, per stringere un legame di amicizia.

Potrebbe sembrare carino, ma c’è il pericolo che voi siate così richiesti da non avere più tempo per voi stessi. Fate in modo che questo non accada. Voto: 7

Scorpione – Assicuratevi che ciò che fate in questo periodo sia fatto principalmente a vostro vantaggio. Potrebbe sembrare egoistico, ma se prendete l’abitudine di aiutare altre persone potreste non uscirne mai più. Anche i vostri bisogni sono importanti, quindi, siate buoni con voi stessi. Voto: 7

Sagittario – Se volete farvi notare da persone di un certo prestigio, adesso è il momento di fare qualcosa fuori dall’ordinario. L'Oroscopo della carriera dice che i vostri datori di lavoro e i vostri colleghi senior apprezzeranno tutti i vostri sforzi.

Voto: 8

Oroscopo e previsioni degli astri del giorno 5 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Venere farà dei miracoli per la vostra voglia di amore, di avventura. Non dovete andare dall’altra parte del mondo, ma dovete espandere i vostri orizzonti, anche fisicamente, mentalmente ed emotivamente. Voto: 7,5

Acquario – In questo periodo, potreste assistere a un aumento di soldi nelle vostre tasche. Anche se i soldi non piovono dal cielo, avrete delle idee molto buone su come migliorare il vostro benessere finanziario. Evitate i giochi d’azzardo, siate audaci. Voto: 7,5

Pesci – Il settore delle relazioni sarà buono per le prossime due o tre settimane, quindi, iniziate a pensare a tutte le cose divertenti che farete con il vostro partner, la vostra famiglia e i vostri amici. Gli affari di cuore sono sotto le stelle particolarmente buone, quindi, aspettatevi un incontro d’amore. Voto: 8