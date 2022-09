L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 settembre 2022. In analisi in questa sede vi è la partenza della nuova settimana, ossia la prima piena del mese appena iniziato.

Guardando il filotto degli ultimi sei segni, sulla carta risulta favorito il Capricorno, forte di una Luna in entrata nel segno. Ottimo lunedì anche per l'Acquario, additato tra i migliori in assoluto.

A questo punto iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 5 settembre consultando il responso delle stelle interessante Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: focus sulle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Un lunedì indicato in prevalenza sottotono. La vita in questo momento sarebbe più semplice, se solo non vi ostinaste a tenere tutto per voi e vi apriste, almeno con le persone che vi sono più vicine. E invece state lì a rimuginare, col risultato d’ingigantire oltremisura anche i problemi più semplici. Nel lavoro poi, un momento siete abbattuti e l’istante dopo inspiegabilmente euforici. Di certo l’eccessiva emotività rischia di farvi incappare in qualche pericoloso autogol. In amore intanto, anche la sfera affettiva è potrebbe essere a rischio: colpa dei repentini e frequenti sbalzi d’umore. Il vostro partner sarà a dir poco perplesso ma eviterà di entrare in contrasto con voi (sapete bene che difficilmente la spunterebbe!).

La tensione, sappiatelo, è la vostra nemica numero uno e potrebbe causarvi qualche problema digestivo di origine strettamente nervosa.

Scorpione: ★★★★. Una buona giornata, anche se non esente da lievi intoppi o situazioni alle quali dover prestare un attimino di concentrazione in più del solito. In passato forse avete mancato qualcuno degli obiettivi che vi siete dati e adesso la paura di fallire condiziona oltremodo alcune vostre scelte.

Fate attenzione: il timore che vi paralizza potrebbe impedirvi di cogliere un’occasione coi fiocchi! Nel lavoro poi, non è che vi fidate troppo di chi vi offre il proprio aiuto, poi però borbottate che dovete fare tutto da soli. Neppure voi sapete bene cosa volete dalla vita... In amore invece, creativi e fantasiosi come siete, sarebbe un delitto non approfittarne per dare una sferzata di vitalità alla vostra vita di coppia.

Ci vorrebbe qualcosa di stuzzicante per svegliare l'attuale torpore passionale. In questo periodo, finita o quasi l’estate, vi ritrovate immersi nella solita routine. L’idea vi è di difficile digestione e vi crea qualche tensione (immotivata).

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 5 settembre vede e auspica per voi un buon periodo. Non mancheranno ovviamente lievi stati impegnativi, nel lavoro o in ambito familiare, tutti facilmente risolvibili. Non aspettatevi pertanto molto da questa parte iniziale del nuovo mese perché rimarreste inevitabilmente delusi. Colpa di astri poco amichevoli che vi remeranno contro in modo deciso. In alcuni casi potrebbero nascere spiacevoli conseguenze soprattutto a carico del vostro umore, al momento troppo ansioso e intollerante a più di qualcosa/qualcuno.

Nel lavoro ricominciate, o vi apprestate a farlo, con i normali ritmi lavorativi, dopo i più rilassanti mesi estivi: è sempre un po’ faticoso ripartire, per voi, in modo particolare. In amore, non temete di affrontare un argomento, anche se dovesse essere piuttosto spinoso: fatelo! Con la persona che amate è meglio mettere subito le cose in chiaro. Sapete bene qual è il vostro problema e anche cosa dovete fare per superarlo.

Oroscopo e stelle del 5 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Giornata altamente positiva, affidabile in ogni circostanza. A fare da traino una bella Luna nel segno, indice di buona fortuna soprattutto in ambito affettivo/sentimentale.

Inizierete la giornata di buonumore, con un alleato in più. Passando nel vostro bel segno di Terra, la Luna torna finalmente ad appoggiarvi senza condizioni. Viaggi, divertimenti, nuovi incontri: in poche parole avrete una vita sociale dinamica, brillantissima. Nel lavoro invece non accettate proposte di aiuto da persone che non conoscete bene. Meglio accontentarsi di arrivare dove le vostre forze vi consentiranno. In coppia finalmente potrete dare il via ad un progetto che avete in mente da tempo: ristrutturare l’abitazione o allargare la famiglia? Consapevoli dell’importanza del vostro benessere, nel frattempo vi concederete i giusti spazi di relax. Sapete bene che non è una perdita di tempo.

Acquario: ★★★★★. Ottimo lunedì all'orizzonte. In generale si profila un periodo spettacolare dal punto di vista delle relazioni interpersonali: sarete carismatici a tal punto da riuscire a coinvolgere con la vostra simpatia persone di diversa estrazione sociale. Grandi novità, tutte positive, riguarderanno il vostro segno. Finalmente una questione spinosa si risolverà e voi, per la felicità, potrete concedervi qualche sfizio fuori dall'ordinario. Non perdete tempo nell’organizzazione di ogni minimo dettaglio. Decisa la meta, fate la valigia e partite! Nel lavoro, sfrondato da ogni orpello e da inutili sovrastrutture, la vostra attività vi appare adesso sotto una veste nuova, decisamente migliore.

In amore, alcune vostre frequentazioni finiranno con l’insospettire il partner. Del resto, come biasimarlo: il cambiamento potrebbe essere notevole, improbabile non notarlo. Se poi, guardandovi allo specchio, ne ricavate un’immagine che non vi soddisfa più, passate al contrattacco: rinnovate il vostro look.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 5 settembre, invita a stare calmi evitando facilonerie o prese di posizione senza cognizione di causa. L'errore e relative conseguenze sono dietro l'angolo, in attesa di un vostro passo falso: recepito il discorso? Evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi, a volte del tutto inutili. Rilassatevi ed apprezzate le piccole cose liete quotidiane.

Siete stimati per la costanza e il senso pratico: puntate sulle vostre qualità per risolvere i problemi. Nel lavoro non alimentate le competizioni. Otterrete molto di più con un atteggiamento complice, comprensivo, collaborativo e simpatico. In amore, sentirete il desiderio di essere al centro dell’attenzione della vostra dolce metà e sarete ricambiati con attenzioni e coccole a profusione. Il desiderio di nuove emozioni deve convivere con il bisogno di tranquillità. Condividete con gli amici i progetti, più o meno realizzabili.