L'Oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 settembre vedrà buone stelle dalla parte dei nativi Vergine, soprattutto sul fronte amoroso, mentre Giove porterà fortuna ai nativi Ariete e Leone. Idee e progetti si riveleranno propizi per i nativi Acquario, mentre Cancro vivrà giornate piuttosto bilanciate.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 12 al 18 settembre.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 settembre 2022 segno per segno

Ariete: settimana nel complesso valida per quanto riguarda i sentimenti. Certo, tra voi e il partner non ci sarà la solita carica erotica e sentimentale di prima, ciò nonostante arriveranno comunque momenti davvero interessanti tutti da vivere.

Se siete single sarà comunque un bel periodo per fare conquiste. nel lavoro Giove vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: ottimo periodo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Questa settimana avrete ancora Venere in trigono che terrà attivo il legame con il partner. Le giornate di mercoledì e giovedì in particolare si riveleranno le più adatte per dare sfogo alla vostra vena romantica soprattutto voi cuori solitari. Nel lavoro avrete a che fare con progetti forse più complicati del solito, ciò nonostante non vi arrendere al primo ostacolo. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere in quadratura dal segno della Vergine, pretendere una relazione di coppia sana e piacevole non sarà semplicissimo.

Dovrete trovare il giusto equilibrio nella vostra storia d'amore, e cercare di non sentirvi superiori. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. Con questo cielo avrete idee davvero valide che vi permetteranno di raggiungere risultati da primo della classe, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà una settimana nel complesso bilanciata tra amore e lavoro.

Le prime giornate forse potrebbero non rivelarsi un granchè a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante riuscirete a riprendervi presto e stabilire una discreta armonia e sintonia con la persona che amate. In ambito lavorativo logica e razionalità potrebbero aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale tra alti e bassi secondo l'oroscopo della prossima settimana.

La Luna sarà favorevole a tratti, e tra voi e il partner potrebbe esserci a volte qualche piccola discussione, che però sarete in grado di risolvere senza troppe difficoltà. Se siete single fare nuove conoscenze sarà possibile, ciò nonostante non abbiate fretta di scoprire subito le vostre carte. In ambito lavorativo potrete contare su un pò di fortuna da parte di Giove, e con la giusta organizzazione, saprete mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo davvero intrigante sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Venere in congiunzione vi farà sentire sempre a vostro agio con il partner, e non mancheranno momenti pieni di passione. Attenzione soltanto nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura dal segno dei Gemelli.

Nel lavoro porterete avanti le vostre mansioni con impegno e serenità, ma con Marte in quadratura non dovrete fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Bilancia: questa nuova settimana potrebbe non iniziare al meglio a causa della Luna in opposizione. Secondo l'oroscopo però tra voi e il partner ci sarà comunque una buona intesa, che riuscirete a gestire efficacemente in questo periodo. Se siete single saranno favoriti nuovi e intriganti incontri, soprattutto durante il weekend. Settore professionale eccellente grazie a queste stelle, che saranno dalla vostra parte. Farete importanti passi avanti, e potreste anche dedicarvi a progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Scorpione: la vita lavorativa di tutti i giorni non sarà eccellente come in altri periodi secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Ciò nonostante avrete buone idee in mente, e prima o poi avrete la possibilità di poterle sviluppare. In amore state vivendo una bella relazione sentimentale con la persona che amate, e potrete sempre contare su un ottimo affiatamento. Se siete single i nuovi rapporti andranno coltivati con calma e pazienza. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di iniziare discretamente bene la settimana secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, Venere sarà ancora in cattivo aspetto, e i rapporti con la persona che amate non saranno sempre così affiatati. Se siete single curate di più i rapporti con gli amici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo arriveranno buoni risultati dai vostri progetti, ma attenzione a Marte opposto che vi toglierà un mucchio di energie.

Voto - 6️⃣

Capricorno: le prime giornate della settimana non saranno eccezionali con la Luna in quadratura, ma con Venere in trigono dal segno della Vergine vi riprenderete presto, e potrete vivere una relazione di coppia affiatata. Se siete single potrebbero crearsi importanti opportunità romantiche. Per quanto riguarda il lavoro, svolgere bene le vostre mansioni con questo cielo non sarà così semplice. Attenzione soprattutto alle scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Acquario: cielo davvero splendido nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Soprattutto sul fronte professionale, sarà una settimana di crescita, con risultati spesso sopra le aspettative. In amore godrete di una relazione di coppia stabile e piacevole, ma sarà soprattutto nel weekend che riuscirete a dare il meglio di voi nei confronti della vostra fiamma, anche voi cuori solitari.

Voto - 9️⃣

Pesci: periodo non molto intrigante in amore per i nati del segno. Venere in opposizione non sempre vi farà sentire a vostro in amore. Single oppure no, sfruttate quelle giornate di Luna favorevole per sentirvi più vicini alla persona che amate. Sul fronte professionale meglio non prendersi troppi rischi per il momento, perchè non sarà facile centrare i vostri obiettivi con questo cielo. Voto - 6️⃣