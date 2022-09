Si conclude la settimana per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di domenica 4 settembre in particolare sul lavoro, salute e amore.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potreste sfruttare alcune situazioni per avvicinarvi alle persone a cui tenete. Con la Luna dalla vostra parte, potrete vivere belle emozioni. Nel lavoro sarà possibile fare le giuste richieste.

Toro: la giornata di domenica 4 settembre sarà caratterizzata da decisioni importanti in ambito sentimentale, in particolare per chi è in coppia.

Nel lavoro dovrete fare il punto della situazione e capire quale situazioni recuperare.

Gemelli: con la Luna in opposizione potreste vivere dei disagi in ambito amoroso. Vi sentite ancora poco pronti per iniziare delle nuove esperienze. In ambito professionale cercate di equilibrare bene le uscite.

Cancro alla fine del weekend potreste avvertire un po' di stanchezza. Nel lavoro attenzione a non sottovalutare dei compiti interessanti. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale i single potrebbero fare degli incontri in questa giornata.

Leone: è un momento di stanchezza per il segno, nel lavoro sentite di non poter dare ciò che desiderate. A livello amoroso momento interessante, potrete ricevere delle risposte, se negli ultimi tempi non siete riusciti a comprendere il vostro partner.

Vergine: vi sentite agitati in questa giornata, sarà meglio provare a prendersi un momento di relax.

A livello sentimentale sono possibili dei disagi, per quel che riguarda il lavoro in arrivo nuove proposte.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: le coppie che stanno insieme da tempo cercheranno di comprendere in quale direzione far andare il proprio rapporto. Non mancheranno le soddisfazioni, nel lavoro è un momento di ripresa.

Scorpione: per il segno la giornata sarà caratterizzata da Venere piuttosto attiva. Potreste risolvere delle discutere familiari. Nel lavoro sentite la necessità di novità.

Sagittario: in ambito lavorativo sono possibili delusioni, qualche cambiamento potrebbe non rispettare le vostre aspettative. In amore, con la Luna nel segno, non mancherà energia.

Capricorno: per il terz'ultimo segno il weekend si conclude con belle proposte a livello lavorativo. Venere inizia un buon transito e potrete vivere un buon momento sentimentale.

Acquario: sentite l'esigenza di riporre maggiore fiducia nel vostro partner, per questo motivo pretenderete di più da chi amate. Nel lavoro dovete fare attenzione a verificare bene la riuscita di alcuni progetti.

Pesci: sarà meglio essere pazienti in questa giornata, a livello sentimentale cercate di non alimentare polemiche. Possibili discussioni riguardano il lato lavorativo.