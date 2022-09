L'oroscopo di domenica 4 settembre ha in serbo molte novità per i vari segni zodiacali. C'è chi non vedrà l'ora di intensificare il rapporto con il partner e chi si concentrerà sulla propria famiglia.

Toro, Scorpione e Sagittario saranno al settimo cielo, mentre Leone, Gemelli e Ariete proveranno dei sentimenti molto intensi per la persona amata. Acquario, Bilancia e Cancro dovranno ritrovare il loro equilibrio e, infine, Capricorno, Pesci e Vergine non saranno favoriti dalle stelle.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 4 settembre con la classifica del giorno.

Previsioni astrologiche del giorno 4 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: gli astri saranno più positivi nei vostri confronti. Finalmente, tornerete a sperare in un futuro più roseo. La vita di coppia si svelerà in tutto il suo splendore. Purtroppo, non tutti vi supporteranno. Alcune persone, infatti, si dimostreranno invidiose. L'importante sarà non dargli peso. Voto 7.

Toro: le stelle continueranno a illuminare il vostro cammino. Sarete felici di poter dedicare tempo ai progetti prefissati. Raggiungerete diversi traguardi, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Potrebbe essere il momento giusto per introdurre delle novità nella vostra quotidianità. Voto 9.5.

Gemelli: vorrete trasformare la relazione di coppia in qualcosa di molto più intenso.

Lavorerete sul feeling con il partner, cercando di trovare passioni in comune. Il vostro obiettivo vi permetterà di condividere molte esperienze con le persona amata. Attenzione, però, a non trascurare gli altri aspetti della vostra vita. Voto 7.5.

Cancro: avvertirete un po' di malinconia. L'inizio del mese di settembre vi farà uno strano effetto.

Cercherete di liberarvi delle cose non necessarie, ma avrete bisogno di un po' di tempo per riuscirci. La famiglia e il partner, vedendovi in difficoltà, faranno di tutto per farvi tornare il sorriso. Voto 5.5.

Oroscopo e classifica del 4 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: l'amore per il partner sarà innegabile. Vivrete un rapporto molto passionale, che vi consentirà di vivere emozioni sconosciute.

Sarete pronti a donare completamente il vostro cuore. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non aver paura di pretendere determinate attenzioni: ve lo meriterete. Voto 8.

Vergine: il vostro orgoglio potrebbe mettervi in una situazione complessa. Eviterete di scendere a patti con gli altri e vi convincerete di avere sempre ragione. Non temerete la solitudine, ma le persone care potrebbero avvertire la vostra mancanza. Le stelle non vi saranno di grande aiuto. Voto 4.

Bilancia: avrete bisogno di ritornare sui vostri passi. Chiederete scusa ad alcune persone e cercherete di riallacciare i rapporti con vecchi amici. Non tutti si mostreranno disponibili, però, continuerete a provare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano solo di non essere eccessivamente insistenti.

Voto 6.

Scorpione: sarete molto protettivi nei confronti delle persone care. Vi batterete per tenerle al sicuro e per mostrare tutto l'amore possibile. Finalmente, vi sentirete pronti a svelare un lato inedito del vostro carattere. Gli amici e la famiglia rimarranno piacevolmente sorprese. Anche il partner si stupirà. Voto 9.

Previsioni zodiacali e voti del 4 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete tantissime energie. Deciderete di non sprecare neanche un secondo del vostro tempo. Sarete determinati a valorizzare la quotidianità e a rafforzare le vostre passioni. Seguirete il vostro cuore, senza temere di essere giudicati dagli altri. C'è chi proverà una forte curiosità nei vostri confronti.

Voto 8.5.

Capricorno: vivrete un momento di grande difficoltà. Vi sentirete traditi dalle persone amate e tenderete a scagliarvi, con forza, contro chi non c'entra nulla. Avrete bisogno di rimodulare le vostre emozioni e, forse, anche di intraprendere un percorso di crescita personale, con particolare attenzione allo sviluppo della pazienza. Voto 5.

Acquario: darete vita a un nuovo inizio. Per concretizzare i vostri sogni, dovrete rinunciare a qualcosa. Non sarà facile accettare questo aspetto, ma sarete intenzionati a non arrendervi. Metterete il cuore al primo posto perché, per voi, sarà insopportabile l'idea di non poter stare accanto ai vostri cari. Voto 6.5.

Pesci: non riuscirete a mettere a fuoco i vostri desideri più profondi.

Vi troverete di fronte a un bivio che, per il momento, non vi condurrà a nessuna strada certa. Chiederete consiglio agli amici e al partner, ma la risposta definitiva potrà arrivare solo da voi. Verso le ultime ore del giorno, ci saranno dei piccoli miglioramenti. Voto 4.5.

Classifica del 4 settembre dei 12 segni zodiacali