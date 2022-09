Il mese di settembre è ormai entrato nel pieno del suo esistere e si appresta a presentare una nuova ed interessante settimana. L'Oroscopo, osservando i vari segni zodiacali, non può che preannunciare il sopraggiungere di momenti pieni di emozioni per molti e di un periodo di ripresa per altri. Tra questi ultimi non può che rientrate l'Acquario, pronto a riprendere in mano la propria vita per rimettersi in gioco. Le energie non mancheranno invece per coloro nati sotto al segno della Bilancia, seguiti a ruota da un Ariete in grado di gestire al meglio le prossime giornate.

Settimana di negatività, invece, per i nativi della Vergine, non troppo vicini al ritrovamento della serenità. Stringere i denti, per alcuni, potrebbe essere necessario.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, per chi è nato sotto al segno dell'Ariete non può che essere una settimana ricca di emozioni e sensazioni positive. In questo periodo sarà possibile recuperare la maggior parte dei rapporti, riuscendo a seminare le giuste opportunità per il futuro. Entro fine anno, se gli astri non modificheranno drasticamente la propria posizione, si avrà la possibilità di realizzare uno o più di quelli che sono i propri sogni nel cassetto.

Toro - muoversi con cautela, secondo quanto consigliato dall'oroscopo, sarà necessario per riuscire a non cadere nelle varie tentazione. Cimentarsi in una relazione sentimentale, in questo periodo, non è di certo il massimo, così come potrebbe non essere una nota ottimale l'immettersi in situazioni poco "sane" per la propria relazione.

Se non si vuole allontanare la persona di cui ci si è innamorati potrebbe essere necessario dimostrare più e più volte la propria fedeltà ed i propri sentimenti.

Gemelli - qualche nota di stress potrebbe sopraggiungere nel corso della settimana, legata soprattutto all'ambito lavorativo, ma grazie alla prontezza di riflessi ed alla capacità di concentrazione e riflessione dei Gemelli si potrebbe riuscire a trascorrere giornate serene.

Circondarsi di persone fidate e sincere aiuterà ad affrontare nel migliore dei modi il periodo in questione.

Cancro - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di settembre consiglia una rivisitazione delle proprie priorità. In ambito sentimentale e relazionale potrebbe essere necessario sforzarsi per recuperare i vari rapporti e cercare si mantenerli saldi, specialmente per coloro che nei mesi precedenti non sono riusciti a trovare il giusto equilibrio. Buoni propositi sembrano ergersi all'orizzonte.

Leone - in questa settimana potrebbe esserci chi, tra i nati sotto al segno del Leone, potrebbe ritrovarsi costretto ad interfacciarsi con un calo psicologico non indifferente. Stringere i denti e cercare di abbattersi il meno possibile potrebbe essere l'unico consiglio plausibile.

Circondarsi di persone fidate con le quali condividere le proprie sensazione potrebbe rivelarsi un aiuto non da poco per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Vergine - secondo le previsioni dell'oroscopo, i nativi del segno zodiacale in questione potrebbero ritrovarsi di fronte ad uno o più bivi in grado di mettere in confusione chiunque. La serenità potrebbe non essere così vicina come sperato, considerando soprattutto la pressione alla quale ci si sentirà sottoposti nel corso delle prossime giornate. Non tutti potrebbero avere la possibilità di analizzare attentamente le varie situazioni, così come potrebbe risultare lento il metabolizzare i vari avvenimenti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - una carica non indifferente di energie potrebbe sopraggiungere nel corso delle prossime giornate. Chi è nato sotto al segno della Bilancia si ritroverà pervaso da un'ondata di energia rinnovata che permetterà di trascorrere al meglio l'intera settimana. Realizzare i propri sogni potrebbe non essere difficile, specialmente se si ha accanto una persona di cui potersi fidare ciecamente. Allontanare le persone negative aiuterà a mantenere alto l'umore.

Scorpione - anche per quanto riguarda lo Scorpione, l'oroscopo non può che preannunciare il sopraggiungere di un periodo pieno di emozioni e sensazioni positive. Le energie non mancheranno di certo e si avrà la possibilità di raggiungere alcuni dei vari obiettivi che ci si era prefissati.

Chiedere aiuto, in determinate occasioni, potrebbe rivelarsi tanto utile quanto necessario.

Sagittario - questa nuova settimana di settembre potrebbe non essere quella sperata nei giorni precedenti. Qualche nota di stress potrebbe fare capolino nel corso delle prossime giornate rischiando di far breccia nell'autostima del Sagittario. Chi ne ha la possibilità farebbe meglio a cambiare lavoro od a modificare le proprie mansioni per riuscire a lavorare di meno, ma a rendere di più. Diminuire le fatiche inutili servirà a ritrovare la serenità.

Capricorno - l'oroscopo della settimana compresa tra lunedì 12 e domenica 18 settembre 2022 consiglia ai nativi del Capricorno di modificare leggermente le proprie abitudini per avvicinarsi sempre più al successo.

Raggiungere i propri obbiettivi non sarà di certo complicato, anche se in alcune occasioni potrebbe essere necessario affidarsi all'aiuto ed al consiglio di persone fidate ed esperte. Ottimo periodo in avvicinamento.

Acquario - osservando l'ambito economico e lavorativo non sembrano esserci grandi cambiamenti in vista. Il segno dell'Acquario risulterà lontano dalla maggior parte delle fonti di stress e dalle situazioni negative, anche se in ambito relazionale potrebbe non essere tutto rose e fiori. In questo campo bisognerà analizzare attentamente le persone che si hanno intorno e selezionare solo quelle in grado di portare gioia e serenità nella vita. Allontanare assolutamente chi si lamenta e chi si palesa solo per chiedere aiuto.

Pesci - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, chi è nato sotto al segno dei Pesci potrebbe ritrovarsi costretto a mettersi a confronto con gli altri, specialmente considerando la sfera sentimentale. Fare colpo sulla persona di cui ci si è infatuati non sarà semplice e non tutti potrebbero riuscire ad attirare la sua attenzione. Note maggiormente positive, invece, per quanto riguarda l'ambito economico e lavorativo.